Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Что понимает эстонец Вайно в чувствах православных верующих?

Опубликовано 07.08.2018 в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл богатство
Что понимает эстонец Вайно в чувствах православных верующих?

Раскрытие этого тягчайшего преступления вошло во все учебники мира по коррупции. Всеобщее восхищение вызвала российская выставка на полях антикриминального симпозиума ООН с показом достижений отечественной слежки, прослушки и «наружки».

Экскурсовод в футболке с надписью «I love FSB» с энтузиазом рассказывала гостям, как оперативники кировского УФСБ шаг за шагом выходили на след злоумышленника, окопавшегося в г.Омутнинске Кировской области (есть, есть такой),

Здесь некий 21-летний изувер под личиной слесаря металлургического завода в составе преступной группы из одного человека совершал злостные манипуляции в Сети, «наносившие оскорбления чувствам верующих».

В результате умелых действий пинкертонов кощунник был изобличен и оштрафован на 25 тыс. рублей. В виду особого цинизма злодеяния дело решили засекретить до полной неузнаваемости. Так что этому самому Даниле Лобову не стали говорить, в чем заключается состав его преступления. То ли он пару-тройку раз пририсовал батюшкам усы, то ли, наоборот, «сбривал» им бороды.

То же еще - нашелся Петр I наших дней. Сказать, что Омутнинск был потрясен - значит, ничего не сказать. Всеобщий гнев и возмущение. Раздавались голоса закрыть этот завод к чертовой бабушке как рассадник черной магии. Другие говорили, что надо закрыть в городе церкви и сжечь кое-кого в огнеупорной печи.

Рассказ в СМИ о раскрытии кировскими чекистами тягчайшего преступления, с одной стороны, вызвал широкий общественный энтузиазм (http://progorod43.ru/news/48685),

С другой - начались вопросы: а своим ли делом занимаются у нас наследники Дзержинского? Разве мы за это платим им генеральские оклады, чтобы они с утра до ночи охотились за нами в Сети?

Многие же сразу сообразились, что все мы у Лубянки под колпаком. Начиная с нашего персонального сперматозоида и до полного снятия со всех земных учетов. Они приходят проститься с нами и к последнему приюту. И мы слышим, как падает их горсть земли на крышку нашего с сами склепа.

В Открытом письме год назад я по просьбам коллег задал несколько вопросов директору ФСБ А.Бортникову. Например, обратил внимание, что Закон о ФСБ от 1995 г. не дает его сотрудникам права ловить и отдавать по суд осквернителей «чувств верующих».

В завершение попросил расшифровать для широкой публики и наших читателей понятия, которые не определены законом:

«а) кто такой «верующий»? Как он может доказать на суде и доказывает, что он истинно верующий, а не самозванец? Какие у вас критерии?

б) что такое «чувства верующих»?

в) что такое «оскорбление религиозных чувств верующих»? Хотя бы примерный список преступных деяний.

г) как верующий может доказать на суде и доказывает, что он оскорблен той или иной записью в Сети, а не лукавит, не сводит счеты с обидчиком?»

Вскоре получаем уведомление, что наше Открытое письмо переправлено в братскую могилу.., то есть в Следком. Мы дерзновенно в отдельном обращении повторно задали Александру Васильевичу те же вопросы. Но их снова на Лубянке вежливо «не заметили».

Отчаявшись найти правду и истину, мы с горя 11 сентября 2017 г. напечатали «нетленку»: «Даже Патриарх и ФСБ не знают, что такое «чувства верующих», https://forum-msk.org/pda/material/news/13688626.html)

И есть там ключевая фраза. Цитирую: «Вы будете удивляться, но на подобные запросы нам не ответил ни глава Следственного комитета г-н А.Бастрыкин, ни официальный представитель РПЦ В.Легойда, ни председатель ВерхСуда г-н В.Лебедев. Директор ФСБ А.Бортников тоже уклонился от ответа, хотя они там тоже разоблачают «кощунников».

