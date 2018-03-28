Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда

Выборы прошли. Что дальше?

А дальше всё как всегда. Подождём, пока утихнут страсти на местах. Сделаем несколько заявлений о нашем несогласии с ЦИКом и путинской политикой. Проведём в закрытых режимах несколько заседаний политкомитетов и бюро, на которых, невзирая на лица (которых, как обычно, не будем называть, особенно главное), выразим своё неприятие внутренней и внешней политики вождей Российской Федерации. Поразмышляем об угрозах миру и опасности ядерной войны. Поговорим о международных санкциях. Посетуем на этом фоне на нарастающее обнищание и оболванивание населения. Порекомендуем регионам не унывать, поскольку в сложившейся политической ситуации в стране и один процент - тоже воин.

Что потом?

Потом, когда утихнут страсти и забудутся обиды на пренебрежительное отношение к регионам, проведём где-нибудь в декабре - нет, не съезд, съезд проводить опасно, мало ли что может на съезде случиться, - федеральный совет, который не уполномочен принимать серьёзные кадровые и политические решения. Съезд ведь может и начальство уволить, которое никак не соберётся с реформами в ведомстве, о необходимости которых так долго и упорно говорили вожди «Яблока». И не дай Бог - спросить по всей строгости Устава за провал на выборах.

Но это вряд ли

Так как более чем за 20 лет общественную организацию выстроили так, что руководство само считает, что такое хорошо и что такое плохо. А если что-то будет не получаться на федеральном совете или на съезде, у руководства есть главный козырь - в бой бросят тяжёлую артиллерию и её главный калибр. А Бог войны - он и в партии Бог войны. Особенно главный. Григорий Алексеевич Явлинский умеет убеждать членов федерального совета в правильности своих взглядов на жизнь в стране и на роль личности в стране партии.

Одно плохо: избиратели не понимают того, что понимает большинство федерального совета. И ролики предвыборные ругают.

Плохую услугу оказала торговля на выборах за десять процентов. Мало кто из избирателей верил, что десятина способна спасти отца русской демократии. Думаю, всем было понятно, даже чемпиону по покеру товарищу Кацу: торг здесь неуместен.

Путь в никуда

После 18 марта страна покатилась дальше по накатанной дорожке. Куда кривая выведет - не известно никому, даже самому Путину. А тут ещё случилось весеннее обострение у кремлёвских пропагандистов на всех информационных ресурсах. На всех государственных каналах царит сплошная оруэлловская симптоматика, вперемешку с хамством и невежеством. А в стране горят торгово-развлекательные центры. Гибнут дети. Внешняя политика провалена, поскольку дипломаты заняты наркотрафиком. Даже наркотики на территориях посольств складируют. Экономика трещит по швам.

Народ в собственной стране становится изгоем. Гарант не реагирует и хранит гордое молчание. А премьер веселит народ, убеждая нас в прорыве, росте и подъёме. В следующем году, говорит, на Марс экспедицию пошлём. Думаю, возглавить эту экспедицию ему и надо. Пусть ещё прихватит с собой Рогозина. Вдвоём лететь сподручней. В случае чего, если найдёт третьего, и на троих сообразить смогут. Подумаешь, у американцев давно марсоходы по красной планете бегают, шлют на Землю фотокарточки. А вот на троих сообразить им - слабо?

Путина посылать нельзя. Нет ему альтернативы на посту президента. Мартовские выборы «убедительно» продемонстрировали это всему миру.

Лидеры иностранных государств выстроились в очередь с поздравлениями и подарками. Даже избранный нами президент Трамп, наш друг, поздравил Путина высылкой шестидесяти наших дипломатов из страны российских хакеров. Тоже мне - хорош друг…

Дурят народ вовсю. Ленинградскую группировку, захватившую власть в стране, преподносят как наших спасителей. Убеждают, что у России особый путь и заменить их некому. Такие, мол, как они, рождаются не часто. И то только в роддомах города-героя. И России очень повезло с лидерами.

