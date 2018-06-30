Львовский еврейский погром и нынешнее государство "Украина"

Львовский погром, еврейский погром во Львове имел место в июне-июле 1941 года. В погроме приняли участие украинские националисты из ОУН Степана Бандеры, толпа из местных жителей-антисемитов, а также немецкая администрация.

Жертвами погрома стали несколько тысяч евреев.

До 1939 года Львов входил в состав Польши, с сентября 1939 года в городе была установлена Советская власть и Львов входил в состав Украинской ССР.

Поводом, а точнее сигналом "старт" к неминуемому погрому послужила радушная встреча войск времахта украинско-националистической частью населения Львова.

Вот так эта встреча выглядела.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны 30 июня 1941 года в город вступили немецкие войска. Перед отступлением советских войск в местных тюрьмах были расстреляны заключённые, среди которых было много украинских националистов. Это-то и вселяло такую необузданную ярость в тех националистов, что под прикрытием "старшего белого брата", теперь дорвались до возможности проводить свою "национальную политику" в недавней дружной единой семье советского народа...

В ходе погрома местных евреев ловили, избивали, подвергали публичным издевательствам на улицах города, а затем расстреливали. Это началось ещё 30 июня...

А 1 июля в городе начался масштабный погром. Евреев ловили и арестовывали, избивали и унижали. В частности, их заставляли чистить улицы, например, одного еврея принудили убирать конский навоз с улиц своей шляпой. Женщин били палками и различными предметами, раздевали догола и гнали по улицам, некоторых насиловали. Били также и беременных.

Эту фотографию должны знать и опознавать все живущие в Европе (значительной часть которой является и Россия).

И помнить: 30 июня 1941 года, спустя всего неделю с момента начала войны, во Львове начался Еврейский погром. Красная армия покинула город, германская армия только вошла, но не приступила ещё к административной деятельности.

Погром этот был абсолютно украинско-националистический. После того как националисты "оторвались" на евреях, они перешли к полякам и венграм. А фашисты "верховной расы" приступили к уничтожению "унтерменшей" системно, в концлагерях.

Во Львове жило около 135–150 тысяч евреев.

Дожило до освобождения Красной Армией от третьего рейха только 823 человека.

И кто после этого сегодня будет говорить «Украина для украинцев»?!.

А вот они, наследники "завоеваний" того погрома, шагают по сегодняшнему Львову... Им есть, что праздновать - по нынешним меркам государственный праздник, как-никак, при помощи "Гитлера-визволителя" сбросили гнёт большевизма!

"Бог и Украина" - ведь Евромайдан ведёт теперь преемственность украинского государства никак не от УССР (до этой республики, правда, Украина вообще государством ни разу не была), а, скорее всего, вот с этого погрома...

Что ж, может, поэтому последовательно оскверняются сейчас в экс-УССР к 9 мая и 22 июня памятники военачальников Красной Армии, совободившей Львов с горсткой уцелевших чудом евреев? Может, поэтому же очередных несчастных "унтерменшей", ромов подо Львовом недавно "попробовали на нож" неонацисты нынешней постсоветской Украины? Евросоюз никаких переживаний по этому поводу не поимел... Как и хитрый Гитлер руками захваченных народов истребляя (какая экономия средств будущему тысячелетнему рейху!) наиболее неугодных (а потом и тех, кто истреблял - потому и Бандера кончил в концлагере), ЕС нынче имеет очень удобные точки нестабильности и сбыта (не только ЕС - всей мировой сволочью) оружия, а вскинутыми зигами и ножами укронацистов - поддерживается ветхий потолок толерантности "европейского дома"...

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