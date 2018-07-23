Кто виноват и что делать

Под лежачий камень вода не течет. Поэтому сами российские трудящиеся и виноваты по большому счету, что позволяют себя эксплуатировать. Но, с другой стороны, коль никто не даст нам избавленья, – ни бог, ни царь и ни герой; и добьемся мы освобождения своею собственной рукой в смысле «что делать» – к этому и перейдем без лишних разговоров.

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На извечный русский вопрос надо отвечать комплексно. Хотя бы и галопом по европам, но экономически, политически и идеологически. Итак, первый пункт.

К примеру, автомобили производились и при последнем царе (двести штук для генерального штаба или что-то подобное). Но можно было называть романовскую империю промышленной державой наряду с США, Францией или Германией?.. Навряд ли. Даже снарядов не хватало во время первой мировой. Но точно также и сейчас! Не надо показывать пальцем на Крымский мост и тому подобное - потому что все это катастрофически мало и катастрофически медленно. Катастрофически мало и катастрофически медленно тем более по сравнению с нашим огромным потенциалом.

Взять хотя бы агропромышленный комплекс, об котором много пропагандистского звону в связи с весьма скромными успехами. Настолько скромными, что пятьдесят миллионов гектаров пустуют до сих пор. Но ведь развитие агропромышленного комплекса – это развитие всей страны.

Некоторые думают, что Роскосмос и подобное «круто»; мол, средоточие науки и техники и рабочего класса; а агропром что-то примитивное типа сохи, овса и избушки на курьих ножках. Ничего подобного. Во-первых, агропром требует развитую инфраструктуру в виде дорог, связи, строительства на селе и так далее. Это уже куча рабочих мест. Да, и кстати, именно агропром требует сводки о погоде, о состоянии земель, составление кадастра, ту же связь на большие расстояния – для чего и нужны спутники и ракеты Роскосмоса в первейшую очередь. Во-вторых, агропром это и животноводство, и промыслы, и рыбоводство, и лесное и водное хозяйство, что, разумеется, абсолютно взаимосвязано, и что опять море рабочих мест. В-третьих, необходимы механизация, химизация, мелиорация с соответствующими крупными заводами и занятостью в городе – и вот вам и рост рабочего класса, который без спроса со стороны деревни не существует и существовать не может. А также нужен биологический фактор в виде проверки качества продукции; отсюда разумная генная инженерия, селекция и прочие сверхсложные лабораторно-научные вещи с соответствующим приборостроением, что опять вызывает нужду в профессиональном рабочем классе и добросовестной интеллигенции.

Поэтому развитие агропрома – именно развитие всей страны. Если экспорт углеводородов заменить экспортом продуктов, да фасованных по всем правилам маркетинга – это растущая занятость, растущее население, отличный платежный баланс и большие деньги. А отсюда и рост торговли с соответствующей инфраструктурой (тот же транспорт, где также сосредоточен высокопрофессиональный рабочий класс), и можно продолжать в таком духе еще долго как о союзе города и деревни, умственного и физического труда; и к чему и должен стремиться каждый нормальный левый и социалист. Так что агропром – это суперсовременная отрасль, обеспечивающая национальную мощь не хуже, а то и лучше ВПК и армии. Многие страны, чтобы получить кусок хлеба, тем более качественного, еще подумают, как вести себя с Россией.

Кстати и еще раз, именно на этом и погорел Советский Союз в подавляющей степени. Именно плачевное состояние агропрома в угоду неправильно понимаемой индустриализации (количественной, а не качественной) привело к расстройству потребительского рынка, что на фоне сияющих витрин запада очень подействовало на нервы граждан, и уронило престиж КПСС ниже плинтуса. Кто постарше, знает это прекрасно. Так что на ловца и зверь бежит. Тот режим, который разовьет агропром до мировых вершин, то есть вновь создаст органичный союз города и деревни, рабочего и крестьянина – и будет воспринят народом на ура. Агропром, как главное звено в этой связи, потянет за собой и все остальное от науки и техники до роста населения; так как в деревне (более-менее богатой, разумеется, и о чем главная речь) наделать кучу ребятишек и обеспечить работой и жильем по их взрослению гораздо легче, чем в городе. Поэтому агропром и будет той питательной средой, которая и даст всходы научно-технической революции; и поставит крест, наоборот, на «русском кресте» рождаемости и смертности.

Но в том-то и дело, что зажравшаяся олигархическая «углеводородица» душит агропром, что и показал недавний скачок цен на ГСМ. Нефтяные бароны захватили кредит и бюджет, и не дают агропрому расти должным образом. Отсюда и столь скромные успехи; отсюда и гигантская пустующая пашня; отсюда и тяжелейшие кредиты среднему и мелкому бизнесу; отсюда и убыль населения. В связи с чем, и во-вторых, пора переходить к политике.

