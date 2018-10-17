Буржуазная наука на страже власти толстосумов

«РИА Новости» (https://ria.ru/science/20181011/1530478670.html) публикуют у себя заметку аспирантки Сандры Матц из бизнес-школы в США, посвященную ответу на вопрос: «почему одни люди бедные, а другие богатые?». Вопрос этот безусловно актуален: в США, РФ, Китае, во всем мире остро нарастает расслоение общества на олигархов и нищих. Только в России, по словам Кудрина (https://regnum.ru/news/2489950.html), 20 миллионов нищих россиян; при этом все мы знаем о размере состояния российских олигархов.

Что же нам скажет по этому поводу буржуазный ученый Матц?

«Мы показали, что доброта и доверие обходятся очень дорого их ценителям в современном мире. Далеко не всегда у них есть сбережения и другие финансовые ресурсы для того, чтобы не страдать от подобных черт своей личности», говорит она. Свои выводы аспирантка обосновывает «генами альтруизма» у животных и тем, «что добрые и покладистые люди ценят деньги заметно меньше, чем остальные категории граждан, и считают различные социальные и психологические факторы, такие как справедливость или взаимное доверие, более значимой ценностью». К таким данным Матц с коллегами пришла, изучая данные соцопросов и банковскую информацию.

Если перейти от частного к общему, то в данном исследовании и данной новости нет совершенного ничего нового. Буржуазные ученые в очередной раз механистически перенесли законы звериного мира на мир людей, тем самым уровняв разумного человека с неразумным зверем, живущим заложенными в нем инстинктами. (При этом, ученые как всегда умолчали, что и эти инстинкты, заложенные природой в зверя, также не есть что-то постоянное, а определяются окружающей зверя средой. Но главным отличием человека от зверя является то, что человек — это производитель. То есть осознано изменяет окружающую себя среду. Поэтому человек производит железные дороги, небоскребы, произведения искусства и т.д. Короче самым коренным образом преобразует окружающее себя пространство, что не под силу зверям. Уже только из этого одного видно, что аналогия «зверь – человек» не имеет никакой связи, она абсурдна). Но, очевидно, чувствуя хлипкость своего доказательства, учены сделали еще один также старый акцент – на личности. Таким образом, повторяется еще одно старое буржуазное объяснение капиталистического общества (которое на самом деле ничего не объясняет): вор ворует потому что он вор, убийца убивает потому что он убийца, а бизнесмен является им потому что ведет себя как «типичный бизнесмен». То есть ничего нового о природе богатства и бедности в современном буржуазном обществе после исследования Матц мы так и не узнали. Есть богатые и есть бедные. Этому безусловно стоило посветить исследование!

Но в классовом обществе просто не может быть абстрактной науки, да еще и науки общественной. Отсюда имеем буржуазную и пролетарскую науки. Первая наука служит сохранению господства меньшинства членов общества, а потому искажает представление об обществе и происходящих в нем процессах у подавляющего большинства его членов. Вторая наука есть наука в интересах подавляющего большинства членов общества, независимо от того сознают ли они сами эти интересы или не сознают, а потому пролетарская наука не врет и не обманывает – господствующему большинству нет смысла удерживать свою власть обманом. Вот что писал В. И. Ленин в своей статье «Три источника и три составных части марксизма» в далеком 1913 году: «… беспристрастной социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Так или иначе, но вся казенная и либеральная наука защищает наемное рабство, а марксизм объявил беспощадную войну этому рабству. Ожидать беспристрастной науки в обществе наемного рабства — такая же глупенькая наивность, как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том, не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала».

Поэтому, на вопрос о происхождении богатых и бедных, теперь ответим мы, коммунисты, с точки зрения научного коммунизма, а не буржуазной социологии.