Видите: никто из высших правоохранителей страны не знает, что такое «чувства верующих», а за их поругание ребят, хватают, судят, дают сроки.

И это не в какой-нибудь центральноафриканской людоедской стране. А в России, которая ровно 25 лет назад провозгласила себя в Конституции демократическим правовым государством.

В этой связи меня и коллег чрезвычайно позабавила утечка, которую вбросил уральский портал «Знак.ком», явно ориентированный на Старую площадь. Оттуда, думаю, и подкармливаемый. Цитирую:

«Кремль может начать обсуждение смягчения статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Это произойдет в случае появления «массового общественного запроса», сказал Znak.com собеседник, близкий к администрации президента» (https://www.znak.com/2018-08-02/v_kremle_zadumalis_o_chastichnoy_liberalizacii_iz_za_padeniya_reytingov_vlasti).

Здесь все замечательно. Очень же это супернадежный источник, «близкий к администрации президента». Может, старший полотер, может, и вовсе шеф-повар.

Но самое главное: а причем тут вообще «тайная канцелярия» г-на Вайно, именуемая администрацией президента?

Ее полномочия, права, статус, обязанности, ответственность перед страной и народом не определены ни одним законом, ни Конституцией. Это полностью нелегитимная контора, узурпировавшая при нашем попустительстве в стране колоссальную власть.

Никто ей не делегировал права регулировать отношения верующих и неверующих, церкви и общества.

РПЦ г-на Гундяева у нас вообще отделена от государства. И по какому тогда праву эта канцелярия «может начать  обсуждение смягчения статьи 148 УК»?

Нелепую эту антиконституционную статью 148 ч.1 надо не смягчать, а отменять. И реабилитировать всех, кто по ней «загремел».

По Конституции у нас по все равны. А эта «любимая статья патриарха Кирилла», как ее называет дьякон Андрей Кураев, ставит небольшую часть условно верующих над 110 млн. взрослых граждан. Это почему так в нашем светском государстве?

И потом. Кто там в админ. президента собирается заниматься «чувствами верующих»? Сам ее начальник А.Вайно - эстонец, скорее всего, лютеранин. Что он понимает в православии?

К тому же он служит не богу, а мамоне, о чем свидетельствует его фантастический «заработок» в 255 млн. руб. за 2017 год. Происхождение его он скрывает.

Мамоне служат его заместители Песков и Кириенко с их многомиллионными и даже миллиардными «доходами» за последние годы.

Лично я как начинающий христианин против того, чтобы эта троица алчных стяжателей вмешивались в религиозные чувства православных верующих.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Киса написал 07.08.2018 00:21
Среди эстонцев много православных. Не оплевывают мое советское детство. Еще пишут, что эстонцы никогда не были набожными.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Деиндустриализация в картинках и цифрах
Деиндустриализация в картинках и цифрах
06.08.2018
Памятник жертвам либеральных реформ
Памятник жертвам либеральных реформ
06.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Три момента лунной аферы (6)
Даешь всероссийскую политическую стачку (4)
До отцов церкви дошло, что карать за "кощунство" себе дороже (4)
Ценные откровения Дмитрия Захарова? (1)
Пенсионный фонд легко выбросит 250 миллионов рублей на рекламу реформы (3)
Уралвагонзавод готовит локаут под видом оптимизации: безработными станут 15 тысяч (3)
В американской всемирной "денежной прачечной" пойманы четверо дорогих россиян (2)
Из Столешникова переулка побежали люксовые бренды, такую Собянин арендищу заломил (4)
Украина готовится отменить единственный поезд из России (5)
Россельхознадзор рапортует радостно: 26 тысяч тонн "санкционки" уничтожено, но это не предел! (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: СЯУ
Дарья Митина Дарья Митина: Медвежoнoк с oперными дивами:)
Максим Калашников Максим Калашников: НАМ НАДОЕЛО ВАШЕ КРЫМОБЕСИЕ!
Дарья Митина Дарья Митина: Прадедушка!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Новости из оккупированного Харькова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss