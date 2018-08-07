Что понимает эстонец Вайно в чувствах православных верующих?

Раскрытие этого тягчайшего преступления вошло во все учебники мира по коррупции. Всеобщее восхищение вызвала российская выставка на полях антикриминального симпозиума ООН с показом достижений отечественной слежки, прослушки и «наружки».

Экскурсовод в футболке с надписью «I love FSB» с энтузиазом рассказывала гостям, как оперативники кировского УФСБ шаг за шагом выходили на след злоумышленника, окопавшегося в г.Омутнинске Кировской области (есть, есть такой),

Здесь некий 21-летний изувер под личиной слесаря металлургического завода в составе преступной группы из одного человека совершал злостные манипуляции в Сети, «наносившие оскорбления чувствам верующих».

В результате умелых действий пинкертонов кощунник был изобличен и оштрафован на 25 тыс. рублей. В виду особого цинизма злодеяния дело решили засекретить до полной неузнаваемости. Так что этому самому Даниле Лобову не стали говорить, в чем заключается состав его преступления. То ли он пару-тройку раз пририсовал батюшкам усы, то ли, наоборот, «сбривал» им бороды.

То же еще - нашелся Петр I наших дней. Сказать, что Омутнинск был потрясен - значит, ничего не сказать. Всеобщий гнев и возмущение. Раздавались голоса закрыть этот завод к чертовой бабушке как рассадник черной магии. Другие говорили, что надо закрыть в городе церкви и сжечь кое-кого в огнеупорной печи.

Рассказ в СМИ о раскрытии кировскими чекистами тягчайшего преступления, с одной стороны, вызвал широкий общественный энтузиазм (http://progorod43.ru/news/48685),

С другой - начались вопросы: а своим ли делом занимаются у нас наследники Дзержинского? Разве мы за это платим им генеральские оклады, чтобы они с утра до ночи охотились за нами в Сети?

Многие же сразу сообразились, что все мы у Лубянки под колпаком. Начиная с нашего персонального сперматозоида и до полного снятия со всех земных учетов. Они приходят проститься с нами и к последнему приюту. И мы слышим, как падает их горсть земли на крышку нашего с сами склепа.

В Открытом письме год назад я по просьбам коллег задал несколько вопросов директору ФСБ А.Бортникову. Например, обратил внимание, что Закон о ФСБ от 1995 г. не дает его сотрудникам права ловить и отдавать по суд осквернителей «чувств верующих».

В завершение попросил расшифровать для широкой публики и наших читателей понятия, которые не определены законом:

«а) кто такой «верующий»? Как он может доказать на суде и доказывает, что он истинно верующий, а не самозванец? Какие у вас критерии?

б) что такое «чувства верующих»?

в) что такое «оскорбление религиозных чувств верующих»? Хотя бы примерный список преступных деяний.

г) как верующий может доказать на суде и доказывает, что он оскорблен той или иной записью в Сети, а не лукавит, не сводит счеты с обидчиком?»

Вскоре получаем уведомление, что наше Открытое письмо переправлено в братскую могилу.., то есть в Следком. Мы дерзновенно в отдельном обращении повторно задали Александру Васильевичу те же вопросы. Но их снова на Лубянке вежливо «не заметили».

Отчаявшись найти правду и истину, мы с горя 11 сентября 2017 г. напечатали «нетленку»: «Даже Патриарх и ФСБ не знают, что такое «чувства верующих», https://forum-msk.org/pda/material/news/13688626.html)

И есть там ключевая фраза. Цитирую: «Вы будете удивляться, но на подобные запросы нам не ответил ни глава Следственного комитета г-н А.Бастрыкин, ни официальный представитель РПЦ В.Легойда, ни председатель ВерхСуда г-н В.Лебедев. Директор ФСБ А.Бортников тоже уклонился от ответа, хотя они там тоже разоблачают «кощунников».

Видите: никто из высших правоохранителей страны не знает, что такое «чувства верующих», а за их поругание ребят, хватают, судят, дают сроки.

И это не в какой-нибудь центральноафриканской людоедской стране. А в России, которая ровно 25 лет назад провозгласила себя в Конституции демократическим правовым государством.

В этой связи меня и коллег чрезвычайно позабавила утечка, которую вбросил уральский портал «Знак.ком», явно ориентированный на Старую площадь. Оттуда, думаю, и подкармливаемый. Цитирую:

«Кремль может начать обсуждение смягчения статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Это произойдет в случае появления «массового общественного запроса», сказал Znak.com собеседник, близкий к администрации президента» (https://www.znak.com/2018-08-02/v_kremle_zadumalis_o_chastichnoy_liberalizacii_iz_za_padeniya_reytingov_vlasti).

Здесь все замечательно. Очень же это супернадежный источник, «близкий к администрации президента». Может, старший полотер, может, и вовсе шеф-повар.

Но самое главное: а причем тут вообще «тайная канцелярия» г-на Вайно, именуемая администрацией президента?

Ее полномочия, права, статус, обязанности, ответственность перед страной и народом не определены ни одним законом, ни Конституцией. Это полностью нелегитимная контора, узурпировавшая при нашем попустительстве в стране колоссальную власть.

Никто ей не делегировал права регулировать отношения верующих и неверующих, церкви и общества.

РПЦ г-на Гундяева у нас вообще отделена от государства. И по какому тогда праву эта канцелярия «может начать обсуждение смягчения статьи 148 УК»?

Нелепую эту антиконституционную статью 148 ч.1 надо не смягчать, а отменять. И реабилитировать всех, кто по ней «загремел».

По Конституции у нас по все равны. А эта «любимая статья патриарха Кирилла», как ее называет дьякон Андрей Кураев, ставит небольшую часть условно верующих над 110 млн. взрослых граждан. Это почему так в нашем светском государстве?

И потом. Кто там в админ. президента собирается заниматься «чувствами верующих»? Сам ее начальник А.Вайно - эстонец, скорее всего, лютеранин. Что он понимает в православии?

К тому же он служит не богу, а мамоне, о чем свидетельствует его фантастический «заработок» в 255 млн. руб. за 2017 год. Происхождение его он скрывает.

Мамоне служат его заместители Песков и Кириенко с их многомиллионными и даже миллиардными «доходами» за последние годы.

Лично я как начинающий христианин против того, чтобы эта троица алчных стяжателей вмешивались в религиозные чувства православных верующих.