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Московский листок

Где ты, старая красноармейская шашка?..

Опубликовано 15.03.2018 автором в разделе комментариев 14

табаков актер
Где ты, старая красноармейская шашка?..

Не стало Олега Табакова, народного артиста СССР. Галерею созданных им образов, наверное, логично было бы начать с образа 15-летнего Олега из фильма "Шумный день" (1960) по пьесе Розова "В поисках радости". Больше всего этот фильм запомнился сценой, где юный Олег, возмущённый вещизмом и обуржуазиванием своих родственников, вытаскивает старую отцовскую красноармейскую шашку и рубит ей красивую, дорогую полированную мебель, с которой даже чехлы не снимали, боясь её попортить. В пьесе Розова есть и характерный диалог — героиня мечтательно говорит:

— Когда мы заведём всё...

— Ты никогда не заведешь всё, — резко возражает другая.

— Почему это?

— Потому что ты — прорва!

Фильм тогда посмотрели 18 миллионов зрителей. Для советского общества эпохи "оттепели" противостояние "вещистов" и "революционных бессребреников" (другой типичный пример такого — "честный вор" Деточкин из "Берегись автомобиля!" и торговец "дефицитом" Семицветов) было вопросом животрепещущим, актуальным, брало общество за живое. И на театральной сцене молодой Табаков, играя в той же пьесе, наотмашь рубил дорогую мебель...

Потом, в 70-е, равновесие в обществе полностью и безвозвратно сместилось в сторону "вещистов". (Они, собственно, и победили в ходе последующей перестройки и разгрома социализма). А бессребренники, певшие, как мама Деточкина, "Наш паровоз вперёд летит, в коммуне остановка...", вымерли, как доисторические мамонты.

И образы, которые создавал Олег Павлович, тоже стали меняться, ещё в 60-е и 70-е... В них появились острая тяга к уюту, комфорту, неге... Был среди табаковских персонажей, например, элегантный и образованный эсэсовец Вальтер Шелленберг из "17 мгновений весны", ценитель хороших сигарет, обаятельный образ которого, к сожалению, помог заразить многих мальчишек интересом к нацистской эстетике и "романтике". Помните его диалог из фильма с шефом СС про сигареты "Кэмел":

— Откуда у вас вражеские сигареты?

— Воистину: куришь американские сигареты — скажут, что продал родину! — со смехом отвечает Шелленберг.

В любой шутке есть только доля шутки... Ещё были Илья Ильич Обломов, чистое воплощение русского барства и покоя. "Стыдливый воришка" Альхен из "12 стульев", король Людовик XIII из "Трёх мушкетёров", ревниво считавший драгоценные подвески супруги, уютный кот Матроскин из мультфильма про Простоквашино... Эти персонажи, хоть исторические, хоть современные, великолепно отражали советскую реальность тех лет, которая становилась всё более и более буржуазной. Бессребреников и борцов с вещизмом среди них, кажется, больше не встречалось, увы.

Впрочем, стоит ли упрекать в этом лично Олега Павловича? Ведь недаром говорят, что талантливые артисты — люди с ослабленной собственной индивидуальностью. Как иначе они могли бы воплощаться в столь различные образы? Менялось общество — менялись и востребованные им персонажи.

А по итогам этого процесса мы все... ну, или, по крайней мере, вся "элита" общества, в том числе и художественная, превратились сплошь... нет, даже не в Илью Ильича Обломова. Скорее, в героиню той пьесы Розова. Которая потребляла, потребляла "в поисках радости" и никак не могла насытиться и наглотаться до конца. И не сможет никогда. Потому что прорва.

Эх, где же ты, старая красноармейская шашка?..



Рейтинг:   4.55,  Голосов: 40
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Всего комментариев к статье: 14
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=)))) Не плюйте против природы...
Арт написал 15.03.2018 19:31
...но будьте свиноподобными обезьяно-прорвами
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Мораль такова
Не плюйте против природы написал 15.03.2018 18:37
подмойтесь и ждите, когда вас "отымеют" лучшие представители этой "природы". А ДЕБИЛЫ, путающие биологию и СОЦИОЛОГИЮ, СДОХНУТ еще раньше.
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К кому претензии ?
Биолог написал 15.03.2018 18:13
До прихода к власти большевики зло и ехидно высмеивали романтиков и идеалистов. Они учили, что разделенные на классы люди всегда руководствуются выгодой и экономическими интересами. Ленин учил, что за всеми заявлениями или действиями всегда стоят эгоистические интересы тех или иных классов и группировок и считал дураками всех, кто думал иначе. После прихода к власти большевики вдруг резко сменили пластинку. Они стали рассказывать, что эгоизм и борьба за шкурные интересы это только для буржуазных стран, а при их правлении все сплошь станут бессеребряниками, преисполнятся социалистической сознательности, бескорыстия и будут думать не о том как лучше жить, а только о том, как лучше исполнить задания любимой и мудрой партии. Которую разумеется возглавляют не идущие по трупам и постоянно пожирающие друг друга в звериной и беспощадной внутриннепартийной борьбе властолюбывые и мстительные интриганы, а исключительно честные и совестливые люди. Большевики не объяснили, отчего люди должны стать бескорыстными. Ведь при их власти людей продолжали производить таким же неприличным способом и из тех же спематозоидов, как и при прежних формациях, и люди получали по наследству от своих предков все те же биологические инстинкты, встроенные в ДНК, и эгоизм в том числе. Он отсутствует в виде исключения лишь у очень немногих особей. Изменилась форма собственности, но не поменялся состав молекул ДНК, из которых состоят человеческие организмы. Шашка тут бессильна. Любой порядок, не учитывающий человеческие инстинкты, неизбежно погибнет.
Кстати Ленин в конце жизни признал: Без материальной заинтересованности у нас ничего не выйдет. Троцкий предсказал растаскивание в будущем по личным карманам групповой номенклатурной собственности, которую коммунисты лживо объявили общенародной. Все сбылось, и мораль такова: не плюйте против природы, она страшно отомстит.
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Re: решили, что Римская империя им не нужна, и
на ее месте создали варварское королевство написал 15.03.2018 16:57

