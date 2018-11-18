Есть ли в руководстве страны нормальные чиновники?

Читатели поднимут брови и подумают, а не спятил ли автор. Уверяю не спятил. Если я не правильно озаглавил статью, то почему уже 75 % материальных ценностей страны принадлежит небольшой группе лиц, которые не знают куда девать награбленное. Силуанов говорит, что бюджет этого года закроем с профицитом 482 миллиардов рублей. А.Кудрин - более триллиона. Орешкин уточняет, что профицитные средства надо инвестировать в иностранные компании, в России некуда инвестировать. Неужели так и должен говорить, и главное действовать министр экономического развития?

А может он министр не наш? Он либерал и действует открыто как враг не только народа, враг страны. Некуда вкладывать деньги. Он идиот или как? Реакции Кремля, премьера никакой. Значит они и с этим утверждением согласны. Но импортозамещения нет, а деньги идут на сторону. Более того только за сентябрь ЦБ выкупил облигаций США на 322 миллиона долларов. Общий вклад составил 14,419 миллиардов долларов. При этом задавили народ налогами, ценами. Уже заговорили о налоге на смерть. Это чище фашизма. Президент встречается с независимым лидером профсоюза, который говорит президенту, что народ много платит налогов. Президент вызывает премьера и говорит, пойди в народ и узнай на счёт налогов, говорят что они много платят. И не пошёл и не узнал, а поехал к папуасам и заявил, что надо совершенствовать работу Всемирной торговой организации. А в России ничего не надо совершенствовать? Упрекнул собравшихся, что мировой ВВП уменьшается. Интересно а Медведеву зачем это знать и говорить на саммите. Вас должен волновать ВВП России. Со свиным ... в калашный ряд?

Цитата Евгения Гонтмахера."Наше государство просто собирает ренту со всего народа". Евгений учёный человек и ему делать замечание не следует, но я бы сказал чуть - чуть иначе по народному. Медведев с согласия президента грабит народ, не трогая миллиардеров - воров, потому что он просто не представляет как развивать экономику большой страны. Д. Потапенко выразился более конкретнее. "Доверия к власти никогда и не было, а тем более сейчас. Задача власти - ввести налог на жизнь". Министр труда Топилин говорит в Совете Федерации: "Зарплаты растут беспрецедентными темпами". И ведь ни стыда, ни совести, врёт наглым образом в парламенте, вот так и работает министр и он не один. Не возражали и сенаторы. Действительно их зарплата растёт и президент предусмотрел на повышение зарплат этой категории чиновников аж 630 миллиардов рублей. Голикова говорит, что пенсионеры хотя и не богатые, но и не бедные. Она с кем сравнивает? Может со своей семьёй? Кому интересно посмотрите в интернете как живёт семья Т.Голиковой.

То что Запад и США не считаются с Россией говорит многое. А зачем с нами считаться. Макрон пригласил руководителей большинства стран Запада и США отметить знаменательную дату окончания Первой Мировой войны. Так поставил свою персону, что не было возможности Путину поговорить с Трмапом. Хотя мир стоит на грани Третьей и наверное последней мировой войны. Оказывается Макрон выше всего этого. Но и Путин не ударил лицом в грязь. Он просто опоздал на общее фото лидеров стран, собравшихся на празднование 100 - летия окончания войны. Все выстроились в ожидании щелчка фотоаппарата, а тут шествует президент России. Не видели, наверное вблизи, так вот посмотрите. Думаю авторитета это не прибавило лично президенту и стране. Мероприятие закончилось один подмигнул, другой показал большой палец и разъехались. Через несколько дней другое международное мероприятие. Саммит АСЕАН в Сингапуре. Совещались три дня. В один из дней саммита премьер Сингапура пригласил Путина на встречу. Прождав 30 минут отменил встречу. Наш президент предпочитает везде опаздывать. Так делали великие государи. Думаю, что после этого премьер Сингапура будет скучать по президенту России, хотя на следующий день они встретились. Президенту на саммите было предоставлено слово. Мне понравилось одна фраза в его выступлении. "Москва лидер по внедрению цифровых технологий в стране". А в какой стадии находится внедрение? Одно предприятие использует, а может два? Под такие технологии страна должна иметь элементную базу. Лопата, лом и трактор не подойдут. Каждому кто присутствовал на саммите интересно то, что он может взять полезного от других стран. Москва впереди у себя и это для других ни о чём не говорит. Что взял на вооружение наш президент от этой встречи. Бензин на наши деревянные стоит всего 18 рублей за литр. Мы и по ценам впереди планеты всей. А вот по зарплате народа первые сзади.

