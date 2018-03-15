Где ты, старая красноармейская шашка?..

Не стало Олега Табакова, народного артиста СССР. Галерею созданных им образов, наверное, логично было бы начать с образа 15-летнего Олега из фильма "Шумный день" (1960) по пьесе Розова "В поисках радости". Больше всего этот фильм запомнился сценой, где юный Олег, возмущённый вещизмом и обуржуазиванием своих родственников, вытаскивает старую отцовскую красноармейскую шашку и рубит ей красивую, дорогую полированную мебель, с которой даже чехлы не снимали, боясь её попортить. В пьесе Розова есть и характерный диалог — героиня мечтательно говорит:
— Когда мы заведём всё...
— Ты никогда не заведешь всё, — резко возражает другая.
— Почему это?
— Потому что ты — прорва!
Фильм тогда посмотрели 18 миллионов зрителей. Для советского общества эпохи "оттепели" противостояние "вещистов" и "революционных бессребреников" (другой типичный пример такого — "честный вор" Деточкин из "Берегись автомобиля!" и торговец "дефицитом" Семицветов) было вопросом животрепещущим, актуальным, брало общество за живое. И на театральной сцене молодой Табаков, играя в той же пьесе, наотмашь рубил дорогую мебель...
Потом, в 70-е, равновесие в обществе полностью и безвозвратно сместилось в сторону "вещистов". (Они, собственно, и победили в ходе последующей перестройки и разгрома социализма). А бессребренники, певшие, как мама Деточкина, "Наш паровоз вперёд летит, в коммуне остановка...", вымерли, как доисторические мамонты.
И образы, которые создавал Олег Павлович, тоже стали меняться, ещё в 60-е и 70-е... В них появились острая тяга к уюту, комфорту, неге... Был среди табаковских персонажей, например, элегантный и образованный эсэсовец Вальтер Шелленберг из "17 мгновений весны", ценитель хороших сигарет, обаятельный образ которого, к сожалению, помог заразить многих мальчишек интересом к нацистской эстетике и "романтике". Помните его диалог из фильма с шефом СС про сигареты "Кэмел":
— Откуда у вас вражеские сигареты?
— Воистину: куришь американские сигареты — скажут, что продал родину! — со смехом отвечает Шелленберг.
В любой шутке есть только доля шутки... Ещё были Илья Ильич Обломов, чистое воплощение русского барства и покоя. "Стыдливый воришка" Альхен из "12 стульев", король Людовик XIII из "Трёх мушкетёров", ревниво считавший драгоценные подвески супруги, уютный кот Матроскин из мультфильма про Простоквашино... Эти персонажи, хоть исторические, хоть современные, великолепно отражали советскую реальность тех лет, которая становилась всё более и более буржуазной. Бессребреников и борцов с вещизмом среди них, кажется, больше не встречалось, увы.
Впрочем, стоит ли упрекать в этом лично Олега Павловича? Ведь недаром говорят, что талантливые артисты — люди с ослабленной собственной индивидуальностью. Как иначе они могли бы воплощаться в столь различные образы? Менялось общество — менялись и востребованные им персонажи.
А по итогам этого процесса мы все... ну, или, по крайней мере, вся "элита" общества, в том числе и художественная, превратились сплошь... нет, даже не в Илью Ильича Обломова. Скорее, в героиню той пьесы Розова. Которая потребляла, потребляла "в поисках радости" и никак не могла насытиться и наглотаться до конца. И не сможет никогда. Потому что прорва.
Эх, где же ты, старая красноармейская шашка?..
Арт написал 15.03.2018 19:31
Не плюйте против природы написал 15.03.2018 18:37
Биолог написал 15.03.2018 18:13
Кстати Ленин в конце жизни признал: Без материальной заинтересованности у нас ничего не выйдет. Троцкий предсказал растаскивание в будущем по личным карманам групповой номенклатурной собственности, которую коммунисты лживо объявили общенародной. Все сбылось, и мораль такова: не плюйте против природы, она страшно отомстит.
на ее месте создали варварское королевство написал 15.03.2018 16:57
королевствА
"Курьера" написал 15.03.2018 16:56
Ченко написал 15.03.2018 10:58
А насчет т-ва Виктора Розова, то и оно - табачный дым,.. где-то между 1900 -17 г.г. еврейская семья, у которой был мальчик Витя перешла в православие, но потом пришел 1917г. и эта жертва (предательство)оказалась напрасной,обижен был "мальчик" на вся жизнь, в горбачевские годы печатно в жилетку плакался...
А насчет бессребренничества - бескорыстие должно быть взаимным, иначе- это эксплуатация!..
Строгий учитель написал 15.03.2018 09:15
LOL LOL LOL написал 15.03.2018 09:08
LOL
': написал 15.03.2018 08:24
KellyPiole написал 15.03.2018 06:38
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ThurmanFed написал 15.03.2018 05:29
между прочим написал 15.03.2018 04:43
Ему заказали работу, он ее выполнил.
В хрущевские времена его попросили сыграть бессребреника, дабы людям стыдно было критиковать начальство за плохую организацию производства, он это сделал. А ведь с точки зрения марксизма работу, воплощенную в вещах, следует уважать. Марксисты ведь материалисты, или у автора на этот счет другое мнение?
Именно бывшие в хрущевсие времена спонсорами "бессребреников" идеологи-партократы стали в Горбачевско-Яковлевские времена заказчиками пропаганды буржуазных ценностей.
А работники шоу-бизнеса просто выполняли свою работу.
Еще раз повторяю, марксисты всегда были материалистами, свора организовавшая перестройку были идеалистами, поэтому у них даже нормальная регрессия до капитализма не получилась.
москва будет называться Сарай-Бату написал 15.03.2018 03:33
Ченко написал 15.03.2018 01:25
Второе: почему-то когда всякие "Табаковы" уничтожают мебель, продукты питания и т.д. это нравственно и позитивно, когда в викторианской Англии сжигают в "королевской трубке" мебель, продукты питания и т.д. за которые не уплачена ввозная пошлина или наполеон приказывает сжигать английские мебель, продукты питания и т.д. это безнравственно и негативно?..
И т.д. ...