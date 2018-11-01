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Московский листок

Подарочек к 7-му ноября: школу в Горках Ленинских выселяют

Опубликовано 01.11.2018 в разделе комментариев 1

образование едро ленин школа позор подмосковье воробьёв
Подарочек к 7-му ноября: школу в Горках Ленинских выселяют

30 октября в учебном заведении прошло общее собрание, на котором представители Минпросвещения объявили о закрытии с 7 ноября общеобразовательной школы «Горки», где обучаются около пятисот человек. Школу «Горки» в 1920 году открыл Владимир Ленин, а его супруга Надежда Крупская в 1920-30-е годы была главным организатором и попечителем учреждения.

На встрече с представителями министерства родителям объявили, что образовательное учреждение закрывается из-за того, что здание не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Роспотребнадзор в апреле 2017 года проводил проверку по двум жалобам, однако после неё школа продолжала функционировать. Как сообщили родителям на собрании, приказ о приостановке осуществления образовательной деятельности школы 26 октября 2018 года подписала заместитель министра просвещения. 

Предполагается, что учеников будут возить на автобусе в соседнюю школу, которая располагается в 14 км от школы «Горки». При этом был назначен новый и.о. директора, который пообещал отремонтировать, реконструировать школу и вновь открыть ее, однако сроки пока неизвестны. 

Родители высказали возмущение тем, что «представители власти склоняли подписать добровольное согласие на отчисление ребенка из школы». По их мнению, учебное заведение закрывают незаконно.

От редакции: Как тут не поверить в некую классовую симметрию Истории? Вот и ещё один запоздалый подарочек сразу к двум юбилеям страны: к 100-летию Великого Октября, который отменил сословия и сделал среднее образование всеобщим, и к 100-летию ВЛКСМ, ведь силами именно комсомольцев проводился и ликбез, и учебная работа с беспризорниками в первые годы Советской власти... Но вот, что Ленин основал вместе с первым социалистическим государством - Путин и Воробьёв (члены одной партии, кстати) преспокойно забирают. И только программа "школьный автобус" - вот чего достойны ученики школы Ленина-Крупской (ведь Надежда Константиновна отдала этой школе даже больше сил, чем Ленин - после его безвременной кончины) по меркам нынешних властителей. Подальше от ленинских мест. Ленин нёс детям свет знаний - сапёры Истории, в лице Путина бдительно обнаружившие бомбу, которую подлый Ленин заложил под Расеюшку - несут тьму невежества...

Вообще все Горки Ленинские при нынешнем руководстве из всё той же "Е*ёной России" - стали чем-то иносказательно-убогим. Вплотную к музею-усадьбе стоят складские павильоны. Напротив основной экспозиции в белом кубическом здании, при въезде на территорию музея - под охраной байкеров Хирурга реакционеры втемяшили храм, поусердствовали  лениноборцы из РПЦ, видимо, чтобы изгонять злой дух ленинизма... То ещё напротив храма (теперь) проводится дегустация пива - в музее! То на территории, охраняемой государством (!) проводятся съёмки телесериалов, поскольку антураж очень подходит для съёмок "России, которую потеряли", так дирекция подзарабатывает - вроде бы на благие цели, но...

Но за пределами музея - ещё хуже. Школу не удосужились отремонтирвать, хотя обещали давно - и вот, едва начался учебный год, как "выяснилось", что здание не годится? Да в каких странах такое ещё бывает? На строительство небоскрёбов для Газпрома в Питере - миллиардов полно, а для ремонта Ленинской школы - конечно же нет?!!

Ставим этот вопрос на партийный контроль. Завтра же доложу на собрании в горкоме.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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Всего комментариев к статье: 1
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Как у ярду, как у скоту. Появилася работа! Тра-ля-ял, ды, тра-ля-ля! Отравили скрипаля!!
!!!QQQIQ-Q!TOTQ!!!&&&-- написал 01.11.2018 02:22
"Ставим этот вопрос на партийный контроль. Завтра же доложу на собрании в горкоме."
- Толку с того, если тупые, вечянопьяные роботы-матаголики сами своими мозолистыми клешнями таки выгнали с предприятий всякие парткомы-профкомы - то таки да! Да и к чему париться - пусть бы-дло своих ублюдков учит, где хочет, раз оно такое умное, что даже свою страну - СССР таки пропило! То таки да!
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