Пугают 90-ми. В случае неправильного нашего поведения грозят вернуть нас туда. Народ верит и боится. Никому не хочется обратно туда, где гиперинфляция была 4600 процентов, а бандиты братались с силовиками и чиновниками. Кто-кто, а члены группировки хорошо помнят, как хорошо жилось им в криминальную эпоху. Все они были на хлебных должностях и в тёплых креслах. Про братание тоже помнят. Но идут в отказку, несмотря на расследование испанской полиции и других спецслужб. Нашим спецслужбам уже никто не верит. Им некогда заниматься своими прямыми обязанностями. Они заняты борьбой с теми, кто протестует против всего этого безобразия.

А народу невдомёк, что сегодня ими правит ворьё и жульё из 90-х. Которое плодит сплошных «хромых лошадей» и «зимние вишни».

«Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России», - вот главный, ключевой тезис, который обнародовал пару лет назад бывший глава путинской администрации (ныне руководитель Государственной Думы) господин Володин и который наиболее четко отражает сегодняшнее состояние нашего государства и ее граждан.

Тут мы с Володиным полностью согласны: после ухода Путина выстроенная система развалится быстрее, чем мы подозреваем. И такие руководители встают во главе государства не чаще, чем им позволяют люди. И приходят они к власти исключительно путём престолонаследия. И в какой форме это престолонаследие выразилось, не столь важно. Путём завещания или сфальсифицированных выборов. Главное - получилось. И получилось в пятый раз.

Однако нас мучает вопрос: почему Борис Николаевич, потасовав колоду с премьерами, остановился именно на кандидатуре Путина?

Ясно одно - такие решения просто так не принимаются, слишком многое стояло на кону. И не только украденные сотни миллиардов долларов, но и личная безопасность. Семья сумела сделать подполковнику КГБ СССР такое предложение, от которого невозможно было отказаться.

И как показала дальнейшая жизнь - выбор семьи Ельцина оказался для нее спасительным. Путин не тронул казнокрадов эпохи всеобщего попустительства. Правда, Ходорковский выбился из общей канвы. И виновато было не происхождение. Он сам виноват. Не надо было критиковать верховного главнокомандующего и говорить, что взятки берут все высокопоставленные чиновники из окружения главного борца с коррупцией.

Не надо было трогать главное охраняемое лицо. Как это делали все годы наши партийные вожди. Сейчас, когда поезд ушёл, критика немного вошла в моду. Но мода - дело проходящее, а осадок остался.

Мы все сильны задним умом. Но слишком поздно спохватились. Массы выразили своё мнение 18 марта. И о вожде Российской Федерации, и о лидере партии «Яблоко».

Что делать?

Это вопрос сегодняшней либеральной повестки. И стоит он так же остро, как стоял 2 тысячи лет назад в Риме во время борьбы за свободу между плебеями и патрициями. Даже тысячелетия не способны изменить природу человека, он по-прежнему жаждет хлеба и зрелищ. А ещё гладиаторских боев, коих было в избытке на дебатах кандидатов в президенты. Сурайкин даже обещал челюсть сломать доверенному лицу Грудинина. Но не сломал. Чем подтвердил, что он «настоящий» политик, который не обязан выполнять свои обещания.

Что нам предлагают

Федеральный политкомитет «Яблока» считает, что необходимо «продолжать идти к нашей цели, используя все имеющиеся возможности».

Получается, надо и дальше следовать Бернштейну: «Движение - всё, конечная цель результат - ничто».

Социал-демократ и идеолог ревизионизма марксизма (бернштейнианства) утверждал, что с дальнейшим развитием капитализма жизнь трудового народа меняется к лучшему, так как классовые противоречия не обостряются, а смягчаются. Путем государственных реформ всё более улучшается ситуация в стране.

Вот и политкомитет это утверждает. Хорошо, если не утверждает, то думает.

Поскольку свято верит в путинские выборы, коль активно в них участвует, чем придаёт им нужную легитимность в глазах международного сообщества и своих сторонников.

