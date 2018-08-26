О социализме конкретнее

Замечание одного читателя к недавнему тексту автора «Социалистический Союз – вершина прогресса» вроде бы к месту (стоит прочитать неосведомленным для дальнейшей складности). Мол, какие еще советские муниципалитеты, когда даже профсоюзное движение в загоне. Но не надо бежать впереди паровоза, уж извините. Автор этих строк сам был организатором профсоюза и забастовки; локального уровня, но тем не менее; поэтому знает, о чем говорит.

Чтобы не тянуть кота за хвост, стоит применить военное сравнение. Пехота должна поддерживаться танками, артиллерией, авиацией для удачного наступления. Поэтому или все сразу – или ни один. Но так и профсоюзную работу трудно вести, если нет взаимодействия, во-первых, с соответствующими политическими движениями; во-вторых, с местным самоуправлением, имеющим демократический потенциал в силу самой природы; и в-третьих, с общественными организациями, пусть и на конкретных направлениях. Получается этакая взаимно помогающая, но поэтому и неразрывная система, когда вас из двери, а вы в окно; вас из окна, а вы через черный ход; вас оттуда, а вы через трубу. И еще раз: если вас как инициатора профсоюза не вычислили сразу и не уволили из-за грязных ботинок, то круто повезло. Но рассчитывая на худший случай (а так и надо, разумеется) – трудно вести тот же профсоюз, если оный не вплетен в советско-муниципальную перспективу с вытекающей отсюда общественной синергией, как будет ясно ниже.

То есть, в нынешних условиях мощнейших ФПГ далеко не факт, что сначала профсоюз, а потом остальное. Ну, совсем не факт! К примеру, сначала можно зацепиться за влиятельное партийное отделение и организовать профсоюз с его поддержкой, а уж затем драться за советский муниципалитет. (Но который и имеет реальные возможности давить на губернию и ФПГ, но об этом далее.) Или появилась вменяемая часть депутатов на волне народного возмущения (еще одна «Зимняя вишня» сгорела или шахтеров завалило), и с их поддержкой можно организовать профсоюзы, и уже затем замахнуться на советский муниципалитет; или стать известным среди местных общественных организаций от экологов и дачников (это большая сила) до ассоциаций мелких производителей, инвалидов и левых интернет-сообществ – а уж затем инициировать профсоюзы; и таких вариантов может быть энное количество.

К примеру, автору удалось зацепиться за нормального руководителя городского ФНПР, что бывает не так уж редко на низовом уровне; но все равно ездил в губернский город за поддержкой «справороссов», потому что оные были тогда на слуху, получив на удивление большую фракцию в думе (многие уже забыли этот случай, но суть не в этом, а что и надо смотреть широко, и ловить момент), и дошло до весьма короткого, но патронажа самого Миронова; а также он вел блог в местной сети, рассказывая о своих мытарствах, и будучи прочитанным, получил приглашение в местный Союз общественных организаций с соответствующими контактами; а также был членом КПРФ по первой наивности где-то с 2000 по 2002, точно уже не помнится, но главное, некоторые контакты и общий настрой остались. И кое-что стало получаться. Или фракция муниципальных депутатов была одно время не хилой в городе; правда, от КПРФ, но стоит повторить, на низовом уровне зачастую все по-другому; и автору известно, что один от этой фракции и как юрист по профессии помог организации нескольких профсоюзных отделений. И так далее и тому подобное – общий смысл уже понятен.

Никто не спорит, что вся социальная жизнь в каком-нибудь урюпинске может быть дохлой. Но с нарастанием кризиса так будет все реже и реже. Поэтому и нужен в итоге этакий комплексный редут, каре, квадрат, крепость, да называйте, как хотите: из профсоюзов – левых движений – местного самоуправления – общественных организаций. А вот атаковать ФПГ в лоб лишь профсоюзной пехотой без поддержки партийных танков, общественной артиллерии и муниципальной авиации – это поражение.

Итого, с источниками сил разобрались в целом и общем. Но большая проблема не только в их содержании, но и структуре. К примеру, кто может поддержать забастовку в филиале ФПГ с соответствующими требованиями повышения заработка самым надежным образом?.. Только советский муниципалитет. Он может и подкинуть деньжат бастующим в случае чего; и охранять лидеров; и провести массовую агитацию и пропаганду; и надавить на руководство филиала повышением земельных налогов и тому подобное. Или кто может защитить дачников или мелких сельхозпроизводителей от произвола латифундистов?.. Только советский муниципалитет. Наймет юристов, охрану, организует транспорт для митингов и средства массовой информации. Или кто имеет реальную силу для спасения экологии и эффективной борьбы с мусорными баронами?.. То же самое. Это ясно и по многим другим проблемам от торговли и долевого строительства до состояния дорог и ЖКХ. Поэтому передовые общественные организации, профсоюзы и политические (партийные) движения, а также вменяемые местные депутаты создают «крышу» в виде советского муниципалитета – а тот защищает рост остальных, и так по раскручивающейся спирали вверх.

Кто ж спорит, что давление прокуратуры, полиции или ФСБ может усилиться. Но и не надо «страшных глаз». И в силовых структурах работают отцы, братья, дети тех же жителей – поэтому при налаживании соответствующего контакта очень многие действия продажных силовиков можно нивелировать. Если, допустим, весомая часть местных правоохранителей видит, что их родственники живут лучше в советском муниципалитете, да и им перепадает льготами да надбавками, то мало ли что. Начальник какой-нибудь вредной проверочной комиссии может и до гостиницы не дойти. Дорогу на красный свет перешел; в бане плохо стало; кирпич с крыши сорвался; а то и просто разговор по душам произошел, правда, без свидетелей... а оному это надо?!

Тем более, и как было замечено выше, их же салом да им по мосалам. «Муниципальный фильтр» начинает работать в нужную сторону, и до губернских возможностей недалеко. Взять ту же пенсионную эпопею. Если была бы уже база в виде десятка советских муниципалитетов, которые могли бы ухватить за жабры губернскую власть, и целый субъект федерации – та же Иркутская область или Новосибирск – выступили бы во всеуслышание против, используя конституционные прерогативы, и так далее и тому подобное – это совсем другой разговор. Это уже политика высшего уровня. Вот почему нельзя пренебрегать «красным каре», и в чем ответ профсоюзному ревнителю. Идея советского муниципалитета должна быть довлеющей и объединяющей все равно как цель битвы.

***

Весьма похоже, что в связи с мировым кризисом возможны два исхода в России. Первый маловероятен лично для автора сих строк – второй вероятен гораздо более.

Первый гласит, что «патриотическая буржуазия» сможет убрать путинский режим. Каким образом, на каких условиях – читайте нашего когнитария. Проскальзывают здравые мысли там-сям... но в целом как-то игрушечно, и о чем чуть ниже. И второй гласит, что дело пойдет радикальным, но верным макаром – то есть, путем социалистической революции.

Ну, хорошо, давайте по порядку. Если взять политические подвижки «промышленной буржуазии» хотя бы в виде НПСР и «Партии дела» во главе с Бабкиным как организующим центром, то с одной стороны будут Стрелков, Соловьев, Демушкин и подобная компания – а с другой Болдырев, Боглаев, Крупнов сотоварищи. И насчет первого крыла – феодальщина и футуризм в одном флаконе. Нонсенс. Круглое с мокрым, отсюда и игрушечность. Калашников, с одной стороны, вроде бы намекает на левую тематику своими советскими футболками; и тут же преспокойно слушает Стрелкова, заявляющего по простоте душевной о приверженности романовской империи. Это как?!.. Тогда наш великий комбинатор должен положить руку на сердце и признать, что для остальных левых это дикость.

Да, автор слышал, что Стрелков находил общий язык с левыми бойцами на Донбассе. Для отражения нацизма в пожарном порядке – вполне реально. Так было и в Великую Отечественную, когда Советский Союз был поддержан Деникиным, Струве, вроде бы Милюковым и тому подобное; а русские стрелковы были в рядах коммунистического французского сопротивления уж точно. Но когда дело пойдет насчет власти и форм собственности – совсем другая история. Кто ж бы дал тому же Деникину реставрировать прошлые порядки в Советском Союзе?!.. И автор глубоко убежден, что левые бойцы на Донбассе обернулись бы совсем другим лицом при таком раскладе. Так что именно круглое с мокрым с соответствующим отношением – а как максимум можно и до белогвардейщины докатиться. Нормальные «красные» не пойдут на такой расклад ни в коем случае, и нечего советскими футболками тень на плетень наводить.

Второе крыло вроде бы профессионально как минимум. Но оказалось… кишка тонка. Гонору много – настоящей смелости мало. Когда Зюганов поимел всех Болдыревых, Боглаевых и Филиных фиглярничанием Грудинина на президентских выборах, автор даже ожидал какой-то резкий афронт со стороны перечисленных по нарушению договорной дисциплины. И ничего! Как с гуся вода. То ли вальяжное наплевательство, а то ли личные нервы дороже общественного блага.

