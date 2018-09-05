Буржуазный террор

Третьего сентября исполнилось 14 лет теракту в Беслане. К сожалению, из-за раздробленности и слабости марксистских организаций, в Москве никаких акций не проводилось (во всяком случае, мне о них неизвестно, хотя я очень хотел поучаствовать). Товарищи, с которыми я общаюсь, делают основной упор на борьбу против пенсионного ограбления, и от полноценного митинга отказались, отделавшись небольшой дискуссией в «тусовке». Считаю это ошибкой. Товарищи начинающие марксисты и псевдо «марксисты» до сих пор так и не поняли причин случившегося.

А они таковы: в обществе, где существует частная собственность на общественные средства производства, всегда очень остро будет стоять вопрос владения ими. Общественные средства производства от промышленных (фабрики, торговые сети, транспорт) до естественных (земля, ресурсы) – всегда дают максимальную прибыль своему собственнику, так как с их помощью частным собственником единовременно эксплуатируются сотни, тысячи и миллионы рабочих. Но сверх обогащение одних, не может не рождать зависть других. Буржуазное государство, как коллективная администрация всего класса буржуазии, устанавливает регламент перехода права частной собственности от одного капиталиста к другому, но разве может этот порядок сохраняться единственно возможным и не оспариваться? Конечно, не может! Поэтому в буржуазном государстве всегда процветает преступность. Разумеется, главная опасность для буржуазии – это пролетариат. Поэтому наибольшую тяжесть преследования карательных органов всякого буржуазного государства на себе всегда ощущают сознательные наемные работники – коммунисты. Что касается других кланов буржуазии, то к ним отношение у правящей группировки – конкурентное. Это, значит, что, хотя правящий клан видит в других кланах преступников (покушающихся на их прибыль), но совместные отношения грабежа наемных работников их неразрывно связывают. Иными словами: когда в обществе богатство горстки буржуев оборачивается многомилионной нищетой рабочих масс, всегда найдут те, кто пожелают перераспределить сложившееся неравенство в свое благо; а так как правящий буржуазный клан всегда сам грабит наемных работников, то принципиально ситуацию изменить не может. Поэтому, как это не ужасно, - терроризм это «норма» буржуазного общества. Победить терроризм иначе как переходом к социализму – невозможно, это утопия, вызванная непониманием корней терроризма.

Вернемся к трагедии в Беслане. Чего добивались те, кто отправил террористов в школу? Если отбросить всю мишуру, то они хотели частной собственности. Они хотели отколоться от российской буржуазии и самостоятельно присваивать труд работников на «своей» территории. Дети рабочих погибли за частную собственность, за право эксплуатации человека! Вот что главное.

К сожалению, многие наши товарищи этого понять не желают. Вопрос «Что?» (происходит) у них подменяется вопросом «Кто?» (это делает). Отсюда и тупой треп о личностях: буржуазного президента, главарей террористов, героя и трусах. Все это не имеет принципиального значения. Любой буржуазный президент идет работать рупором буржуазии. Неважно какая и где находится страна: если нравственные качества позволяют человеку стать лидером буржуазии – он им станет. А если он им стал – он будет повиноваться классовым интересам господствующего в данный момент клана и всей буржуазии, как класса, в целом. Аналогично происходит и с главарями террористов, они отстаивают тот же классовый интерес – максимум прибыли, а правящий клан им в этом помеха.

Посмотрите, что происходит в Сирии! Под болтовню о вере, законах и т.д. – идет торговля. Торговля теми ресурсами, которые захватили террористы. Эта торговля приносит террористическим главарям гигантскую прибыль. Но тем же самым занимается и так называемая «избранная» (буржуазная) администрация Сирии. То, что создано природой и добыто трудом рабочих, продается, а деньги от продажи идут в карман капиталиста. А поскольку желающих стать капиталистами больше, чем это возможно в современных условиях, идут войны. Рабочие, ограбленные капиталистами, гибнут с двух сторон фронта за то, чтобы такой порядок сохранялся. И так во всем мире. В США и Европе, Азии и Африке…

И лишь социализм, как прожектор революционной Авроры, безжалостно рушит тьму буржуазного общества! В социалистическом обществе – вся собственность принадлежит рабочим. Каждый гражданин социалистического государства владеет всем его богатством, поэтому если равно наделены собственностью все – нет никакого смысла в бандитизме и терроризме. Бандитизм и терроризм в социалистической республике могут быть только внешними (как вторжение фашистов в СССР), но с ростом числа социалистических республик вол всем мире, с дальнейшим движением к зрелому коммунизму, и внешняя агрессия буржуазных элементов утрачивает под собой почву. Рабочие буржуазной республики смотрят на рабочих в социализме и активно борются против капитализма у себя. Одно за другим терпят крах буржуазные правительства! В этих условиях вооруженное вторжение исключается, в данной обстановке буржуазия первая как огня боится давать в руки рабочих оружие.

Поэтому к очередной годовщине теракта в Беслане, мы, коммунисты, должны сказать наемным работникам: терроризм – это порождение капитализма. Зло порожденное злом (частной собственностью). И без ликвидации частной собственности, без перехода к социализму, подобные трагедии неизбежны и неминуемы. Нас и наших детей, ограбленных «нашей» буржуазией, будут постоянно взрывать, расстреливать и брать в заложники. И так во всем мире. И так до тех пор, пока кучка сверх богатых покупает себе изумрудные яхты и золотые унитазы. Пока это происходит – всегда найдутся такие, которые захотят принадлежать к этой кучке. И они пойдут по головам и трупам. Нашим головам и нашим трупам… Дальнейшая судьба наемных работниках в наших собственных с вами руках. Только нам решать – как жить дальше.