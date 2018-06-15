Мягкая версия путинской мобилизации

Чем дальше влезаешь в интернет, откровенно говоря, стаёт не по себе. Часто начинаешь думать, что лучше бы не влезал. Но пока человек жив его обуревает любопытство, тем более ты ни от кого не зависишь. К тебе не придут бандиты, пока не приходит и полиция. Хотя за главой Серпуховского района Подмосковья пришли 40 до зубов вооружённые люди, очевидно "товарищи" их ФСБ за то, что он осмелился пожаловаться президенту на А.Воробьёва. Там идёт самая настоящая вялотекущая война направленная на слом Шестуна. На сколько хватит его предсказать трудно. Однако прочитать запись разговора Шестуна с генералом ФСБ интересна. А мы сидим в своих конурах и боимся заступиться за порядочного человека. Любопытство пересиливает страх и ты копаешь дальше. И вот что я накопал в День независимости России. Правда, не понятно от кого Россия стала независимой. Наоборот зависима от всех, только не от своего народа. Но сегодня не об этом.

Открывая новости наткнулся на комментарии бывшего следователя по особым делам Андрея Зыкова, который в начале 1999 года вёл уголовное дело, названное "Дело Путина". Прекращено в 2000 году, когда Путин занял кресло в Кремле, прекращено именно им. Фигурантами дела были: Путин, Якунин, Медведев, Миллер, Ковальчук, братья Ротенберги, которые в девяностые годы создали самую мощную ОПГ и захватили власть в Петербурге, а затем и по всей стране. Зыков считает, что Путин никогда не уйдёт в отставку. Это приведёт к потере влияния и повлечёт начало судебных процессов в отношении питерской ОПГ. В этом случае пожизненного срока избежать не удастся. Путин и его друзья, чувствуя свою безнаказанность, давно живут по своим законам. Их абсолютно не интересует жизнь простых граждан, главное для них - нефть, газ, которые можно продавать и увеличивать свои капиталы. В России должен пройти свой Нюрнберг. Режим Путина - это самый жестокий вид тирании против собственного народа и соседних государств. Питерская ОПГ - это случайные люди, которые пришли к власти и совсем ничего не понимают в политике. Это то, что изложено в интернете. Прочитав такое откидываешься на спинку стула и надолго задумываешься. Может это всё наговор? С другой стороны приходишь в себя и начинаешь верить. Такой зарплаты как в России нет ни в одной цивилизованной стране мира. Народ наш просто голодает, отняли медицину, все перестройки, модернизацию повестили на народ. Чиновники говорят, что мы ленивы и не инвестируем свои нищенские зарплаты и пенсии в развитие экономики страны. Сами мы действительно не инвестируем, на жизнь не хватает. А вот власть наши денежки инвестирует без нашего на то разрешения.

Давайте откроем книгу В.Прибыловского "Перекличка В.Путина". На странице 72 начинается глава под названием "Дело XX треста" или "Дело Путина", или дело № 144128. Строительно - финансовая корпорация "Двадцатый трест" возникла в 1992 году, основанная депутатом Законодательного собрания Питера С.Никешиным. Собирались строить башню высотой 133 метра на берегу Финского залива с разрешения мэра Собчака. Естественно на такое строительство потекли ручьи денег. Однако строительства никакого не было и к 1997 году долг компании составил 100 миллиардов рублей. Одним из фигурантов дела был бывший председатель комитета по внешним связям мэрии Петербурга наш нынешний президент. Кто заинтересуется дальнейшими событиями рекомендую вышеуказанную книгу. Там есть что почитать для общего развития. От себя добавлю, пока раскручивали это дело Ельцин тянул Путина в Кремль. Оказавшись в кресле президента он закрывает это дело, а следователя отправляет на пенсию. И вот в интернете наряду с комментариями следователя помещено фото. Не скажешь что человек в годах.

Не думаю, что здесь есть какой -то вымысел автора книги или представителя интернета. Фигуранты все на лицо, а главное при деле. Некоторые, правда, ушли на пенсию очевидно уже не хватало мебели складывать "бумажки", а может и что нибудь подороже. В интернете есть снимок "домика" с участком Якунина. Не бедствует бывший железнодорожник, да и остальные не бедствуют. Это они сегодня правят бал в стране.