Поэтому ни мясо, ни рыба. Недаром Стрелков схлестнулся с Крупновым достаточно резко в одной из передач М. Калашникова. И есть за что упрекать друг друга в виду расходящихся крайностей. Один уперт, но не умен; другой не дурак, но слабак. Поэтому, как эта публика собирается валить ни то что Зюганова, подыгравшего Путину, а всю президентскую вертикаль – большой вопрос.

И наоборот, «левые» и солидарные с ними просыпаются. И просыпаются без Зюганова с компанией во многих случаях. Уже прошли заметные и во многом самостоятельные митинги хоть по поводу пенсионной аферы, хоть мусорных полигонов, хоть реновации. И будущие сентябрьские выступления ну никак нельзя будет осенить ни только знаменем «патриотической буржуазии», что уже очевидно – но и знамена КПРФ будут отнюдь не в единственном числе. Конечно, не все сразу – но тенденция налицо.

Но все ж закончим с «индустриальными патриотами». К примеру, если бы Гучков с Милюковым были спрошены сразу после отречения Николая второго, возможна ли еще одна революция – они бы покрутили пальцем у виска. Да что там говорить: сам Плеханов назвал апрельские тезисы Ленина бредом. Однако ж, коль русский мужик проснулся и взбунтовался… дальше общеизвестно. И когда и нынешний путинский монархизм посыплется, то «патриотическая буржуазия» вынуждена будет решать, с кем и почему. И если оная встанет на путь «борьбы с анархией» опять и снова - не обессудьте. Коль наступаете на грабли – ваши проблемы.

Конечно, на такие обвинения последует «ударный» вопрос всех оппонентов, в чем разница нынешних «левых» с прошлым Советским Союзом, который накрылся медным тазом. Но ответ будет честным и прямым – в еще большей советской демократии. И здесь чуть подробнее.

Две крайности сбивают темп современной экономики. Одна связана с капиталистическими кризисами. Через каждые десять лет или подобное подъем сменяется депрессией; и тяни мочало, начинай сначала. Но вот парадокс – такое выпускание пара предохраняет котел от взрыва. Поэтому темп экономики все же достаточный в целом и общем; и государственно-монополистический капитализм и скаканул после второй мировой, и разрушил Советский Союз.

Но можно создавать рабочие места и на длинный отрезок времени - допустим, на семьдесят четыре года (намек очевиден, стоит надеяться) - с вытекающей отсюда социальной стабильностью. Но достигается это и сохранением широких сфер ручного труда, и экстенсивными средствами производства. Да, спокойная жизнь обеспечена на целую эпоху - но отсутствие передовых средств производства приводит к низкому качеству жизни рано или поздно; то бишь, к повсеместному дефициту, теневой экономике и развалу потребительского рынка особенно. И взрыв происходит все равно, но внушительный. И, разумеется, последний вариант весьма свойственен экономикам на принципах «военного коммунизма». (Кстати, уравнительное большинство и предполагает номенклатурное меньшинство для надзора за общей «благостью» как единое целое в таких условиях.) Наглядный пример последнему и был в образе Советского Союза; но даже его дети еще сохранились в виде Кубы и Северной Кореи. То есть, можно не сомневаться, что и Северная Корея проиграет историческое соревнование Южной и будет поглощена последней. Через пять, семь, десять лет – никакой существенной разницы. Куба отказывается от военно-коммунистических принципов также, коль принимает конституцию с частной собственностью.

Обидно слышать эти слова еще многим «левым» ?.. Обидно. Хотелось бы одним махом всех побивахом?.. Хотелось бы. Но и отчаиваться не стоит! Ни в коей мере; потому что после всякого спада, даже крупного, начинается подъем. То бишь, всякое капиталистическое развитие подводит к НАСТОЯЩЕМУ социализму; и никуда, как говорится, с подводной лодки не деться. А социалистический трудовой коллектив отличается и от «военно-коммунистического», и от капиталистического тем, что может уволить и меньшинство работников для внедрения интенсивных средств производства на базе фабзавкомов, поэтому избегает недостатков низкого качества жизни - но и сохраняется голосующее большинство с соответствующим спросом, поэтому нет и кризисов относительного перепроизводства. И происходит не безработица в таком случае - а ротация меньшинства по другим отраслям. Темп экономики ни только убыстряется, но и не прерывается, и капиталу окончательный каюк.