Автор склоняется к версии, что назревающие революционные процессы пойдут уже не по сценарию Октября семнадцатого, начинаясь со столиц и распространяясь на регионы; а диалектически противоположно, начинаясь с регионов и заканчиваясь в столицах типа кубинских колонн «барбудос» или ополчения Минин-Пожарский. Уверенность зиждется именно на вышеприведенных требованиях экономики и вытекающих отсюда социальных раскладов. Ведь царство агропрома – это провинция, так сказать. И здесь ненависть к столицам, где сплотились углеводородные бароны, гораздо сильнее. А с другой стороны, и степень самостоятельности побольше. Поэтому, очень похоже, все начнется с региональных очагов напряжения по любому поводу, будь то проблема областного бюджета с высасываемыми «наверх» налогами, очередной скачок цен на бензин, или тяжелые кредиты для местных производителей.

Следовательно, легче начинать с региональных муниципалитетов. Надо делать их советскими с соответствующей собственностью. Отсюда автором уже затрагивалась отмена кооптации и замена ее советской демократией в сфере хотя бы муниципальной собственности https://forum-msk.org/material/politic/14780790.html Но тогда главным становится и следующий вопрос – а как относиться к так называемому красному сепаратизму?..

Допустим, страна дошла до ручки в следующем году. Допустим, подлинно левое сообщество сумело прийти к власти в Новосибирской, Иркутской областях, Забайкальском крае и тому подобное. Допустим, это сообщество хочет объявить о создании советской республики, чтобы избавиться от угнетения столичных нефтяных баронов. И что, столичные левые будут против этого?!.. Мол, стойте-подождите, это приведет к расколу страны и прочее «патриотическое» бла-бла-бла?!.. Так что к такой постановке вопроса надо быть готовым уже сейчас. Или туда, или сюда. Роль столичных левых может быть или гигантски революционной - если они помогут региональным левым словом и делом и станут штабом и связующим центром подобной оппозиции; или, разумеется, наоборот - если пойдут на поводу централизма в буржуазном смысле. Об этом надо думать именно сейчас, чтобы быть готовым к подлинному революционному процессу.

В-третьих, об идеологии. К примеру, автор шел с соседом по городскому парку, увидел объявление о митинге в связи с пенсионной аферой, и невольно усмехнулся. Сосед стал корить за «аполитичность». Но когда услышал ответ, и сам призадумался. Потому что ситуация получается анекдотичной, если не сказать крепче. То бишь: если возраст не трогать, за что и ратуют протестанты, то надо оставить все как есть. Выходит, нынешнее положение с зажравшимся путинским режимом – и есть идеал. Бред?.. Бред! Но так выходит.

Если уж протестовать – то надо предлагать ПРОГРЕСС. Но тогда и надо говорить именно об агропроме как реальном источнике рабочих мест, - а отсюда источнике высокой зарплаты, высокого МРОТ, - но от чего и пляшет вся пенсия. Но тогда и надо говорить о возможности и необходимости советских республик как возможном начале подобного революционного процесса. Все это абсолютно взаимосвязано. А что касается и всей левой идеологии, то вот вам и соединение тактики и стратегии в революционной борьбе; показаны советские политические закономерности на конкретном примере экономического и социального развития. Так что даешь Российский Советский Союз и никаких отговорок http://maxpark.com/community/7978/content/5598005

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«Второе ополчение» укрепило и приумножило Россию в конечном итоге. Но всякое революционное начало не обходится без временного периода противодействия старому со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, потом победитель централизуется на более высоком уровне и даже приумножается территориально, и для этого уже существует и развивается соответствующая концепция https://forum-msk.org/material/politic/14833414.html Но на пути к этому будет переходный период. Поэтому - так как насчет «красного сепаратизма», что очень скоро станет коренным вопросом отечественной политики?!.. Решать надо уже сейчас.

И еще раз: если быстрая революция «в столицах» со стремительным распространением результатов «в регионы» покажет свои проблески, то подобные проблемы будут нивелированы. И слава богу, как говорится. Флаг в руки. Но, как думается, это возможно только в результате дружной и массовой работы российских левых по агитации и пропаганде ПРОГРЕССИВНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ. А что это такое помимо предложенного автором и смотри ссылки еще раз?!.. Хотелось бы почитать, если имеется. Тогда и будет подлинно толковый разговор.

А коль этого не будет и ситуация пойдет менее контролируемо; то скорее всего, на западе так и останется украинская националистическая буржуазия; посередине бонапартистский путинский режим; и лишь в Сибири или на Дальнем Востоке могут появиться социалистические республики. Такой расклад вполне возможен в случае углубления мирового кризиса в том числе (а так и будет) – поэтому и надо решать именно в этом смысле, «что делать».