Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Яйца вкрутую

Опубликовано 19.10.2018 автором Илья Константинов в разделе комментариев 0

сша война рф
Яйца вкрутую

Мы живем в удивительное время. Я бы назвал его эпохой всеобщего знания. Всем все известно: кто сбивает самолеты, кто убивает журналистов, кто травит шпионов, кто сверлит дырки в космической станции, кто готовит террористов и вообще - кто виноват и что делать.
И даже поименные списки тех, кто после смерти отправится в рай, вероятно, уже составлены.
Правда, скорее всего, они существуют в нескольких взаимоисключающих вариантах, но это никого особо не смущает, поскольку единство рая, как и единство православной церкви, нынче под большим сомнением.

Но стоит ткнуть пальцем в любую кнопку, даже у настольной лампы, и ты тут же получишь исчерпывающий ответ на все свои вопросы.
Только не нужно включать торшер, поскольку он может транслировать прямо противоположную точку зрения. А сомнения солдату противопоказаны. Следует свято верить в отцов-командиров, а также в тот общеизвестный факт, что пуля дура, а штык - молодец.

Почему солдату? Только не надо делать удивленное лицо: который год идет война, а вы еще не записались добровольцем. Давно записались? Извините, не в курсе, за всеми не уследишь.

Хотя иногда у меня возникают сомнения в этой максиме: сзади все ходят и ходят какие-то мутные типы. Получается, уследишь.
А иногда эти тени приближаются и шепчут сквозь стиснутые от ненависти зубы: "Мы тебя помним, ты враг".

Не верите? Я бы и сам не поверил, поскольку так и не разобрался до конца, кому же я в действительности враг? Вот, кому друг - знаю, а враг?
Но для тех, кто ходит по пятам, это не существенно: они своих отличают по оловянным глазам - атавизм оловянного солдатика.
Кто не оловянный, тот враг.

Оловянные солдатики-то всегда на войне, работа у них такая. А всех остальных они вербуют в народное ополчение, чтобы денег не платить.
Нужно только иметь в виду, что кроме народного ополчения, есть еще ополчение антинародное, которое именно себя и считает подлинно народным.
Раньше подлинно народных можно было тоже опознать по глазам - маловато олова было, но последнее время и у них во взгляде металлический отблеск появился.

Так что война идет полным ходом. Как там в известной песне: война без особых причин. 

Ополченцы со мной, разумеется, не согласятся. Как это, без особых причин, когда эти антинародники яйца не с того конца разбивают, а если по-совести, так и яйца-то совсем не те, и не ложкой их полагается, а сапогом кирзовым...

Я понимаю, что бывают ситуации очевидные: явное насилие, грубое беззаконие, грабеж средь бела дня (вроде пенсионной "реформы").
Вот тут бы самое время "вдарить по яйцам". Но странным образом эпицентр общественного внимания постоянно смещается в сторону фейковых "яичек".

Не стану спорить: яйца вообще не люблю, сапоги в принципе не ношу - не компетентен. Вот те, кто эти сапоги кроит и шьет, они - да - плоть от плоти и знают за что воюют. Они вообще ребята ушлые, но твердых убеждений: знают, где щи погуще. Их на мякине не проведешь.

Жизненная недавняя история. Ехал намедни Сапсаном (прошу прощения у всех питерских друзей, что часто успею только повидать и поздравить детей и внуков). Прекрасный поезд, хороший вагон. Впереди расположились двое военных в штатском. Принимать начали, видимо раньше, потому что из очень громких разговоров весь вагон узнал имя-фамилию одного (а также, что отец генерал, дед генерал), а также более-менее сферу официальной деятельности, сферу неофициальной деятельности (бизнес, конечно). Это, кстати, к вопросу о том "ну не могут же они быть настолько"... Могут.

Дальше интереснее. После принятия на бравую грудь двух бутылок виски один повернулся к нам (читай - тихая семейная пожилая пара) и вдруг спросил - "А вы патриоты?". Вступать в пьяный базар нам не хотелось, но это господ офицеров-бизнесменов не остановило. А дальше последовал любопытный и показательный словесный поток.

- А борода, как у Карла Маркса! Коммуняга, поди. Ненавижу коммуняг!
- Нет. Кажется, он либерал. Акула какая-то среди них, точно. Ненавижу либералов! (а также ж.....ов, само собой, и много прочего интересного).

Поезд шел 4 часа. Потребовался вызов начальника поезда, и, кстати, спасибо всей бригаде!), потом полиции к перрону, чтобы предотвратить назревающее побоище. Вот так "меня посчитали" - и даже ведь не важно, что "неправильно посчитали". Важно, что готовы бить. Они точно знают, кого ненавидят, и точно знают, что останутся безнаказанными. А если где и "ошибочка выйдет", то - война же! Оказывается, война...И кураж.

Приблизительно такие "все знающие" парни две с половиной тысячи лет назад приговорили одного чудака к смерти. Сократом того звали. 
Да и как было не приговорить, когда он кощунственно утверждал, что знает только то, что ничего не знает, но другие, дескать, не знают и этого.
Ведь каждому здравомыслящему человеку известно, что Земля - плоская, свои - хорошие, чужие - плохие. И каждый из нас сам себе Сократ, только умнее в сто крат. Так что, удивляться приходится не тому, что Сократа казнили, а тому, что он прожил на свободе почти 70 лет.
В наши дни такого безобразия никто бы не допустил.

В наши дни все по-военному: на первый-второй рассчитайся! Первый разбивает яйца с тупого конца, второй - с острого.

А уклонистов выслеживают производители ложек и кирзовых сапог и объявляют сумасшедшими.
И справедливо: какой вменяемый человек откажется разбить яйцо, если оно уже сварено? 
Причем, вкрутую.

Никуда не деться: "две тысячи лет война, война без особых причин".

Скажу кощунственную вещь: а что, если мы все, хорошо, пусть не все, для начала некоторые, но твердо и публично откажемся участвовать в мировой идеологической войне с яйцами? И откажемся поддерживать навязываемый обществу стиль военной пропаганды? И попытаемся вернуться к содержательной дискуссии? Без призывов к смертоубийству оппонентов? Может быть, хоть что-то в нашей жизни изменится?

А иначе, как в анекдоте: "Нет ли у вас в запасе другой планеты"?



Рейтинг:   4.62,  Голосов: 8
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Что происходило в колледже в Керчи во время стрельбы
Что происходило в колледже в Керчи во время стрель...
18.10.2018
За точкой невозврата
За точкой невозврата
19.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Саграда Фамилия заплатит 36 миллионов евро штрафа за незаконное строительство в течение 133 лет (0)
Теперь любого гражданина РФ на территории Украины можно посадить (2)
Число миллионеров в России увеличилось на 30% с начала года (2)
Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет (2)
КПРФ предложили высокие посты за отказ от участия в выборах главы Приморья (1)
Солсберийская картина маслом (зачёркнуто) "новичком" (3)
Если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики (1)
"Керченский стрелок" отметил взрывом 16-летие "Норд-Оста" (23)
Навальный деклассировал безумного генерала до дуэли (32)
Беляцко-германская Кубанская Украина свергла имя маршала Жукова в Киеве (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Визит на Украину чреват тюрьмой
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Гвозди бы делать из этих людей"... Или нет, гвозди не получатся, а вот комбикорм выйдет преотличный
Максим Калашников Максим Калашников: Позитива не хватает?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Воспитывать граждан!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Содом и Гоморра
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss