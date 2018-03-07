Громкое Послание и не только разнеслось по всей Руси, будем ждать эхо?

Чем первая часть Послания отличается от предыдущих? Только пафосом. Проблемы дорог, жилья, рабочих мест, зарплаты, инвестиций. Одним словом, то что должно быть на повестке дня у любого руководителя государства. Но вот отчёта о выполнении прежних Посланий никогда не было и не будет. Фактически ничего не выполнено, за исключением социальной сферы чиновников, олигархов и тех кто поддерживает действующую власть. Безработица как была так и осталась. Немного снизилась за счёт военных заказов. Невыплата осталась, грабёж дольщиков остался, на строительстве федеральных трасс откаты опережают само строительство. Количество нищих увеличилось.
Что творится в строительстве жилья? Президент говорит, что они достигли значительных успехов, строят больше чем в Союзе. Поддакивают и политологи. Но в Союзе строили за счёт бюджета или прибыли предприятий, а сейчас за счёт самого жителя, при этом обман дольщиков стал государственной политикой. Что с делом Полонского? Говорят, что он на свободе. А на какие средства он чудил в Камбодже? Да и наш самый гуманный суд с добрейшими адвокатами не намерены ломать судьбы таким предприимчивым коммерсантам. Адвокат Добровинский отсудил у Полонского 5 миллионов долларов, и не намерен на этом останавливаться. Ворованные у народа деньги рекой перетекают из одного кармана в другой по дороге истощаясь.
В последние месяцы перед выборами президент объехал многие регионы страны, встречался даже с рабочими, но не всеми, а только с теми кто доволен своим положением, Общенародным фронтом, добровольцами и даже студентами, наверное, богатых родителей. Всё это делалось как будто по плану рабочих поездок действующего президента. Если уж Путин нашёл лазейку в Конституции РФ, то найти обоснование поездок проще простого. Да его об этом никто и не спрашивает. Народу слова никто не давал, попробуйте спросить президента? Пытались на расширенных пресс- конференциях, но ответ на усмотрение самого президента. Бывает, что ответ вообще не касается заданного вопроса. Наводящих вопросов задавать не положено можно лишиться своего положения. Например, В.Соловьёв упрекает кандидатов в том, что они сами не ходят на дебаты, направляют своих помощников. А почему Путин отказался от дебатов? Ему вопросов было бы больше чем любому нынешнему кандидату. Возможно спросили бы о поместье его друга и Министра обороны Шойгу.
Финал предвыборных поездок завершился сбором более ста тысяч человек на стадионе в Лужниках. Сгоняли на стадион, как немцы в начале войны, чтобы как можно больше уничтожить советский народ. Сейчас оружием не стращали, есть другие страшилки. Увольнение, понижение в должности, манипулированием зарплатой. Идёт разговор о том, что тем кто примет участие в этой толпе заплатят по 500 рублей. Соловьёв задаёт вопрос: доктору Мясникову тоже заплатили? Сытый голодного не разумеет. Для Мясникова 500 рублей - это простоя бумажка, а вот возможность, которая открылась перед ним при бандитски - воровском капитализме его устраивает полностью. Нарушены основы Конституции РФ. Там медицина должна быть бесплатной. На время Соловьёв об этом забывает. То что творится с медициной за пределами столицы ни Мясникова, ни Соловьёва не интересует. В нашем регионе на бесплатное УЗИ не попадёшь. Пошёл в платную проверить почки. Заплатил 450 рублей. Опухла ступня ноги. До бесплатного хирурга не дотянешься. Иду к платнику. Приём удовлетворительный ценой 600 рублей. На десять дней предложили аппарат за 500 рублей для прогревания. Отказаться нельзя. Я ведь не знаю надо мне это или нет. То что предлагает доктор для больного закон. Теперь надо сдать кровь и снова за 600 рублей к доктору. Их не жалко, но денег нет - пенсия нищенская. Мясниковы будут голосовать за действующего президента - деньги решат итоги выборов.
Опоздав на 2 часа, президент не стал делать доклад, народ и так знает о чём он может сказать. Это сборище проводилось под лозунгом "За сильную Россию? Пройдя через толпу зевак сказал: "У нас у всех понятная и благая цель - сделать страну яркой, устремлённой в будущее. Ведь здесь живут наши дети и внуки. И мы сделаем это? Стадион замёрзший в ожидании заорал в поддержке. Президент предложил кричалку как на Украине. Россия! Россия! Россия! И стадион в оцепенении удовлетворил президента. А где дети президента живут? Ясной картины нет. Одна дочь даже сменила фамилию. Их видели в разных странах, но точно сказать о их месте проживания пока не удаётся. В интернете есть снимок "домика" во Франции, якобы принадлежащего семье президента. А почему не иметь? В России все чиновники имеют за буром не только квартиры, но и дворцы, яхты, самолёты. У президента больше возможностей чем у любого вора. Восемнадцать лет президент стремился сделать страну яркой, устремлённой в будущее. На сегодня ярче России в мире нет. На Олимпиаду практически не пустили Россию. Разрешили участвовать якобы спортсменов из России без гимна и флага. Ярче некуда. Восемнадцать лет экономика России топчется на месте, неужели за предстоящие 6 лет что - то изменится? Надо менять всю систему а на это президент не пойдёт.
Смотрите какая информация появилась в интернете. Рассказывается о "чёрной кассе Шойгу". Восемь высокопоставленных чиновников Минобороны замешаны в пополнении "чёрной кассы". Но и сами откатчики не забывали себя. Только за 2016 год Министерство обороны потеряло 13 миллиардов рублей. И всё это на откатах и материальном обеспечении. А что будет, когда начнётся исполнение Послания? Чем грандиознее проект, тем грандиознее откат. Примеров десятки.
Давайте вспомним процедуру вступления в должность в 2012 году. Тоже Лужники и речь. "Мы пришли сегодня чтобы сказать: мы любим Россию. Чтобы сказать так чтобы услышала вся страна. И я вас прошу ответить мне однозначно простым коротким словом "да": Мы любим Россию". Фактически речь то шла не о любви к России, а любви к президенту. И что получилось от этой любви? Чиновники действительно налюбились здорово, а вот народ в бешенстве от нищеты и бесправия. "Конечно, мы любим Россию. И мы все вместе готовы работать на благо нашей великой Родины. Готовы не только работать, но и защищать её во все времена. Мы не допустим, чтобы кто - нибудь вмешивался в наши внутренние дела, навязывал нам свою волю, потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам побеждать. Мы с вами народ - победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передаётся у нас из поколения в поколение. Мы и сейчас победим, И я вас хочу спросить: мы победим?" Да, да... Воля президента преобладает над волей народа, да её и никто не озвучивает. И что же наработали за последние 6 лет? Сдвиги есть чуть больше одного процента. Но это никак не отразилось на улучшении жизни народа. Наоборот новая пенсионная система разрушает рабочего человека. Пенсия зависит от величины зарплаты и стажа. А где зарплата? Только в карманах больших чиновников и просто воров. А что с защитой Родины? Гибнут наши военные и гражданские в Сирии. Нам говорят за то, чтобы не допустить на нашу территорию террористов. Хорошая мысль. А вот некоторые думают совершенно по другому. Сирия ещё в огне, а друзья президента, например, Е.Пригожин получил или захватил четверть всего газа и нефти арабской республики. Г.Тимченко - фосфатные месторождения. Неплохо придумано за счёт гибели народа. Только что будет иметь от этих богатств граждане страны? Очередное пафосное Послание.
В воскресенье мне представилась возможность поговорить по скайпу с представителем рабочих моего родного города Томска. Если бы вы слышали этот разговор? Иногда по старой традиции после работы они собираются в гараже, где есть телевизор. Старьё - то никто не принимает, вот и устанавливают в гаражах. Пьют пиво, разговаривают о жизни при бандитски - воровском капитализме и вдруг на экране президент рассказывает как хорошо мы живём. Один мужик не выдержал и запустил в экран бутылкой. Естественно экран в дребезги, но никто не возмутился, промолчали согласившись. Поставят другой.
Поговорил со студентом, который сказал, что они мало уделяют внимание на говорильню президента. Положение студента и их родителей говорят обо всём. Так что нет смысла слушать и тем более идти голосовать за. Разговаривал со студентом из Башкирии и отзыв отрицательный. Вот от таких разговоров надо и исходить о результатах выборов.
На Лужники согнали, заставят и голосовать за долгожителя. А если фокус не удастся, то просто объявят победителем того, кого надо. Такой опыт в России есть. Решение принимает ни народ, а чиновник обласканный властью.
Конечно Грудинин проявил какое-то мальчишество. Надо было просто сказать правду. Да есть вклады за рубежом. А у кого их нет? Изберут меня верну и направлю на здравоохранение, вообще откажусь от этих средств. Улюкаев не был предпринимателем, а золото имел даже в кабинете. А чем лучше Министр финансов, зарплата которого 1,7 миллионов рублей, что составляет всего 22 % месячного дохода. На чём он делает оставшиеся 78 %? Никого не волнует. Россию превратили в балаган или даже в цыганский табор. Там живёт только барон и его окружение. Так и в России.
Пензенская обл.
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VincentIteta написал 07.03.2018 02:27
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!!!!QQ!-Q!TOTBOG!!!&&& написал 07.03.2018 02:17
- Ахулиыдумали! Это вам не СССР, от которого тупые населюки отказались в девяностые и не Коммунизм, который тупому бы-длу (таки - особенно абарзованому!) таки нинах ненужны! А бы-дло - то таки не нужно ни СССР ни Коммунизму - то таки да...
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У МЕНЯ - нет даже в поганой никаких вкладов написал 07.03.2018 01:33
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потому что - будущее мордорисрана - война и голод и смерть и массовые людоедства как 90 лет назад, кстати голода последние 100 лет был много раз и после войны и в конце 80х И БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧЕНЬ СКОРО - ВНОВЬ, как и ГУЛАГ в масштабе всей сраны.
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а псы каратели убийцы уголовники в погонах будут насиловать грабить пытать убивать - народ, с еще большим озверением чем при сралине.
.
ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА - но будет она уже после уничтожения русского народа, лет через 5-6
Иначе скоро Москва будет называться Сарай-Бату. написал 07.03.2018 01:13
он должен улучшать с внешним миром написал 07.03.2018 01:10
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ЧТО СДЕЛАЛА КРЫСА ЗА 18 ЛЕТ - войны, со всеми поссорилась, опустила россию в помойку.
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ТОЛЬКО РУССКИЕ РАБЫ НЕ ВИДЯТ ЭТОГО ОЧЕВИДНОГО.
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захват власти криминалом уголовниками садистами убийцами - РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКО-УГОЛОВНЫЙ ПАХАНАТ МОРДОР-КУЩЁВКА - это концлагерь и после 18 года - наступит эпоха великого садизма, потом неизбежная война и голод и как итог массовые людоедства и распад на тысячи воюющих бандустанов - ГДЕ СНОВА БУДУТ РУЛИТЬ УГОЛОВНИКИ В ПОГОНАХ.
Олигарх написал 07.03.2018 00:59
Нет ни газовых, не нефтяных, ни "платоновых" источников. А с земли сегодня много не возьмешь - скудна она земельная рента.
Просто очнитесь, Вам опять впаривают Мозги, как в Перестрелку.