Хотите одержать победу на выборах? Спросите меня как!

Посмотрев ряд избирательных кампаний за последние несколько лет невольно делаешь вывод: для того, чтобы одержать победу на выборах в России не стоит нанимать политтехнологов, узнавать проблемы избирателей или, не дай бог, начать делать реальные вещи. У нас в стране ввели санкции – нам хорошо. Курс национальной валюты упал – нам еще лучше ( по заявлению новостных и аналитических программ на главных телевизионных каналах и радиостанциях страны). Запретили ввоз иностранных лекарств, которые помогают бороться с онкологией – так вообще жить становится не только лучше, но и веселей. Вот только почему то информация по повышению пенсионного возраста и увеличению НДС не принимается населением как хотелось бы, но и эту неприятность мы переживем. Слова: «нас бьют, а мы крепчаем» - становятся нациаональным девизом.

Все, кто хоть как-то хотел бы помочь - занимаются этим попросту зря, тратя свои деньги на воздух в итоге проигрывая выборы в пух и прах.

Так как же выиграть выборы? Обясняю: все очень просто, надо отказаться от участия в дебатах показав свое неуважение к избирателю, как поступил главный претендент на пост губернатора в Приморском крае. Я предполагаю, что он решил воспользоваться тактикой одного из кандидатов который применял её на «каких-то» федеральных выборах.

Между прочим, выборы, своего рода, это один из видов спорта. Да-да, именно спорт, такой спорт как покер. На выборах в США, Франции, Германии и других «загнивающих» стран работает тотализатор, букмекеры принимают ставки, люди на этом либо зарабатывают, либо проигрывают деньги, ведь там до финального подсчета голосов невозможно узнать победителя, можно только догадываться. Только на выборы в России букмекеры ставки не принимают, не знаю почему, возможно это букмекерские санкции.

И все же почему победители отказываются от дебатов? Боятся острых вопросов от оппонентов? Думаю, что нет. Формат нынешних дебатов не позволяет задавать вопросы и спорить доказывая свою точку зрения. Читайте заранее заготовленную речь с листка – вот вам и все дебаты.

Опять же, глядя на избирательные кампании «загнивающих» стран, где кандидаты задают друг-другу острые вопросы и постоянно спорят, не можешь предствить себе того, чтобы победителем стало лицо отказавшееся от дебатов. Если такой кандидат наберет 3 %, это уже будет оглушительным успехом для него.

Вопрос этот остается непонятным для меня, точно так же, как и не смогу я понять избирателя, которого не уважают, а он все равно идет и делает свой странный выбор. Может быть, потому что других кандидатов он не знает, может быть, по какой-то иной причине. Науке это доподлинно неизвестно!