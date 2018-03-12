Голосуй и протестуй, ибо проиграли...

Пензенские зюгановцы, леворадикалы и один "народный лидер" от ПДС НПСР вкупе со всеми остальными, кто всерьёз поверил, что директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин может стать президентом России, провели предвыборный митинг. Действо обозначили как бы за социальную справедливость, тем самым преследуя цель также завлечь на своё мероприятие в качестве массовки обиженных дольщиков и просто трезво мыслящих граждан, не страдающих предвыборной истерией. И на фоне темы о социальной справедливости ораторы в основном убеждали присутствующих не позабыть за предстоящую неделю, что нужно сходить на выборы Путина, поставить галочку за Грудинина, а на следующий день выйти протестовать против фальсификаций…

В общем-то, обычный агитационный митинг, где собравшиеся агитируют друг друга голосовать за того, ради кого они и митингуют. Естественно, в отличие от многотысячного митинга в поддержку Путина, который состоялся недавно в Лужниках, сюда, к бывшему кинотеатру "Родина" в Пензе, никто никого согласно разнарядке не приводил. На митинг сами пришли полторы сотни аборигенов, кто действительно собрался голосовать за кандидата от КПРФ, не являющегося членом этой партии и горой стоящего за неприкосновенность частной собственности на средства производства вопреки догмам марксизма-ленинизма. Были и праздношатающиеся обыватели в небольшом количестве, благо на этот раз и посмотреть было на что – в мероприятии участвовали столичные гости. Это лидер Левого фронта Сергей Удальцов после провала такого же митинга в Москве 10 марта, на который собралось всего 700 человек (это в масштабах столицы!), и ещё там кто-то по теме обманутых дольщиков. И тут можно было бы и закончить повествование про этот митинг, ибо логорея со ступенек кинотеатра ничем абсолютно не отличалась от того, что происходило тут же недавно, 23 февраля. Разве что ярости в пылающих взорах ораторов было несколько больше – через неделю уже голосование, и какую сумму принесёт своими голосами в кассу КПРФ Павел Грудинин (20 рублей за каждый полученный кандидатом от партии голос) – вопрос, видимо, стоит для Зюганова вовсе не на последнем месте…

Удальцов приехал в Пензу и раздал газеты за Грудинина

На митинге ораторы сходу начали кричать, что про так называемого народного кандидата в президенты сейчас слишком много льётся лжи со всех сторон, особенно, мол, стараются центральные СМИ. Но было бы странно, если бы так не кричали – совершенно понятно, что всё негативное про любого кандидата, по мнению его самого и его сторонников, является враньём, будь то Грудинин, будь то ещё какой персонаж из числа статистов на выборах Путина. Да вообще на любых выборах. И получается, что, по мнению зюгановцев и прочих сторонников Грудинина, швейцарский банк, документально доказавший наличие спрятанных им денег и пяти с половиной килограммов золота, продался путинскому режиму и врёт. А потому врёт, стало быть, и Центризбирком:

https://www.youtube.com/watch?v=vrxIo00seAc

И арбитражный суд Москвы, по мнению грудининских агитаторов, явно также продался, потому что Грудинин начисто проиграл судебную тяжбу с акционерами ЗАО "Совхоз имени Ленина". И должен вернуть в собственность предприятия земельные участки, незаконно проданные, цена которым миллиард рублей… Правда, есть мнение, что не будь выборов Путина с участием Грудинина, судились бы эти акционеры до скончания века. А тут эти выборы как нельзя кстати…

В общем, все кругом врут, ибо так считают грудининцы, а потому, дескать, так оно и есть. Это как насчёт проституции при социализме, которой не было, потому что быть не должно… Вот бы ещё всех, кто не за Грудинина, на Колыму сослать! Вместе со всем составом Центризбиркома, налоговой службой, швейцарским банком и вашим покорным слугой…

