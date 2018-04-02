Уроки тулеевщины, которые совсем не нужны Путину

В своем заявлении об отставке бывший теперь уже губернатор Кемеровской области А.Тулеев произнес ключевую, на мой взгляд, фразу. Очень показательную и, я бы даже сказал, - саморазоблачительную:

«Мы с вами прошли большой жизненный путь. От Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса, созидающего и оплота государства».

Заметили? Не до Кузбасса безаварийного и процветающего с высоким уровнем жизни, а до Кузбасса, пресмыкающегося…

Пока на Рунет не набросили намордник (а к этому идем), вы можете легко проследить весь жизненный путь Амангельды Молдагазыевича.

И сами найти объяснение, как он из «верного ленинца», коммуниста с 20 летним стажем, зав.отделом Кемеровского обкома партии, выпускника АОН при ЦК КПСС, противника ельцинизма, сопредседателя НПСР и дублера Зюганова на президентских выборах 1996 г. превратился в «верного путиниста» и строителя развитого «бандитского капитализма».

Хотя сам Владимир Владимирович, как известно, неуклонно идет дорогой ЕБНа. На минувших выборах 18 марта дорогой Аман дал хозяину Кремля 85%.

20 лет назад «вольтерьянец Тулеев» был министром по делам СНГ и спокойно согласился дать интервью нашей предельно антиельцинской «Правде-5» (как и Шойга, кстати).

Принял меня в своем кабинете, напоил чаем и подарил безалкогольный таежный бальзам. Точнее, чай мы пили за маленьким столиком во время беседы.

Что составило ее пафос? Его неприятие «ельцинско-кучмовского сговора», то есть «Большого договора» с Украиной, проект которого бандеровцы навязывали нашей стране через своих лоббистов в правительстве.

Почему протестовал министр? Да именно потому, в частности, что этот «договор» не объединял, а разделял наши народы. И потому еще, что к Украине де-юре отходил Крым, а Севастополь к тому времени пан Кучма присвоил по умолчанию.

Накануне подписания «пакта» в Киеве еще не очухавшимся от операции Ельциным «неистовый Аман» отправил большую аналитическую записку премьеру Черномырдину. В ней он доказывал всю ущербность этого «сговора» для России и его роковых последствиях. Как воду глядел, а?

Не изменил «боевой Аман» своей позиции и во время ратификации «сговора» в Совете Федерации 2 марта 1999 г. Это сейчас верхняя палата - коленопреклоненный «клуб миллиардеров» и штамповочный цех бабушки Вали. А тогда могла и взбыркнуть.

Чем кончился демарш Тулеева? Тем, что Ельцин снял его с поста министра и бросил на Кузбасс «умирять шахтеров». А само министерство разогнал.

Помните эти знаменитые «рельсовые войны» с перекрытием Транссиба? Олигархи не могли допустить их повторения. С поставленной задаче оппозиционер Тулеев успешно справлялся до самой вчерашней своей отставки в «день дурака» 1 апреля. Тот еще юмор, конечно.

В своем видеообращении к землякам он так объяснил свою просьбу: «Потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора - ну нельзя, морально нельзя».

«Не верю», - как сказал бы старина Станиславский. Заставили.

В ночь на 9 мая 2010 г. прогремели два взрыва в междуреченской шахте «Распадская», которая стала братской могилой для 90 горняков. Свыше 130 рабочих получили травмы.

Тогда Амангельды Молдагазыевич особо не мучился угрызениями совести. Пообещал, например, вдовам, что тела всех мужей будут найдены и подняты на поверхность. Чтобы можно было похоронить их по христианскому обычаю.

Да не в одиночку обещал, а, насколько помнится, вместе с премьером В.Путиным, который оперативно прилетел на эту встречу с убитыми горем женщинами. И что в итоге? 11 тел, по моим сведениям, до их пор лежат в завалах. Почему?

Ответ в заметке «11 мертвых шахтеров «Распадской» просят Медведева похоронить их», https://forum-msk.org/material/news/6214213.html ). Напомню главное:

«Предал погибших шахтеров и премьер Путин. Это ведь он запретил Грызлову создавать парламентскую комиссию для расследования чудовищной катастрофы на шахте, хотя того требовали фракции КПРФ, «эсеров» и ЛДПР. Да и как не запретить, если среди ее владельцев Рома Абрамович?»

А тот требовал как можно быстрее отремонтировать шахту (за наш счет) и начать добычу угля. Бабки же. Сам к месту катастрофы и для встречи с шахтерами не пожаловал.

Нет, отставка Тулеева не из-за мук совести. И не согласие г-на Путина пойти навстречу требованиям жителей Кемерова. Вождь у нас, как известно, давлению не поддается. Тут, думаю, прицел на то самое «пожизненное правление».

Когда 5 декабря 2009 г. в «Хромой лошади» заживо сгорели и задохнулись от ядовитого газа 156 посетителей, жители Перми и области тоже очень требовали отставки губернатора О.Чиркунова. Но… добросердечный Владимир Владимирович не внял им оставил его на посту.

Сейчас, если кому интересно, экс-наместник Пермского края проживает во Франции. Говорят, неподалеку от второй жены Пескова - брошенной им и изгнанной туда в ссылку.

Какие же уроки можно извлечь из 20-летнего ханства бессменного Амана? Думаю, то может быть тема отдельной статьи. Пока мне видятся такие:

1. Долгое служение Путину оскотинивает высокопоставленного чиновника, вытравляет из него все живое. Делает беспринципным и угодливым. Вырабатывает чувство безнаказанности и высший холуяж.

2. Если власть развращает, то абсолютная власть развращает абсолютно.

3. 65 лет для руководителя любого ранга - предельный возраст! Дальше, простите, начинается маразм. Возьмите 75-летних господ Лебедева и Зорькина.

Глядя на них, думаешь, что в стране давно уже нет Верховного и Конституционного судов. А есть цеха по штамповке всякой бредятины «следаков».

В стране буйство беззакония, попрание прав и свобод граждан, торжество беспредельщины и коррупции. А органы хватают и судят пацанов за лайки, посты, репосты, смс-ки...

Генпроку Ю.Чайке 66 лет, а у него главный враг - митинги и «кощунники», нарушающие неведомые «чувства верующих».

Про криминальный блокбастер ФБК «Чайка» торжественно помолчим…