Утверждает, что бороться с властью необходимо только таким конституционным путём. И этот путь один √ участие в выборах всех уровней, чтобы донести нашу правильную позицию до избирателей. Хотя при этом понимает, что получить достаточный процент для победы в сложившихся политических реалиях в стране практически невозможно. Понимает, что донести свою позицию за три минуты √ это фантастика. Понимает, что путинские суды и прокуроры всегда встают на сторону фальсификаторов.

Какова политическая ситуация в стране, знают даже руководители силовых ведомств в регионах. На мой прямой вопрос в конфиденциальной беседе начальнику Управления ФСБ по Приморскому краю: «Почему в стране такой бардак, что даже регионами управляют неустановленные лица?» господин генерал прямо и ответил: «Такова в стране политическая ситуация».

А что, руководство нашей партии не понимает политическую ситуацию в стране?

Но чтобы это осознавать, надо не только говорить об этом, но и понимать, что одним лишь одним участием в нелегитимных выборах мы практически ничего не добиваемся. И играем на одной стороне с властью против реальной оппозиции, которую на пушечный выстрел не подпускают к выборам.

С одной стороны мы критикуем власть за отсутствие института выборов, а с другой - придаём им легитимность в глазах мировой общественности. А когда эта мировая общественность приезжает к нам для контроля за выборами, власть показывает им хорошо срежиссированный спектакль. И «Яблоко» в этом спектакле играет отведённую ему роль - роль третьего плана, массовки. И весь мир видит, что люди поддерживают российскую объединённую демократическую партию исключительно в рамках арифметической погрешности. В результате Путин опять на белом коне, а демократическая партия - в полном дерьме.

Над нами власть уже просто издевается: дебаты превращены в клоунаду с участием подготовленных провокаторов, на обсуждение важных экономических вопросов и международной политики выделяется по три-четыре минуты. Здесь присутствуют дебош, хамство и отсутствуют дискуссии. А массовые фальсификации дают нам «заслуженный» процент.

А главный претендент на пост президента в этих спектаклях не участвует. Чем и набирает дополнительные очки.

Мы это понимаем, но упорно идём прежним путём, наступая на одни и те же грабли в сотый раз.

Что делать!

А между тем есть и другие конституционные пути борьбы с нелегитимной властью (ст. 31 Конституции), которыми столь успешно воспользовался в своей кампании господин Навальный.

Нет, упаси господи, я не сторонник Навального, но понимаю: на данном этапе он - наш союзник или попутчик, как хотите. Например, в вопросах наблюдения за выборами. Или в проведении совместных акций протеста против фальсификаций на выборах или диких тарифов на ЖКХ.

Но для этого мы должны быть готовыми, что наших активистов будут задерживать и плющить в обезьянниках. Арестовывать и гноить по 30 суток в камерах. А руководство партии - выпускать из этих отстойников исключительно перекусить и помыться. Потом снова арестовывать под надуманными предлогами и снова гноить. Как это сегодня происходит с волковыми и навальными по всей стране. А кое-кто может и по этапу пойти, как брат Алексея - Олег. Такова диалектика политической борьбы за власть в России.

Готово ли к этому руководство «Яблока»?

И есть ли у нас в партии люди, готовые пойти на эти самопожертвования?

Таковых, к сожалению, я в руководстве не наблюдаю.

Был один - Сергей Митрохин. Да и того аппарат схарчил. Невзлюбила его старая гвардия. Настоящих буйных мало, в хорошем смысле этого слова, вот и нету результата.

Нет у нас девочки в розовом. Правда, была одна из Курска, но что-то не срослось.

Ситуация в стране сегодня такова, что просто говорить правильные вещи недостаточно. В агитации нужна изюминка. Сегодня, как и 2 тысячи лет назад, народ в избирательной кампании требует хлеба и зрелищ.

