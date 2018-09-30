Сражений не было

Газета "Правда" публикует статью Геннадия Андреевича "Мы сражались за Советскую Родину". Кто это мы? И в чём выражалось сражение? Вы сегодня точно так же как и тогда сражаетесь и боретесь против бандитски - воровской власти и этой борьбе нет конца. Вся борьба происходит на пресс- конференциях и статьях в газетах, которые народ не читает. Тираж дворовый, да и народу купить не на что.

Сражение шло примерно так. На одной стороне остатки регулярной Советской армии с оружием в руках, с использованием тяжёлого вооружения расстреливали всех кто попадался на их пути и тех кого застали в Верховном Совете. На противоположной стороне безоружные люди, которые захвачены врасплох и которые не знают кого слушать и что делать. Фактически отпор был стихийный на словах и митингах. Верхушка партии отсиживалась в тёплых кабинетах, среднее звено партии разинув рты слушали хмельного Ельцина и вводили войска в столицу.

Я и мои земляки никак не можем понять политику Г.Зюганова. Он как будто упал с Луны или только народился. Прошло четверть века после вооружённого государственного переворота, который совершила высшая власть Советского Союза. И вот теперь он пишет о том, как всё это проходило. А раньше нельзя было описать? Приведу несколько абзацев из статьи. "Чтобы оправдать своё злодеяние, преступники, совершившие государственный переворот, назвали всех, кто вставал на защиту Советской Конституции, коммунистов и патриотов, "красно - коричневыми".

А вот Геннадий Андреевич не назвал ни одного, кто дал приказ ввести войска, и кто отдал приказ расстреливать Белый дом и граждан находящихся поблизости от парламента или просто убивать встречных для устрашения. Назвал только Коржакова, который убрал плиту у которой расстреливали попавших в поле зрения вооружённых людей. Прочитал я эту статью и в мозгах пустота. Сейчас не важно знать по дням и часам как происходил вооружённый захват власти. Мы сыты этой властью и вами по горло. Сейчас важно знать фамилия предателей, кто из них скончался, есть ли застрелившиеся и где оставшиеся и чем заняты. Одного мы знаем и то не все. Главный предатель живёт в Баварии и получает от нас - нищего народа около 800 тысяч рублей пенсии. Его судить надо военным трибуналом а Г.Зюганов о нём ни слова. А где остальные и кто они? Чиновники, прикормленные журналисты уши прожужжали о военным переворотом на Украине, но никто не говорит, что это сделано по лекалу России. Первый переворот произошёл у нас и бандеровские подпольщики понял, что как раз их время пришло для переворота.

"Однако время расставило всё по своим местам. Теперь нам понятно, что тогда народное восстание подавили олигархи, предатели, воры и жулики, а проиграл не только наш народ". Олигархи, предатели, воры и жулики - это же люди Советского Союза. Откуда они взялись? Это вы рядовые коммунисты упустили власть, которая и породила это отребье. Сперва надо спросить с себя, как вы коммунисты могли допустить существования предателей... Каждый человек живший в СССР на своей шкуре понял куда привели и ведут Россию и народ нынешняя власть, которая создаёт всё новые и новые памятники Ельцину, который и отдал приказ ввести войска в столицу и подавить мирные митинги не согласного народа. А кто исполнил этот приказ? Для фракции КПРФ в думе не важно кто исполнил, они живут при коммунизме, а нам народу очень даже важно знать исполнителей. Мне удалось приобрести и прочитать книгу Л.Сирина "Как разграбили СССР?" А также книгу Н.Зинкович "И пришёл Путин". В них более подробно описаны большинство событий в то время. Но книги дорогие и нард их не читает. Олигархам, предателям, ворам, жуликам можно и почитать от этого их состояние не уменьшается. Их никто не трогает такова власть за которую расстреливали ничего не понимающих граждан страны. И далее Геннадий Андреевич пишет: "Захваченные врасплох, оглушённые случившимся, они не сразу поняли весь гигантский масштаб". Под словом "они" надо понимать народ. Оказывается Зюганов и его сотоварищи к народу не принадлежите раз пишите "они" а не "мы". Значит вы сразу поняли в чём дело и что? 29 лет вы сражаетесь против "демократической" власти сидя в Госдуме. Наверное устала пятая точка, может пора на покой и возраст позволяет.

Далее Г.Зюганов пишет, что Ельцин искал нужных людей для переворота. Не совсем так. Люди нашлись сразу, они к этому были готовы задолго до конкретных событий. Среднее звено партии не вникало в работу Генерального и его окружения, которое не давало низам высказывать своё мнение. Леонид Ильич повинен в том, что случилось. Ему надо было настоять на отставке, когда он писал заявление в Политбюро. Он стал недееспособен и началось почти открытое разложение партии. Коррупция набирала обороты. Этим воспользовались спецслужбы США. Опустели магазины, народ стал выражать недовольство.

Геннадий Андреевич пишет, что Ельцин подбирал людей для свержения законной власти. И тут же противоречит себе: "Чем дольше продолжалось противостояние, тем многочисленней становились кордоны силовиков. Среди них росло количество странных вооружённых субъектов в штатском". Не надо было искать сторонников Ельцину. Народ сам определился. И у сторонников сразу появилось оружие а ваши сторонники работали только ногами и языком. А где были ветераны? Почему они не кинулись в родную стихию в воинские части и не потребовали ареста или даже расстрела Ельцина и его сторонников. Вам китайский опыт ни о чём не говорит? Имею ввиду события на главной площади Китая. Вы же часто посещаете Китай. Зачем? Проветриться...

"29 - го сентября в числе избитых был 54 -летний А.Солох, кандидат физико - математических наук, талантливый учёный и педагог. Он умер 7 октября в больнице". А при чём здесь учёность? У него на лбу не написано, что он большой человек. Вы сами делите народ на касты. О простых погибших вы говорить обобщённо без фамилий. "Жертвами становились и случайные прохожие. Одно из самых страшных избиений произошло у станции метро "Пушкинская", когда и протестующих, и людей, шедших с работы, вперемешку загоняли в метро и продолжили лупить дубинками на эскалаторах". И что? В стране драки ежедневно со смертельным исходом. Почему бы вам не написать кто распорядился избивать народ и кто исполнял этот приказ. Какие меры приняты к преступникам? Наверное нынешняя власть их поощрила. Ведь именно они, которых Зюганов не называет привели действующую власть, с которой лидер КПРФ дружит.

Прошедшие 29 лет с бандитски - воровским капитализмом при бездействии оппозиции, которая фактически поддерживает власть, начинаешь думать, что у Геннадия Андреевича не всё в порядке с головой. Вы почитайте его концовку статьи."Убеждён, что события 1993 года и подвиг народа делают нас сильнее. Защитники Советской Конституции погибли не зря, сражаясь за правду и справедливость. Они теперь в одном ряду с борцами Парижской Коммуны и восставшими рабочими 1905 года, которые сложили головы почти на том же месте. Они рядом с нашими отцами и дедами, защищавшими от фашистов Советскую власть, нашу любимую Родину - СССР.А мы живые верим в историческую перспективу социализма и коммунистических идей не только в России, но и во всём мире. Верим и приближаем новую победу трудового народа". В чём заключался подвиг народа? В том, что их убивали по приказу Ельцина и которого вы не можете привлечь к ответственности даже после смерти. Более того вы вообще о нём забыли. А вот Кремль не забыл. Мемориал скоро появится в Москве если ещё не появился. А вы всё продолжаете сражаться, как Дон Кихот с мельницами. Меч только забыли взять. Кого это вас делает сильнее? И в чём эта сила проявляется? В том, что вы даже на Советские праздники не можете собрать колонну и митинг. Ваши карманы за эти годы стали гораздо толще и объёмистее. Здесь вы преуспели. А народ продолжает нищать. Всё свалил в кучу лидер КПРФ. При чём здесь Парижская Коммуна? Там люди бастовали подготовившись и шли на это сознательно. В Москве вы сами пишите, что стрельба и избиение началось стихийно. Народ не знал что это и что надо делать. Не было руководителя, чтобы хоть как - то противостоять воровским чинушам. Защитники погибли зря и рядом с защитниками СССР, которые умирали, чтобы ликвидировать фашизм и отстоять Родину, никогда не будут. То фашизм, а тут коммунисты из самых высших эшелонов советской власти. Вот ведь загогулина какая, как говорил второй предатель Родины, наши отцы и деды разгромили самую сильную армию мира на то время, а тут два предателя - Горбачёв и Ельцин полностью ликвидировали всё чего достиг Союз после разгрома фашистской Германии. Вы, коммунист Геннадий Андреевич, вдумайтесь какую чушь вы написали. Создаётся впечатление, что вас уже пора признать товарищами Горбачёва и Ельцина. Вы ведь ничего не делаете, чтобы восстановит плановую экономику и создать нормальную жизнь для народа, в конце концов восстановить справедливость. Двадцать миллионов нищих и ещё больше тех кто живёт на минимальную оплату труда. Вы сами не пробовали прожить на 11 тысяч рублей. С нового года "отец родной" добавляет 117 рублей к МРОТ.

Значит Зюганов верит в историческую перспективу социализма и идей коммунизма. А что нам делать? Мы не верим, потому что вы смирились с бандитски - воровским капитализмом и фактически поддерживаете нынешний режим. 22 - го сентября ваша акция против пенсионной реформы провалилась. И Дума приняла реформу. Что дальше? Всё что вы говорили против этой реформы оказалось просто болтовнёй. Так за что вы получаете министерскую зарплату? У вас совесть есть?

На экране стал появляться "исхудавший" А.Усманов, к чему бы это? Говорит, что российская экономика не умрёт. А почему он так говорит? Значит между собой олигархи разговаривают о санкциях, падении рубля, застоя в экономики. Если у олигархов появляются такие мысли, то они вряд ли будут создавать высокотехнологичные рабочие места. Будут тянуть время пока идёт прибыль. В любое время могут соскочить за бугор. С миллиардами их везде примут. Его новая яхта появилась в Сочи за 600 миллионов долларов. Это не судно, а произведение искусств. Говорят первую яхту он подарил кому - то из правительства. Вы знаете, расскажите народу? А мы хлеб жрём из зерна пятого класса, которое в Союзе шло на корм скоту. С вашей борьбой власть нас превратила в скотов.

Один блогер о власти в отличие от вас пишет: "То что сейчас планируется в качестве цифровой экономики, - это называется экономика цифрового оброка. Все эти начинания: метки на товары, проверка подлинности торговых марок в конечном итоге будут оплачены за счёт роста цен внутри страны. И всем этим будут заниматься Усманов, Чемезов, Ротенберги. Все обо всём договорились, всё поделили. А поделили они, грубо говоря, доходы от включения налогового пресса. Налоговый пресс уже нельзя включить на крупный бизнес в индивидуальных отношениях с властью Это налоговый пресс, который ударит только по России, только по гражданам по обычным людям". Так что нищета будет расти, а президент и чиновники уже сейчас говорят, что доходы населения растут. Когда же враньё закончится. Доходы падают и падают катастрофически. Например, томатная паста подорожала сразу на 100 %. Хорошо в деревне сами делаем, а старики оставшись без молодёжи вынуждены покупать. И так по многим товарам. Откуда президенту, Силуанову, Орешкину, да и вам знать о росте цен. Вы лично ходите в магазины, на рынок и в трясущихся руках считаете железные червонцы?

Смотрите, товарищи коммунисты, на жизнь в стране. Небольшая группа людей покупает за сотни миллионов долларов яхты, уже давно приобрела за границей дворцы, поместья, некоторые даже самолёты, учит детей за пределами Родины, а народ превратили в скотов. И чтобы окончательно затвердить такое положение президент проталкивает пенсионную реформу - реформу уничтожения людей. Думская оппозиция не голосовала за реформу и что? Теперь вы будете на всех конференциях, встречах, возможно кто - то появится на телевидении и будете говорить, что вы не голосовали за принятие смертельной для народа реформы пенсионной системы. Оппозиция вообще для чего существует? Чтобы констатировать антинародные законы. Нам сама жизнь об этом говорит. Нам народу но не вам. Зажирели вы на народные миллионах.

Однако вернёмся к сражению лидера КПРФ. В большой статье он ни разу не назвал ни одного чиновника СССР, которые предали страну и народ. Это они позволили США стать международным жандармом, который просто издевается над Россией. А вот Сергей Бабурин на телеканале, который имеет миллионы зрителей, прямо заявил, что Горбачёв предатель Советского Союза. Так какую роль во власти выполняет долгожитель Коммунистической партии Геннадий Андреевич? Реально начинает проникать в народ запашок нового предательства. В статье он не говорит о конкретных действиях партии и народа по смене правительства и внутренней политики власти. Он беспокоится о Бессонове, который осуждён на три года. А то, что народ вымирает ни слова. Бессонов выйдет живым и здоровым, а смертность детей в некоторых регионах растёт. В 26 регионах, где были построены перинатальные центры увеличилась младенческая смертность с 4 до 23 %. Вас это интересует? Всего за 2017 год в стране умерло 1,8 миллионов человек. При этом первоклашек менее полутора миллиона. Вымираем, граждане коммунисты.