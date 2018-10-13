В сентябре 1975 года после окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова (43 года назад, а как будто вчера было) я принимал у своего предшественника на атомной подводной лодке 675-го проекта минно-торпедную боевую часть (личный состав, оружие, в том числе ядерное, документацию и другую амуницию). После подписания акта приёмки боевой части я доложил командиру лодки и флагманскому специалисту о приёме боевой части без замечаний. «Замечаний, говоришь, нет? – многозначительно поинтересовался флагманский. – А три пакета он тебе передал?»

Три пакета? Я насторожился: неужели допустил промах? Ведь в принятой документации никаких трёх пакетов не было. Да и, насколько я был осведомлён, все секретные пакеты хранились в сейфе у командира лодки, а не у командира БЧ. «Нет, – говорю, – пакеты он мне не передавал. Я сейчас у него выясню, пока он не покинул пределы части». Флагманский остановил: «Не стОит. Три пакета всегда должны быть в твоём сейфе наготове». И рассказал флотский анекдот. Старый командир БЧ передал дела молодому лейтенанту и в конце сдачи боевой части передаёт тому три пакета: «Будешь вскрывать, когда будет тяжело». «Хорошо», – сказал лейтенант и, спрятав пакеты в сейф, забыл про них.

Молодому лейтенанту всегда тяжело службу начинать: необходимо сдавать экзамены на допуск к управлению боевой частью и ходового вахтенного офицера, устройство подводной лодки изучать, обучать личный состав специальности, содержать в порядке торпеды и торпедные аппараты и другое заведование, готовиться к стрельбам, а ещё вахты через день. Совсем замотался лейтенант, спит по 4 часа в сутки, а тут ещё личный состав попался на пьянке. Командир матом разговаривает, замполит интеллигентно песочит на собраниях, флагманский сильно недоволен. Невмоготу стало лейтенанту, хоть в петлю лезь. И тут он вспомнил про три пакета, которые передал ему старый командир БЧ на прощание.

Побежал, открывает сейф, достаёт первый пакет и вскрывает. А там написано – «Вали всё на меня!» Лейтенант успокоился, воспрял духом и давай на собраниях и совещаниях вовсю критиковать своего предшественника. Дескать, развалил всю боевую часть, разложил личный состав, плохо содержал оружие и документацию запустил. Командование лейтенанта оставило в покое – что поделаешь, если молодому офицеру такое заведование досталось от предшественника? Сразу ведь порядок не наведёшь… Так целый год на критике предшественника и продержался лейтенант. Но время прошло, а порядка нет, опять стали прижимать лейтенанта за плохую службу. Грозить служебным несоответствием и списанием с подводной лодки.

Опять вспомнил лейтенант про пакеты и вскрыл второй конверт. А там написано – «Бери повышенные социалистические обязательства». Тут лейтенанта понесло. На всех собраниях и совещаниях он только и говорил, что боевая часть ему досталась плохая, но он обязуется исправить ситуацию и вывести её в передовые и стрельбы провести на «отлично». Замполиту понравилось. Так целый год на обещаниях и продержался. Но прошло время, а дисциплина у личного состава хромает, мичман с горя – жена загуляла – опять запил. К стрельбам боевая часть подготовилась плохо, да ещё и торпеду утопили. А это крупный залёт. Запахло конкретным служебным несоответствием и списанием на берег.

Опять к сейфу метнулся лейтенант. Достаёт и с надеждой вскрывает последний, третий пакет. В конверте лежала небольшая бумажка, на которой было написано: «Готовь три пакета!»…

Рейтинг «Единой России» катастрофически падает от Лиссабона до Владивостока. Даже прикормленные структуры, занимающиеся социологическими опросами, дают неутешительные прогнозы для президента и его партии. Многим давно понятно: партия власти и Путин – это даже не братья-близнецы, а значительно больше – духовные скрепы «патриотов» и «государственников», уничтожающих Россию. Той самой питерской команды, которая выжимает последние соки из российского народа, затеяв грабительскую пенсионную реформу. И повышение НДС на 11 процентов. Что поделаешь – сдирает тамбовско-питерская группировка с нищего населения последние портки. По-другому работать они не умеют.

Жалкие потуги по смене губернаторского корпуса говорят только об одном – президент не владеет ситуацией за кремлёвской стеной, а значит и в регионах. Про международную арену лучше не вспоминать – там сплошные провалы – убийства, наркотики, хамство и проституция государственных чиновников.

Путин полагает, что смена непопулярных лидеров приведёт к изменению этой обстановки в лучшую сторону. А между тем давно назрела проблема замены не начальников, а системы в целом. Всем давно понятно – даже окружению Путина, прячущему свои семьи и ворованные миллиарды в «ненавистной» им Америке и Европе, – что так называемая вертикаль власти прогнила насквозь и не поддаётся капитальному ремонту. Только решительный снос ещё как-то, возможно, может изменить ситуацию в стране, не допустить её развала. И все потуги, даже зорькинские по корректировке Конституции, способны привести только к усугублению ситуации и продолжению агонии преступного режима.

Давно настала пора Путину вскрыть последний пакет (предыдущие два вскрыты уже давно), но тянет он, всё на чудо надеется…

Путин на такой шаг пойти не может.

Во-первых, западло: ещё подумает зарубежная общественность о слабости национального лидера.

А во-вторых, опасно: лишишься власти, и тогда могут наступить нехорошие последствия. Да и друзья-олигархи не позволят, не по понятиям это.

Потому и тасует он свою старую, порядком замусоленную колоду, в которой все карты меченые, как у заправского шулера.

Вот и на Приморье кинул меченого «спасителя» Кожемяку из своей кодлы (зачёркнуто) колоды, способного порвать 12 шкур (зачёркнуто) всех на выборах, по мнению Путина, как его былинный однофамилец, победивший змея и освободивший царевну.

На Кожемяку – не первый регион «спасает» – после сокрушительного проигрыша Тарасенко спойлеру из КПРФ очень рассчитывает «Единая Россия». Правда, на нее не рассчитывает он, поскольку публично, ещё до внесения в закон нужных поправок, заявил о своём желании баллотироваться самовыдвиженцем, то есть собирать подписи. И правильно, надеяться надо не на гнилую партию, а на избиркомы, которые породила эта власть.

Откуда он узнал о желании крайизбиркома внести такие поправки в закон, можно только догадываться. Не зря, видать, прошло общение с экстрасенсом 7-го разряда Виктором Черепковым, который помогал ему избираться депутатом Законодательного собрания в 2001 году, если за несколько дней до изменения избирательного законодательства Олег Николаевич бодро докладывал президенту о своём сокровенном желании самовыдвиженцем возглавить четвёртый по счёту регион. Дескать, блудный сын желает вернуться домой в Приморье. И вернуться не просто, а на белом коне, героем-губернатором.

После получения статуса врио, не откладывая в долгий ящик и не дожидаясь, пока краевой парламент примет поправки в Избирательный кодекс и назначит повторные выборы, Олег Николаевич развернул широкую пиар-кампанию по достижению заветной цели. А чего тянуть, когда сам президент благословил?

Правда, президент благословлял и его предшественника Тарасенко, но не задалось у того. Избиркомы, неоднократно проверенные в деле, несмотря на то, что старались как могли – и фальсифицировали, и даже протоколы переписывали ночью для достижения «правильного» результата – подкачали малость. Не срослось у командира (зачёркнуто) капитана подводной лодки губернаторство (на командира он явно не тянет).

То ли с пеленгами напутал и взял не тот курс, то ли пиарщики расслабились – видеокамеры на избирательных участках отключить не забыли, но «забыли» заплатить за «правильный» результат. Вернее, не забыли, а заплатили, но не всем… Только уссурийским и советским...

В итоге «подводнику» пришлось отчаливать от берегов «родного» Приморья вместе с несостоявшейся первой леди. Назад, в заветные московские пенаты.

Олег Николаевич хоть и не «командовал» подводной лодкой, но в армию призывался – не отмазывался, как Пушкарёв или Николаев, и понимает толк в управлении подконтрольными массами по их мобилизации на поголовное голосование за путинского назначенца. Тут и выступление лидеров общественного мнения перед избирателями, и всеобщая мобилизация подвластных племён (зачёркнуто) СМИ, и персональные «приглашения» на посещение избирательных участков в «День выборов», и дальнейшее укрепление боевой мощи Тихоокеанского флота под знаком мобилизации матросов, старшин, офицеров и адмиралов на разрешение «великих» задач, поставленных партией и лично Путиным на выборы.

И никакая «пропаганда» оппозиционных писак из пятой колонны не в силах опорочить честное имя и скрыть великую правду о достойном кандидате из «Единой России» Олеге Кожемяке. Она дойдёт до сознания трудящихся масс из бюджетных организаций и флотских подразделений и окажет своё революционное влияние на исход голосования.

Нельзя забывать, что армия, бюджетники и проституция журналистского сообщества – важнейшие профессии на российских выборах.

Главное, чтобы избиркомы не подкачали…

Ни у кого не должно остаться сомнения, что политорганы партии власти и их избиркомы сделают всё необходимое для того, чтобы выборы губернатора Приморского края прошли под знаком дальнейшего укрепления путинской вертикали власти и закончились убедительной победой его назначенца ещё в первом туре.

И ещё главное – в мобилизационный период выдать на-гора как можно больше креативных идей. И не важно, что потом, после выборов, они будут не востребованы властью, главное, чтобы сейчас эти идеи овладели массами и в них поверили избиратели. Поддержали корякского, амурского, сахалинского, а теперь и приморского Робин Гуда в кабинках для голосования.

Олег Николаевич, учитывая сложную обстановку в регионе (провал выборов, обнищание населения, повальное бегство из региона и тому подобное), вскрыл сразу два пакета и старается изо всех сил, рвёт подмётки на ходу, перехватывая оппозиционные инициативы и лозунги. Как говорится, для победы все методы хороши. А обещать – не значит сделать. Поскольку отдельные обещания просто зашкаливают и противоречат федеральному законодательству.

Единоросский кандидат вдруг вспомнил о детях войны, о необходимости поддержки которых уже столько лет говорили большевики и яблочники. Озадачился обманутыми дольщиками (застарелая инициатива партии «ЯБЛОКО»), которых власть кинула и обманывала все эти годы в лице своих спонсоров и патриотов. Пригодилась и николаевская идея дешёвой, правда, тухлой рыбы. Даже дальневосточную столицу задумал перевезти из Хабаровска во Владивосток.

А зачем нам дополнительные чиновники в Приморье, когда своих девать некуда? И так треть бюджета на своё содержание съедают дармоеды (зачёркнуто) слуги народа. Плюс ещё бюджетники – учителя, врачи, работники культуры и очистки. На развитие края ничего не остаётся. Фактически экономика финансируется по остаточному принципу.

Способен ли пришлый «богатырь» Кожемяко поменять систему управления краем и добиться «больших» успехов, чем его предшественники? Это вряд ли… По причине, описанной выше.

Думаем, даже Гераклу было сподручнее вычистить авгиевы конюшни, чем Кожемяке поменять сильный беспорядок и запущенность в делах региона на продуктивную работу в интересах людей. Да и коррупция в органах власти не позволит. Не их это методы – помогать людям…

Я это глубоко осознал несколько лет тому назад, в общении с тогдашним прокурором края Александром Аникиным, когда поинтересовался ситуацией на выборах, задав ему вопрос: «Почему такие безобразия творятся со стороны избирательных комиссий на выборах и прокуратура края на это не реагирует, не принимает мер по соблюдению российского законодательства?»

Александр Александрович (в 2005–2007 годах прокурор Приморского края, в период работы в Приморье награждён нагрудным знаком «За безупречную службу», одновременно вручено именное оружие.), умный прокурор и усталый человек, ответил просто: «В Приморье такая коррупция, что мне как прокурору края практически ничего сделать невозможно». После такого ответа у меня больше вопросов к прокурору не было, так как он ответил коротко, но исчерпывающе сразу на все вопросы. Даже на те, которые я не стал задавать. Помнится, предшественник Александра Аникина прокурор Валерий Василенко отвечал на вопросы долго и пространно, и в то же время ни о чём. Даже чаем угощал и показывал свою зарплатную ведомость – за копейки, понимаешь, работаем.

Вспомним, чем закончилась губернаторство Дарькина, который в течение десяти лет обещал приморцам достойную и комфортную жизнь. Реальных успехов для приморцев не добился, а долларовым миллиардером стал. И про супругу не забыл – вывел в самые богатые бизнесвумен Дальнего Востока.

Но его система подвесила на крючок уголовным делом, с которого он уже не может соскочить и ежесекундно рискует превратиться из неустановленного лица в руководителя преступного сообщества, которое сам, по мнению следствия, и создал.

Миклушевский, у которого под носом крали целые теплоходы, так и не успел сообразить, куда он попал, как слетел с должности. Если при неустановленном лице край медленно сползал вниз, то при перфекционисте стремительно полетел в пропасть. Столько дел наворотить успел, что бедняга Тарасенко, толком не разобравшись, что к чему и с какого краю подступиться к Приморью (пытался даже с карасиков), очутился с чемоданом в руках в самолёте Аэрофлота рейсом Владивосток–Москва.

На что способен Кожемяко? Об этом спросят его оппоненты на выборах у сахалинцев и у других территорий. Ответ, думаем, очевиден. Будьте уверены, информационное ополчение донесёт всю подноготную до электората.

Если Олег Николаевич, готовясь к предстоящим выборам, ещё не успел освежить в голове произведение Марка Твена «Как меня выбирали в губернаторы», то необходимо этим срочно заняться, а не мотаться по краю с невыполнимыми обещаниями (они только раздражают избирателей), чтобы потом не расстраиваться понапрасну. Учиться надо у классиков. У Марка Твена этот момент хорошо взнуздан.

Хотя делать, честно говоря, ему ничего и не надо, всё до него давно сделано. Путинские назначенцы успели совершить рывок и привести край к полному политическому и экономическому банкротству. Из Приморья люди бегут пачками, по 80 тысяч в год. А выборы фальсифицируют открытым способом. Правда, пенсионеры «жируют», им даже возраст выхода на пенсию увеличили до погребения.

Сколько способен продержаться Олег Кожемяко в случае победы на выборах 16 декабря (в чём мы не сомневаемся) в сложном, насквозь пропитанном чудовищной коррупцией регионе, трудно сказать.

Но думается, три пакета, на всякий случай, он должен приготовить своему сменщику уже сейчас.