королевствА
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Стоит вспомнить
"Курьера" написал 15.03.2018 16:56
с "копьем в шкафу"....
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Re: Гений и злодейство вещи несовместные
Ченко написал 15.03.2018 10:58
Согласен, однако - "причем здесь позиция Табакова" -при том,что в искусстве находит выражение гражданская позиция деятеля искусства, если "деятель искусства" оказывается чем-то усредненным между проституткой, палачом и тароватым подмастерьем -то человек в нем умер, осталась только утроба ненасытная;"гений и злодейство &#8212; две вещи несовместные" - и этот афоризм следует понимать так: если "гений" уличен в "злодействе", то при всем он становится мало интересен -пример:(фильм "Москва слезам не верит") хоккеист Гурин ("гений") который спился (совершил "злодейство"), увы - пьяница не может быть спортсменом,-даже бывшим!,. пьяницы - собутыльники Гурина так не считают-мало ли что придет пьяницам в пьяную (или похмельную) голову- и приближенные голого короля не считали своего государя голым и несли воображаемый шлейф, даже после возгласа "А король-то голый!";.. ...фамилия от слова "табак", обладатель фамилии любил "попить" табачный дымок и творчество Табакова оказалось табачным дымом -аромат исчезает быстро, а сажа, вонь от сажи и т.д. надолго...
А насчет т-ва Виктора Розова, то и оно - табачный дым,.. где-то между 1900 -17 г.г. еврейская семья, у которой был мальчик Витя перешла в православие, но потом пришел 1917г. и эта жертва (предательство)оказалась напрасной,обижен был "мальчик" на вся жизнь, в горбачевские годы печатно в жилетку плакался...
А насчет бессребренничества - бескорыстие должно быть взаимным, иначе- это эксплуатация!..
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Re: Лет через 3
Строгий учитель написал 15.03.2018 09:15
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(без названия)
LOL LOL LOL написал 15.03.2018 09:08
Прочитал заголовок: где ты старая красноармейская ш-л-ю-ш-к-а
LOL
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рашеговнии приходит ж...а ?
': написал 15.03.2018 08:24
рашеговнии приходит ж...а !
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KellyPiole
KellyPiole написал 15.03.2018 06:38
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ThurmanFed
ThurmanFed написал 15.03.2018 05:29
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(без названия)
между прочим написал 15.03.2018 04:43
А причем здесь позиция Табакова и причем здесь общество?
Ему заказали работу, он ее выполнил.
В хрущевские времена его попросили сыграть бессребреника, дабы людям стыдно было критиковать начальство за плохую организацию производства, он это сделал. А ведь с точки зрения марксизма работу, воплощенную в вещах, следует уважать. Марксисты ведь материалисты, или у автора на этот счет другое мнение?
Именно бывшие в хрущевсие времена спонсорами "бессребреников" идеологи-партократы стали в Горбачевско-Яковлевские времена заказчиками пропаганды буржуазных ценностей.
А работники шоу-бизнеса просто выполняли свою работу.
Еще раз повторяю, марксисты всегда были материалистами, свора организовавшая перестройку были идеалистами, поэтому у них даже нормальная регрессия до капитализма не получилась.
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Лет через 40
москва будет называться Сарай-Бату написал 15.03.2018 03:33
Когда-то точно также римляне просрали Римскую империю: наполнили ее рабами, перестали трудиться, служить в армии, участвовать в государственных делах, варвары становились даже императорами: галлы, фракийцы. А потом варвары решили, что Римская империя им не нужна, и на ее месте создали варварское королевство.
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(без названия)
Ченко написал 15.03.2018 01:25
Первое: чо это об утробе ненасытной, -которая чем больше с\х продукции на натуральные удобрения перерабатывала, тем больше муки голода испытала еще не забыли?.. (бедны одежки, медны сережки,\...ходят по стежке / темной дорожке Стешкины ножки.\Стешкина стежка... недалека -\От переулочка до закоулочка и уголка.\\Стешке хозяин(аспид и Каин),каждый прохожий,\Ходила Стешка (водила Стешка) - рупь, не дороже,\Любили Стешку...под звуки гармошки,\...Нагоревались, набедовались Стешкины ножки)\Было паршиво (тошно, тоскливо) теперь по-другому,\Стешка гуляет (горя не знает), по-дорогому\А погулять с ней (побаловать с ней) не понарошку\Стало возможно (сделалось можно) только за трешку...).
Второе: почему-то когда всякие "Табаковы" уничтожают мебель, продукты питания и т.д. это нравственно и позитивно, когда в викторианской Англии сжигают в "королевской трубке" мебель, продукты питания и т.д. за которые не уплачена ввозная пошлина или наполеон приказывает сжигать английские мебель, продукты питания и т.д. это безнравственно и негативно?..
И т.д. ...
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