Поэтому, коль спрос ни только не угасает, но растет, то появляются и многочисленные кооперативы с индивидуальным предпринимательством. Кстати, куда тоже уходит уволенное меньшинство и достаточно быстро, только поворачивайся. И скорее всего, вся структура народного хозяйства изменится в виду интенсивных средств производства и довлеющей социальной составляющей следующим образом: очень много предприятий будет на районном уровне для близости к потребностям людей; чуть менее на региональном; и гораздо менее на федеральном (ВПК, авиакосмос и подобное) – что снизит бюрократизм прежнего Советского Союза с соответствующими ведомственными и местническими перекосами. Вот что такое социализм, если совсем кратко, но верно.

***

Не надо бросаться ни в крайность напиться и набить морду начальнику, ни в потный страх по любому поводу. А надо строить именно «красный форт» с умом и необходимой смелостью.

Все зависит, разумеется, от местных условий. Но в целом работнику с низким заработком надо идти в местные профсоюзные организации даже просто для того, чтобы слить информацию о беспределе по месту работы. Даже можно идти сначала в городской комитет ФНПР, потому что люди на местах зачастую более вменяемые. Уже рассказ об обстановке закрутит шестеренки, потому что и профсоюзные сидельцы остро нуждаются в народной поддержке и соответствующих ручейках финансирования. А если имеются более боевые профсоюзы где-то рядом – так сам бог велел. Там можно говорить и о профсоюзном отделении.

Но этого мало. Надо обязательно сходить на встречу с местным депутатом, зарекомендовавшим себя. Даже не обязательно по округу, а по проблемам места работы и низкого заработка. Поговорить, так сказать, по душам. И таковые депутатские силы также заинтересованы в массовой поддержке к будущим выборам. Любой депутат не дурак, и понимает, что круги по воде пойдут хоть так, хоть этак.

Затем поинтересоваться работой, к примеру, местного общества потребителей (используя тот же интернет, и вот где он нужен на самом деле). Там бывают весьма активные люди; и по сливу информации, какой бардак творится по месту работы в этом аспекте, шестеренки могут закрутиться и в этом направлении. А если предприятие экологически опасное, то не нужно страдать идиотской «корпоративной солидарностью» (это вообще маразм, какая может быть солидарность между эксплуататором и эксплуатируемым), то и непременно надо опереться на местных экологов.

А уж про левые политические (партийные) отделения и говорить нечего. Там буквально жаждут, что появится на горизонте хоть один рабочий или служащий «с земли». И абсолютно начхать, что сидит этакий наивный студентик в пустом офисе хоть «справороссов» или РСД, хоть пенсионер от КПРФ. Дело абсолютно не в этом, а в передаче информации и системе связей. И когда и первые, и вторые, и третьи, и четвертые закрутят свои колесики и начнут поднимать проблемы по месту вашей работы хоть так, хоть этак, да если найдется двое-трое соратников по предприятию – то сковырнуть вас будет уже не легко. Совсем не легко. Уже скандал, удар по имиджу, депутатские запросы, приезды трудовых инспекторов, вой защитников потребителей и экологов, партийная пресса печатает разгромные материалы – и основы «красного форта» будут построены. А там уже и политика кнута и пряника пойдет своим чередом. Когда запугать не удастся, будьте уверены, каким-то странным образом заработок начнет скакать в лучшую сторону. Но это еще более последующая история.

Еще раз: местные условия могут быть разными. Все рассказать невозможно. Читает эти строки рабочий этакой «Роснефти», где порядки на уровне фашистских, и затылок почесывает, получится или нет. Но страна большая. В одном месте тяжело – а в другом, наоборот, вполне возможно. Одна из башен «красного форта» может быть уже в хорошем состоянии, и за нее можно зацепиться. Имеется или знаменитый профсоюз, или активное партийное отделение, или общеизвестный вменяемый депутат, или смелые общественные организации, и в этом духе. А под лежачий камень вода вообще не течет. И если не кидаться в крайности, а спокойно и методично действовать в духе «красного квадрата» даже с известной долей конспирации на первых этапах - все получится.

Так что автор этих строк видел также и застой, и перестройку, и далее по списку. И что-то в буржуазную революцию, резко улучшающую положение трудящихся, не верится никак. От слова «никак». Может быть, М. Калашникову мало грудининщины – но автору уже достаточно. А вот в социалистическую революцию при достаточном уме и выдержке верится вполне. И даже конкретные направления вырисовываются. Если низовая работа, описанная выше, будет существовать хоть так, хоть этак (сама жизнь заставит) - то все это выльется именно в Российский Социалистический Союз. Так что и необходимо о социализме конкретнее и конкретнее.