В интернете встречается отзывы некоторых граждан страны и даже ведущих блоков. Правда представителей народа отыскать практически не удаётся. Есть просто отзывы на некоторые выступления чиновников или блогеров. Меня заинтересовал Александр Холдей. Что же он пишет и есть тысячи читающих. "Любая модернизация отличается от обычного пути развития тем, что она чрезвычайна. При Сталине мы проскакивали за 10 лет путь, который другие страны проходили за 150 лет. Индустриализация помогла нам выстоять в войне, но заплатили за неё весь народ, а не только коллективизируемая деревня. За модернизацию Путина тоже придётся заплатиь всем нам. И это главное, что следует понять и принять. Ибо без этого не будет ни мобилизации, ни победы в войне. Не будет России. Правда, цена вопроса сейчас будет намного мягче, чем при Сталине. Для этого надо найти 8 триллионов рублей. Повышение НДС до 20 % даст 2 триллиона, выпуск облигаций - 3 триллиона, повышение пенсионного возраста - 1 триллион, повышение налогов на нефть - 1 триллион. Все эти налоги перетекут на цены". И снова за всё заплатит нищий народ. А где вышеупомянутые "господа", которые имеют миллиарды долларов и те кого автор не назвал. А их несколько сот. Даже на лечение детей за границей собирают с нищего народа. Вот и думай после этого на комментарии следователя о деле президента. При Сталине никто не выводил за рубеж триллионы долларов и сам жил мало чем отличаясь от других. Нынешний предполагаемый президентом скачёк или прыжок будет оплачен народом, при этом друзья не обеднеют, а наоборот подорожают на миллионы долларов.

Есть много и других комментариев. Например, 7 лет президент грозит снизить ставку по ипотеке до 6 - 7 %. В этом году сказал до 8 %. На самом деле она равна 12 % и не собирается падать. За процентами стоят определённые люди и их президент не хотит обижать. Их же не так много по отношению народа.

В России окончательно укоренился бандитски - воровской капитализм. Он предполагает значительного увеличение чиновников. Надо же без проигрышно управлять страной. Создали налоговую службу из 146 тысяч человек. Целая армия государства. Она обходится народу в 134,1 миллиардов рублей. Гигантская сумма. Берётся естественно из бюджета. Создали арбитражные суды. Прошёл разговор, что их объединят с другими судами, но не разгонят. Так вот на их содержание уходит 111,5 миллиардов рублей при штатной численности всего 15 тысяч человек. И те и другие не гнушаются взятками. Значит из оборота выводится сумасшедшие деньги и Россия ещё существует. А ведь таких контор в Советском Союзе не было. Поэтому чиновники люто стали ненавидеть порядки в СССР. А тут натыкаешься на другую информацию страшнее первой. На содержание президента в сутки расходуется 41 миллион рублей. В год 15 миллиардов. Дорогой у нас президент. И в основном средства уходят на его охрану. Россия стала независимой тогда от кого охраняют президента? С нищего народа собирают последние крохи на скачёк или прыжок, а почему бы не ополовинить от олигархов, чиновников, в конце концов от самого президента. Он должен показать народу пример. Есть и другие способы "найти" недостающие 8 триллионов рублей. Закрыть отток капитала за рубеж.

С 2014 года в России на 5, 2 тысячи человек увеличилось количество чиновников, а вот количество рабочих мест сокращается и зарплата замерла а в некоторых случаях и понижается после выборов президента.

Вексельберг попал в санкционные списки и потерял много средств. Правительство выделило "нищему" один миллиард долларов чтобы рассчитаться с Западными долгами и несколько миллионов рублей на мелкие личные расходы. А кто его просил заниматься бизнесом и занимать деньги за рубежом. Ему не хватало того, что он имел от Сколково? Что происходит в стране? Кто - то может внятно объяснить? Действительно хоть не открывай интернет. Глава ВТБ, который якобы купил банк "Москвы" в то время когда он потерял 360 миллиардов рублей и президент выделил 329 миллиардов А.Костин сам украл миллиард долларов. На какие цели не говорится. Один миллиард рублей потратил на любовницу, купив ей квартиру, машину и так далее, чтобы не скучала. Неужели всё это правда? А.Костин один такой в стране? А может быть так ведут себя все? На сегодня в стране 561 банк и коммерческих структур, которые могут давать кредиты. Для страны может и не много, но для воровства миллиардов очень много, тем боле на пороге скачка в уходящий вагон.

Страшно и невозможно стало жить в родной стране. Не знаешь, что тебя ждёт завтра, послезавтра и далее. Фактически народ живёт в трауре - растут налоги, зарплата и пенсии замерли в ожидании. Куда скакнёт толи вверх, толи вниз. Голикова предполагает, что может и вниз. Однако всё это не касается чиновников, олигархов и просто воровского люда. Делайте выводы, граждане, своей страны. Как бы не оказаться в чужом государстве.