Я всё пытался понять: почему, не будучи в партии «Яблоко», я трижды становился депутатом (дважды краевым, один раз √ Владивостока), хотя и раньше доносил до избирателей демократические ценности из программы «Яблока»? А когда проигрывал выборы, немного лишь отставал от «победителя» из «Единой России», за которого чудовищно фальсифицировали избиркомы. После того как пять лет назад пришёл в партию, все выборы в одномандатных округах я проиграл. И проиграл по-крупному, занимая даже предпоследние места из семи кандидатов. Хотя я один проводил встречи в округе. По пять в день.

Говорил-то я на встречах избирателям то же самое √ что волновало и будоражило жителей округа. И всегда активно работал с населением, будучи депутатом. Тогда в чём причина?

А причина вот в чём.

Мне её подсказали сами избиратели. На «Яблоке» прочное клеймо разрушителя СССР, высокой гиперинфляции и несправедливой приватизации. Люди так прямо и говорили: «Ваш Явлинский вместе с Чубайсом развалил страну и разграбил. А реализация программы «500 дней» привела к нищете и коррупции». Дескать, до сих пор Путин не может ликвидировать все последствия работы Явлинского и Чубайса в правительстве. А ещё Явлинский с Чубайсом - старые закадычные друзья.

И все мои возражения и разъяснения по этим вопросам приводили, как правило, к одному: «Явлинский у вас теперь начальник, и вы его защищаете».

Вот почему люди не понимают умных, продуманных выступлений основателя партии «Яблоко» и автора глубокой экономической программы «500 дней». Они в течение целого поколения психологически обрабатывались чудовищной пропагандой в оруэлловском стиле. Гитлер сумел задурить продвинутых евронемцев за какие-то три года. А наш народ обрабатывают в шесть раз дольше, уже восемнадцать лет. И обрабатывают не просто так, а с применением всех достижений науки и техники, каковых в фашистской Германии не было. И мультиками в формате 3D. С привлечением известных писателей, режиссёров, артистов, спортсменов и других любимцев публики. Которые продались дьяволу отнюдь за понюшку табака. А Гитлер интеллигенцию уничтожал. Поскольку она была преимущественно из известных слоёв населения.

Правда, были и такие, которые понимали Явлинского. Но их было мало, что приводило к плачевному результату.

Чтобы работать на высокий результат на выборах надо разоблачать ложь и идиотизм власти постоянно и грамотно, используя любые поводы, в том числе и всё нарастающие трагедии и катастрофы в стране (Зимняя вишня, Хромая лошадь, взрывы самолётов и другие).

И не утверждать, как это делает пресс служба «ЯБЛОКО», в лице Марии Епифановой, что это не к месту.

Постоянно и с упреждением разоблачать лживую пропаганду власти в отношении Григория Явлинского и партии «Яблоко».

Если не сумеем до выборов в Госдуму (три года осталось) переломить ситуацию, очередной крупный проигрыш неизбежен.

И делать это надо грамотно. Порой просто невозможно читать газеты коллег из регионов, которые насквозь пропитаны «яблочной» информацией. К сожалению, не видел агитационных газет «Яблока» на этих выборах, поскольку нам в регион не дали ни одного экземпляра.

Аксиома пиар-технологий √ политическая реклама не должна быть навязчивой и мешать людям. Тут срабатывает принцип: лучше меньше, да лучше. В газетах надо давать больше другой интересной информации для людей. И не забывать про хлеб и зрелища.

И, наконец, последнее

Сегодня наша партия застыла в 90-х. А страна изменилась. Причём не в лучшую сторону. Нет у вождей желания проводить реформы. У руководителей всегда находятся причины, чтобы этого не делать. Все заняты другой работой: постоянными отчётами, заполнением многочисленных граф в электронной партии и проведением круглых столов, которые наблюдают далеко не все зарегистрированные в партии активисты, которые и так голосуют за «Яблоко». Без всяких столов голосуют.

И съезд сегодня проводить некогда. Все в текучке.

Вот и получается, как у известного классика: «Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда».