Яйца вкрутую

Мы живем в удивительное время. Я бы назвал его эпохой всеобщего знания. Всем все известно: кто сбивает самолеты, кто убивает журналистов, кто травит шпионов, кто сверлит дырки в космической станции, кто готовит террористов и вообще - кто виноват и что делать.

И даже поименные списки тех, кто после смерти отправится в рай, вероятно, уже составлены.

Правда, скорее всего, они существуют в нескольких взаимоисключающих вариантах, но это никого особо не смущает, поскольку единство рая, как и единство православной церкви, нынче под большим сомнением.

Но стоит ткнуть пальцем в любую кнопку, даже у настольной лампы, и ты тут же получишь исчерпывающий ответ на все свои вопросы.

Только не нужно включать торшер, поскольку он может транслировать прямо противоположную точку зрения. А сомнения солдату противопоказаны. Следует свято верить в отцов-командиров, а также в тот общеизвестный факт, что пуля дура, а штык - молодец.

Почему солдату? Только не надо делать удивленное лицо: который год идет война, а вы еще не записались добровольцем. Давно записались? Извините, не в курсе, за всеми не уследишь.

Хотя иногда у меня возникают сомнения в этой максиме: сзади все ходят и ходят какие-то мутные типы. Получается, уследишь.

А иногда эти тени приближаются и шепчут сквозь стиснутые от ненависти зубы: "Мы тебя помним, ты враг".

Не верите? Я бы и сам не поверил, поскольку так и не разобрался до конца, кому же я в действительности враг? Вот, кому друг - знаю, а враг?

Но для тех, кто ходит по пятам, это не существенно: они своих отличают по оловянным глазам - атавизм оловянного солдатика.

Кто не оловянный, тот враг.

Оловянные солдатики-то всегда на войне, работа у них такая. А всех остальных они вербуют в народное ополчение, чтобы денег не платить.

Нужно только иметь в виду, что кроме народного ополчения, есть еще ополчение антинародное, которое именно себя и считает подлинно народным.

Раньше подлинно народных можно было тоже опознать по глазам - маловато олова было, но последнее время и у них во взгляде металлический отблеск появился.

Так что война идет полным ходом. Как там в известной песне: война без особых причин.

Ополченцы со мной, разумеется, не согласятся. Как это, без особых причин, когда эти антинародники яйца не с того конца разбивают, а если по-совести, так и яйца-то совсем не те, и не ложкой их полагается, а сапогом кирзовым...

Я понимаю, что бывают ситуации очевидные: явное насилие, грубое беззаконие, грабеж средь бела дня (вроде пенсионной "реформы").

Вот тут бы самое время "вдарить по яйцам". Но странным образом эпицентр общественного внимания постоянно смещается в сторону фейковых "яичек".

Не стану спорить: яйца вообще не люблю, сапоги в принципе не ношу - не компетентен. Вот те, кто эти сапоги кроит и шьет, они - да - плоть от плоти и знают за что воюют. Они вообще ребята ушлые, но твердых убеждений: знают, где щи погуще. Их на мякине не проведешь.

Жизненная недавняя история. Ехал намедни Сапсаном (прошу прощения у всех питерских друзей, что часто успею только повидать и поздравить детей и внуков). Прекрасный поезд, хороший вагон. Впереди расположились двое военных в штатском. Принимать начали, видимо раньше, потому что из очень громких разговоров весь вагон узнал имя-фамилию одного (а также, что отец генерал, дед генерал), а также более-менее сферу официальной деятельности, сферу неофициальной деятельности (бизнес, конечно). Это, кстати, к вопросу о том "ну не могут же они быть настолько"... Могут.

Дальше интереснее. После принятия на бравую грудь двух бутылок виски один повернулся к нам (читай - тихая семейная пожилая пара) и вдруг спросил - "А вы патриоты?". Вступать в пьяный базар нам не хотелось, но это господ офицеров-бизнесменов не остановило. А дальше последовал любопытный и показательный словесный поток.

- А борода, как у Карла Маркса! Коммуняга, поди. Ненавижу коммуняг!

- Нет. Кажется, он либерал. Акула какая-то среди них, точно. Ненавижу либералов! (а также ж.....ов, само собой, и много прочего интересного).

Поезд шел 4 часа. Потребовался вызов начальника поезда, и, кстати, спасибо всей бригаде!), потом полиции к перрону, чтобы предотвратить назревающее побоище. Вот так "меня посчитали" - и даже ведь не важно, что "неправильно посчитали". Важно, что готовы бить. Они точно знают, кого ненавидят, и точно знают, что останутся безнаказанными. А если где и "ошибочка выйдет", то - война же! Оказывается, война...И кураж.

Приблизительно такие "все знающие" парни две с половиной тысячи лет назад приговорили одного чудака к смерти. Сократом того звали.

Да и как было не приговорить, когда он кощунственно утверждал, что знает только то, что ничего не знает, но другие, дескать, не знают и этого.

Ведь каждому здравомыслящему человеку известно, что Земля - плоская, свои - хорошие, чужие - плохие. И каждый из нас сам себе Сократ, только умнее в сто крат. Так что, удивляться приходится не тому, что Сократа казнили, а тому, что он прожил на свободе почти 70 лет.

В наши дни такого безобразия никто бы не допустил.

В наши дни все по-военному: на первый-второй рассчитайся! Первый разбивает яйца с тупого конца, второй - с острого.

А уклонистов выслеживают производители ложек и кирзовых сапог и объявляют сумасшедшими.

И справедливо: какой вменяемый человек откажется разбить яйцо, если оно уже сварено?

Причем, вкрутую.

Никуда не деться: "две тысячи лет война, война без особых причин".

Скажу кощунственную вещь: а что, если мы все, хорошо, пусть не все, для начала некоторые, но твердо и публично откажемся участвовать в мировой идеологической войне с яйцами? И откажемся поддерживать навязываемый обществу стиль военной пропаганды? И попытаемся вернуться к содержательной дискуссии? Без призывов к смертоубийству оппонентов? Может быть, хоть что-то в нашей жизни изменится?

А иначе, как в анекдоте: "Нет ли у вас в запасе другой планеты"?