Итак, что такое богатство? Основоположник научного коммунизма, К. Маркс, доказал, что в капитализме это есть стоимость, производящая новую стоимость, самовозрастающая стоимость, то есть труд человека (в данном случае труд наемного работника, «рабочей силы», купленной капиталистом). Именно человек-производитель своим трудом создает из одной первоначальной стоимости другую, возросшую, стоимость. Допустим, мы имеем килограмм картошки. Он имеет некую стоимость, по которой мы покупаем его в магазине. Допустим также, что мы не будем есть эту картошку, а посадим ее. Произведем труд: выкопаем яму, будем поливать, обрабатывать и т.д. до тех пор, пока не придет время собирать урожай. В зависимости от множества факторов, мы соберем то или иное количество килограмм урожая, но в любом случае, урожай картошки превысит первоначальный посев. Таким образом наш труд произвел из первой меньшей стоимости новую возросшую стоимость. При этом, сельский труд есть лишь частный случай производства, но какую бы сферу мы не взяли – труд человека всегда будет производить из меньшей стоимости большую.

Определив, что источником богатства является труд, мы подходим к вопросу распределения этих богатств. В прежние времена человек действительно мог жить своим трудом. Самостоятельно производить и самостоятельно присваивать произведенное. Но с развитием производств, количество индивидуального труда во всем мире стремительно сокращается и столь же стремительно возрастает труд общественный. По сути своей, именно общественный труд господствует на планете уже не первый век. Все, что сегодня производится, от картошки и до космических кораблей – все это есть продукт общественного труда. Все это произведено коллективным, а не индивидуальным трудом. Но как же происходит распределение? Происходит оно до сих пор по-старому, как в древние времена, когда ремесленник становился собственником продукта своего индивидуального труда. Допустим, крестьянин владел участком земли, сам производил простейший инвентарь для работы на нем, закупал семена, и своим трудом с использованием своих же средств производства производил продукцию, которую потом сам присваивал. На определенном историческом этапе никаких противоречий в таком положении дел не было. Но сегодня, как было отмечено, все по-другому. Сегодня все мы работаем на общественных средствах производства, на предприятиях, которые не могут функционировать за счет труда одного человека. Заводы, фабрики, добыча полезных ископаемых, энергетика, СМИ, транспорт, связь и т.д. – все это общественные средства производства, допускающие исключительно коллективный труд множества производителей. Но в чьей собственности находятся современные средства производства? В капитализме они находятся в частной собственности буржуазии. Буржуазия частным образом присваивает произведенный нашим общественным трудом продукт потому что ей принадлежат все предприятия, недра, земля, СМИ и т.д. Присваивая наш продукт, буржуазия его распределяет, естественно, так, что одни потом покупают себе замки и острова с яхтами, а десятки миллионов честных тружеников едва сводят концы с концами.

Богатство буржуазии в капитализме, таким образом, есть нищета рабочих масс. Именно присвоенный по праву частной собственности на средства производства труд человека складывается затем во все то, что мы видим во владении у олигархии и прочих богатеев.

Но мне могут возразить, сказать, что товарищ Красный полностью проигнорировал тот факт, что буржуи обладают качествами «типичного бизнесмена», а наемные работники действительно ценят доброту, справедливость и сплоченность. Как нам быть с этим? Очень просто: не личностные качества определяют социальное положение человека, а положение человека в процессе общественного производства определяет его личностные качества.

Бытие определяет сознание. Именно потому что «наши» богатеи являются по своему производственному положению собственниками общественных средств производства («типичными бизнесменами»), то и поступают они сообразно своему положению – грабят и обдирают наемных работников, как только могут, обрекая тем самым сотни миллионов тружеников во всем мире к ничтожному существованию в бедности и нужде. И наоборот, ограбленные капиталистами пролетарии самими условиями жизни подводятся к необходимости коллективной борьбы против бесчинств «своих» паразитов. Потому-то именно буржуазия сама взращивает своего могильщика – революционный интернациональный пролетариат, обобществляющий всю бывшую частную собственность в единый плановый производственный комплекс государства диктатуры пролетариата. Государство господства свободного труда, в котором гонению подвергаются все паразиты, наживающиеся на чужом труде.

Таков наш, пролетарский, подлинно научный ответ всем прихвостням буржуазии, которые вот уже почти два века пытаются убедить рабочих в том, что надо изменить конкретную личность, а не общество, производящее такой тип личности. Бороться не с причиной, а с ее проявлением, сохраняя, таким образом, прежний строй и прежние порядки, обрекая все новые поколения пролетариата на наемное рабство и нищету при роскоши и всемогуществе буржуазии.