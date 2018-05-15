Прилетел вдруг волшебник

Депутаты саяногорского горсовета на очередной сессии утвердили кандидатуру своего нового товарища. Случилось это вследствие того, что депутат от "Коммунистов России" Орехов покинул наш город. Его мандат по наследству достался Кузнецову Сергею Витальевичу 1980 г.р. Данный товарищ покинуть наш город не способен в принципе, потому как проживает в Абакане, а прописан и вовсе в Красноярске.

Неискушённый обыватель может задать вполне резонный вопрос: "а что, так можно было?!" Ведь депутаты это представители народа во власти. Они не понаслышке должны знать городские проблемы, ездить с саяногорцами по одним разбитым дорогам, дышать с ними одним воздухом с изрядной примесью разлагающихся бытовых отходов. Только в этом случае работает схема: исполнительная власть выслушивает не рёв толпы под окнами, а чёткую и обоснованную позицию лучшего представителя от народа.

Это в теории. Для начала, получи, обыватель, щелчок по лбу. Ты живёшь по законам. Законы принимают депутаты. Которых ты можешь не просто не знать, но, даже, и не выбирать. Наглядный пример - мандат Кузнецова. Хотите наглядных примеров больше - их есть у меня! Мне за примерами далеко не ходить не надо, можно ограничиться рамками одной политической (пардон, коммунистической, это официальное название) партии.

Однажды, некий руководитель хакасского отделения коммунистической партии "Коммунисты России" удачно приватизировал мандат депутата законодательного органа республики и совсем не по-товарищески, а прямо таки по-буржуйски, в рамках товарно-денежных отношений, передал его своему товарищу-капиталисту, Генеральному директору ООО "ВИ ПИ АРТ". Не старайтесь найти указанную ООО-шку ни в Хакасии, ни в соседних с нею областях. Данное предприятие эксплуатирует рабочий класс и присваивает прибавочную стоимость в городе Дзержинск Нижегородской области.

Потирай, обыватель, свой лоб и слушай дальше. Получив высокий статус и депутатскую неприкосновенность, нижегородский гендир с удивлением обнаружил, что к указанным ништякам прилагается нагрузка в виде обязательных работ на благо далёкой республики Хакасия, пусть даже и сидя в мягком кожаном кресле. "Если гора не идёт к Магомету, то и хрен с ней, с этой горой", - подумал новоиспечённый хакасский депутат. - Мне проблемы Нижегородской области и ближе, и насущней."

Нет, несколько раз он честно покупал билет на самолёт и посещал сессии Верховного Совета Хакасии. Но когда-то это занятие должно было ему надоесть: лететь за тридевять земель, чтобы нажать на кнопку "за" или "против" абсолютно непонятного тебе решения? Нет уж, увольте, а, точнее, идите нахрен. Последние год-полтора законы Республики Хакасия принимаются в отсутствие депутата- нижегородца. Благо, народные избранники всё предусмотрели и прописали такую возможность законодательно.

Вернёмся к нашим баранам.

Товарищ Кузнецов может быть прекрасным человеком с душевной душой и сердечным сердцем. Может, к нему даже не прилипнет то, куда он имел неосторожность вступить. Скорее всего, он грамотный специалист, поскольку является (молчать, гусары!) Генеральным директором Производственной Компании "КРАСАЛ". Давайте в очередной раз поверим в чудо: решать наши городские проблемы будет красноярский гендир, прилетающий на сессии горсовета в голубом вертолёте.