Где ты, старая красноармейская шашка?..

Не стало Олега Табакова, народного артиста СССР. Галерею созданных им образов, наверное, логично было бы начать с образа 15-летнего Олега из фильма "Шумный день" (1960) по пьесе Розова "В поисках радости". Больше всего этот фильм запомнился сценой, где юный Олег, возмущённый вещизмом и обуржуазиванием своих родственников, вытаскивает старую отцовскую красноармейскую шашку и рубит ей красивую, дорогую полированную мебель, с которой даже чехлы не снимали, боясь её попортить. В пьесе Розова есть и характерный диалог — героиня мечтательно говорит:

— Когда мы заведём всё...

— Ты никогда не заведешь всё, — резко возражает другая.

— Почему это?

— Потому что ты — прорва!

Фильм тогда посмотрели 18 миллионов зрителей. Для советского общества эпохи "оттепели" противостояние "вещистов" и "революционных бессребреников" (другой типичный пример такого — "честный вор" Деточкин из "Берегись автомобиля!" и торговец "дефицитом" Семицветов) было вопросом животрепещущим, актуальным, брало общество за живое. И на театральной сцене молодой Табаков, играя в той же пьесе, наотмашь рубил дорогую мебель...

Потом, в 70-е, равновесие в обществе полностью и безвозвратно сместилось в сторону "вещистов". (Они, собственно, и победили в ходе последующей перестройки и разгрома социализма). А бессребренники, певшие, как мама Деточкина, "Наш паровоз вперёд летит, в коммуне остановка...", вымерли, как доисторические мамонты.

И образы, которые создавал Олег Павлович, тоже стали меняться, ещё в 60-е и 70-е... В них появились острая тяга к уюту, комфорту, неге... Был среди табаковских персонажей, например, элегантный и образованный эсэсовец Вальтер Шелленберг из "17 мгновений весны", ценитель хороших сигарет, обаятельный образ которого, к сожалению, помог заразить многих мальчишек интересом к нацистской эстетике и "романтике". Помните его диалог из фильма с шефом СС про сигареты "Кэмел":

— Откуда у вас вражеские сигареты?

— Воистину: куришь американские сигареты — скажут, что продал родину! — со смехом отвечает Шелленберг.

В любой шутке есть только доля шутки... Ещё были Илья Ильич Обломов, чистое воплощение русского барства и покоя. "Стыдливый воришка" Альхен из "12 стульев", король Людовик XIII из "Трёх мушкетёров", ревниво считавший драгоценные подвески супруги, уютный кот Матроскин из мультфильма про Простоквашино... Эти персонажи, хоть исторические, хоть современные, великолепно отражали советскую реальность тех лет, которая становилась всё более и более буржуазной. Бессребреников и борцов с вещизмом среди них, кажется, больше не встречалось, увы.

Впрочем, стоит ли упрекать в этом лично Олега Павловича? Ведь недаром говорят, что талантливые артисты — люди с ослабленной собственной индивидуальностью. Как иначе они могли бы воплощаться в столь различные образы? Менялось общество — менялись и востребованные им персонажи.

А по итогам этого процесса мы все... ну, или, по крайней мере, вся "элита" общества, в том числе и художественная, превратились сплошь... нет, даже не в Илью Ильича Обломова. Скорее, в героиню той пьесы Розова. Которая потребляла, потребляла "в поисках радости" и никак не могла насытиться и наглотаться до конца. И не сможет никогда. Потому что прорва.

Эх, где же ты, старая красноармейская шашка?..