Интересную информацию выдаёт Кремль. Оказывается президент разрешил депутатам и сенаторам отказываться от льготных надбавок добровольно. Странное разрешение. Думаю, что дураков по этому поводу ни там, ни там нет. Ну кто откажется от денег, если каждый говорит, что денег много не бывает.

Наши чиновники, депутаты, олигархи зачастую впадают в детство. Богатейший человек России директор компании "Роснефть" прикинулся вампиром, сделал из конфет клыки и показал директору федеральной службы по военно - техническому сотрудничеству Д.Шугаеву и министру транспорта Е.Дитриху. Жаль что они не отреагировали по русски. Возможно бы поумнел. А что ему осталось делать? Он просто директор, собственник живёт за рубежом. В России все компании проданы иностранцам, а наши просто являются директорами. Это и есть политика либералов.

В Госдуме на пленарном заседании депутату О.Быкову, где рассматривался вопрос о внесений изменений в Бюджетный кодекс, сосед засунул палец в ухо. Наверное смеху было...

Страна идёт в разнос. В школе посёлка "Таёжный", Красноярского края ученик написал на доске "Путин вор". И это попало в интернет и пошло гулять по школам. Даже в одном университете студенты воспроизвели эту надпись на доске. Сколько было радости, что правда от несовершеннолетних начинает пробивать себе дорогу. Взрослые на это не способны. Учительница конечно устроила разнос и сказала, что в Советском Союзе за это бы расстреляли. А тогда таких воров не было. У Сталина была двухкомнатная квартира, а жил он на государственной даче и несколько форменных костюмов и шинелей. Ещё 7 тысяч рублей на сберкнижке. Хоронить хотели босым, нечего было надеть. Сбегали в магазин купили туфли. А что сейчас? Дворцы и целые поместья, как например у Володина. Комнаты забитые обувью и одеждой. Хозяин не знает какая сумма на его бесчисленных счетах в стране и за её пределами. Говорят Вексельберг уже потерял несколько миллиардов. США заморозило, но мы не такие. Власть говорит, что надо помочь бедному олигарху. Задумайтесь, граждане страны, школьник написал такое на обозрение. Он сам придумал или как? Наверное где- то взрослые обсуждают политику проводимую президентом от которой народ нищает и нигде не добьёшься правды и справедливости.

Народ не борющийся за свои права, сначала превращается в население, а потом в рабов. Откуда же такой хаос в стране? Всем известно, что власть захватили либералы и командуют развалом страны с того момента, когда Ельцин позвонил Клинтону и доложил, что Союза больше нет. На то время Ельцин не был либералом, он только что освободился головой от идей марксизма и этим воспользовалось его окружение. Он и сам не понял когда начал играть по правилам либералов, которые в то время сами не понимали, что они либералы, они пользуясь слабостью президента, который в силу положения начал употреблять французский коньячок. Уж очень он ему приглянулся. И началось разграбление страны.

Что происходит сегодня? Цеповяз главная тема в СМИ. Десятки мнений политологов, адвокатов, простого народа и даже бывших сотрудников исправительных учреждений. В разных вариантах говорят, что коррупцию устранить не удастся. Сотрудники этой колонии очевидно были куплены сидельцем и выполняли его прихоти за его же денежки. На днях телевидение повторяет наверное в десятый раз кино "Ментовские войны". За один показ молодёжь не усвоила как надо добывать деньги. И вот "Шилов" установил, что его сотрудник крысятничает. И что говорит этот сотрудник: "Мне надоело есть китайскую лапшу, я хочу жить по человечески. Тебе помогают родители из - за границы, а мне помочь некому". Ну и так далее. Разве Цеповяз не видел как живут наши чиновники олигархического толка захватившие власть в стране. Просто не каждый человек может такими способом добывать миллиарды. А вот банда Цапков могла. И её осколки и сейчас командуют парадом и не только в Кущёвке. Сокамерники боятся соседа. Ведь Цеповязу суд оставил 3 миллиарда толи рублей, толи долларов. Вот он и жирует. Жрёт в месяц на 60 тысяч рублей. Супруга говорит, что ежемесячно ему переводила 3 миллиона рублей. Цеповяз добился уже нескольких судов в колонии и их выиграл. За сколько?... Угрожает С. Маркову, который сегодня рассказывал про эти угрозы на радио. В стране нет управы на Мару Багдасарян и на таких как Цеповяз. На что живут сотрудники не только этой колонии? Да, либералы в наглую разделили общество на смотрящих и рабов. Одни контролируют олигархов, другие силовиков, третьи небольшой бизнес, четвёртые нищий народ. Но пока никто из наших не контролирует Центральный Банк. В связи с таким положением, а оно выражается в том, что ЦБ не подчиняется российской власти и об этом неоднократно говорят депутаты Госдумы. Многие политики, учёные в том числе академик С. Глазьев не поддерживают политику Э.Набиуллиной. Однако президент вручает ей правительственную награду - орден Почёта за вклад и развитие банковской системы. А может за развал этой самой системы? Вообще что происходи в стране? Экономика и народ от этой системы только нищает. Грамотные люди формируют группу людей, чтобы выступить и с улицы сказать президенту, что политика ЦБ направлена против России. И ведь ЦБ полностью находится в подчинении либералов, которые в свою очередь подчиняются МВФ. Вот ведь какая карусель а может загогулина в стране. Ну почему президент не подчинит банк Парламенту. Боится Трампа, а тот делает то, что нравится ему и не смотрит в рты соседям и врагам. Почему бы нам не взять с него пример. Почему дума не занимается вопросом подчинённости ЦБ? Зачем им идти против президента и либеральной системы. Такого доходного места больше в стране найти не удастся. Сиди, заталкивай в ухо сосуду палец, ржи, раскрывая рот до ушей и получай 400 тысяч рублей и премиальные, но главное ни за что не отвечая. Кнопку только своевременно нажми не проспи. И где же взять порядочных чиновников? Они есть, но продались президенту. Деньги решают в России всё. И поэтому коррупцию действительно искоренить нельзя. Говорят, что после суда полицейского помещать в обычную тюрьму. Со всеми другими преступниками. Очевидно создали отдельные тюрьма, чтобы сохранить жизнь осуждённого полицейского. Посмотрим дальше. Вот дума приняла закон по которому проштрафившийся полицейский будет отбывать вместе с другими гражданскими. Зная это он не будет на службе исполнять свои обязанности. Люди не хотят думать, многие знают что надо делать но не говорят. Такова политика либералов. Пока идёт разговор они набивают карманы и банки. В стране нет патриотического движения и нет отдельных патриотов. Президент награждал некоторых молодых посмертно Званием Героя. Но у них не было выхода только погибнуть. Воспитать патриотов можно только на примере. И где он сегодня этот пример? В роскоши чиновников, олигархов и воров и в нищете народа. Вот поэтому в России искоренить коррупцию при этой власти действительно не удастся. Чиновники всех мастей в том числе и полицейские берут пример с власти, члены которой хотя не курят, однако показывают как надо поджигать сигару от зажжённого доллара.

Во время обсуждения пенсионной реформы президент уделил 30 минут и рассказывал о преимуществе реформы. Ответил на вопрос о том, почему бы не увеличить налоги на богатых. Оказывается это не решит проблему пенсий. Доход будет не большой. А вот Зюганов заявил, что из страны вывезено три бюджета страны, некоторые экономисты говорят, что два бюджета. На развитие экономики, на увеличение рабочих мест денег нет, а на дешёвые облигации наших врагов деньги есть. А если Трамп примет решение на принимать облигации, что тогда. И он вполне может особенно для нищей России. Граждане России, всё зависит от нас. Будем сидеть дома и ковыряться в носу так нас и отнесут на кладбище.