Ораторы на митинге тоже поминали это самое так называемое народное предприятие Грудинина – "Совхоз имени Ленина", почему-то "забывая" к этому добавлять, что это ЗАО. Уж очень там, дескать, хорошо. Кто бы спорил! Но никто не кинул мысль, а не создать ли Грудинину такой же "совхоз" под Пензой, да на одной клубнике, коли такой гений, построить тут и школу-дворец, и дома для трудящихся? Ради такого дела ему землю дали бы совершенно бесплатно и сколько хочешь – никакие торговые центры-гиганты, за счёт каковых грудининское предприятие и жирует под Москвой, на здешние поля вовсе не зарятся. До следующих президентских выборов 2024 года срок достаточный, если получится, то точно станет президентом, благо тогда и Путин уже мешать не будет…

В Пензе, кстати, тоже есть такое нечто "народное" – кооператив "Товарищ", который придумали местные зюгановцы к последним выборам в Госдуму, обещая людям затмить всю буржуйскую торговлю в регионе чуть ли не бесплатными харчами, навешав тем самым лапши на уши даже своему партийному вождю. Прямо-таки рябит в глазах нынче от этого "Товарища" по всей области… А кто ничего такого не видит, тот классовый враг и шкура продажная…

Конечно, центровой фигурой на митинге был главный в Левом Фронте Сергей Удальцов. Речь его, как всегда, была зажигательной, без лишнего мычания – элоквенцией он, как и все левые вожди, не обделён. Правда, и ничего кроме… Он был в Пензе, помнится, сразу после отсидки в местах не столь отдалённых, тогда говорил, в общем-то, то же самое, разве что Грудинина ещё не поминал. Но сегодня он, кроме всего прочего, заявил также как и вчера в Москве, что если глянуть на погоду, то это путинский режим решил заморозить митингующих. О том, как он победоносно сагитировал за Грудинина одного пассажира, когда летел из Уфы в Москву, он в Пензе рассказывать на протяжении долгого времени не стал почему-то…

Охарактеризовал всех кандидатов на пост президента РФ. Из восьми – шесть являются просто путинскими прихвостнями, а Жириновский – клоун. Насчёт Собчак рассказал бородатый анекдот про еврейскую семью, где Сару заменил на Собчак, в общем, один Грудинин есть ум и честь российского народа, ибо Путин, мягко говоря, нехороший человек… И призвал всех готовиться к акции протеста 19 марта… Это по случаю фиаско Грудинина, а такого быть как бы не должно, ибо зюгановцы постановили, что его поддерживает вся страна. Значит, нужно будет считать, что имели место фальсификации, даже если их реально не будет. А потому всем протестовать!

А что – в сценарии избирательной кампании митинг протеста против фальсификаций итогов голосования должен иметь место. Как само собой разумеющийся заключительный акт спектакля. Даже в Америке после выборов Трампа протесты были. Иначе будет, как с последними выборами в Госдуму – вовсю орали про готовящиеся фальсификации и козни правящего режима, но ничего такого и не было, а запланированные митинги протеста уж было недосуг провести… Так немногочисленный электорат совсем верить перестанет этой самой зюгановской "партии большинства"! В общем, выборы – это дело техническое, главное – громкий митинг против фальсификаций потом! Который, как сразу и было сказано на митинге, уже запланирован в Пензе на 18 часов 19 марта в сквере на улице Октябрьской между строениями №2 и №4…

А для колорита протеста можно будет и гробы ко всем избиркомам принести. В смысле "похорон" демократии…

Кстати, хоть и не в тему, об активистах пензенского Левого Фронта, зачинщиках "гробового движения". Публика ждёт, а занавес так и не открылся – где обещанные пикеты в Москве или в Нижнем Новгороде с целью привлечь внимание властных персон и прогнать некоторых чиновников из правительства Пензенской области? Если раструбили на всю страну, так уж отвечайте за свои слова по-большевистски – когда конкретно состоится мероприятие и будет ли оно вообще? Ибо есть такое мнение, что, взвесив и обдумав эту свою идею, решили дать задний ход в борьбе с чиновничьим произволом. А это не по-сталински…

Однако про митинг. Кроме ста пятидесяти человек, пожелавших голосовать за Грудинина, и нескольких зевак, присутствовали также два обманутых дольщика (один даже выступил) и двое из запрещённой мальцевской "Артподготовки", которые демонстрировали имперский флаг. Но слово они, понятное дело, не брали. Народ был крайне возбуждён – пришедшие сторонники Грудинина хором вторили ораторам на всём протяжении действа. Но некоторые помалкивали, а потому заметили, что руководства обкома КПРФ на митинге не было н в каком лице, и тут же вспомнили, что значительная часть членов зюгановской партии вовсе не хотят поддерживать Грудинина…

А ещё тут же шла агитационная работа со стороны членов Объединённой коммунистической партии, которые распространяли свою газету "Новая альтернатива". Они выступают, кстати, за бойкот выборов, а потому есть также путинские прихвостни – Удальцов в своём выступлении так назвал всех, кто не хочет участвовать в выборах и тем паче голосовать за Грудинина. А кто считает, что Удальцов врёт, тот, согласно решению леворадикалов и зюгановцев, есть тварь продажная…

Один интересный момент. На митинге от начала до конца присутствовал ответственный чиновник из городской администрации Олег Викулов, а у организаторов мероприятия не было опознавательных знаков в виде бейджиков, да и медицинской аптечки, ясное дело, тоже не было. Но Викулов не захотел исполнять свои обязанности и пресекать всё это незаконное, получается, событие, как однажды он за отсутствие бейджиков третировал вплоть до суда активистов "Поколения Нового Времени". Напрашивается вывод – весь этот митинг за Грудинина есть часть общего сценария избирательной кампании правящего режима…

Итак, через неделю бумажки опустятся в урны, извлекутся и огласятся протоколы, остынут воспалённые мозги, приугаснет ярость в глазах, и многие из тех, что бесплатно рвали рубахи за Грудинина, придут в себя и зададутся банальным вопросом: "А какого хрена мне это всё было надо? Разве можно честно победить в поединке того, кто диктует правила борьбы?"

И ещё – очухавшись от экстаза предвыборного коллективного сумасшествия, может, кто и задастся вопросом, выполнил бы Грудинин свои "шаги", если вдруг стал бы президентом? И без обычного в таких случаях "кидалова" своих избирателей действительно начал бы претворять в жизнь то, что обещал?

Забыли, что есть Госдума, в которой подавляющее большинство – единороссы? Это именно те, кто законы принимают, кстати, и которые своим большинством любое президентское "вето" запросто преодолеют. И любой закон Грудинина по теме его "шагов" могут пустить по совершенно иному пути... И ещё могут запросто и в одночасье внести изменения в закон о том, на что президент имеет право, а о чём может только вести разговоры. Примеры? Пожалуйста – Трампу в США сразу после его избрания сенаторы крылышки подрезали в смысле его полномочий, а молдавский президент Игорь Додон вообще вроде свадебного генерала…

Но Грудинин президентом не станет. Ни сейчас, ни после. Потому что за три месяца до выборов из неизвестно кого и вдруг сразу всенародно любимым лидером стать нельзя. Потому что в России нет никакой действительно народной партии. Потому что народу вообще не нужны никакие партии. Народу больше не нужны никакие навязываемые всякими "борцами за справедливость" потрясения, ибо пока ещё всё терпимо, и поётся, видимо, пока ещё не натощак:

https://www.youtube.com/watch?v=JKnbnsrnKFs

А когда надоест или просто сил не хватит распевать про персональное величие пока этого или потом какого другого "лидера нации", то без всяких партий, зюгановых и грудининых, удальцовых и прочих, кормящихся на почве перманентной борьбы с правящим режимом, само собой случится то, о чём сегодня запрещено даже шёпотом на кухне говорить согласно уголовному законодательству. Это Россия всё-таки, господа и товарищи. Вот только у новой кормушки места для этих, что с яростными взорами имитируют классовую борьбу, тогда уже не будет…