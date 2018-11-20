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Московский листок

Про диванных языкочесов

Опубликовано 20.11.2018 автором Евгений Петушков в разделе комментариев 0

рабочие капитализм правительство
Про диванных языкочесов

Тружусь в сугубо мужском коллективе в сто человек, все время общаюсь с коллегами (товарищами пока их называть не могу!) на политические и социальные темы, постоянно спорю с ними в перерывах, пытаясь вбить в их пустые и промытые путинской пропагандой головы реальную картину современной россиянии! И тоска охватывает зелёная! Смотришь в их мертвые глаза и думаешь: "Где же вы, мужчины!? Отдали своих детей и жён на растерзание жалкой кучке смрадных кремлевских выползней! Без боя, без борьбы!"

Недавно пытался собрать подписи в коллективное заявление с целью подать его трудовой инспекции, а затем прокуратуре (руководство занимается переделкой документов, чтобы недоплачивать за сверхурочную работу). Подписались, да и то со страхом на лицах, несколько человек из сотни! Зато когда в комнате отдыха перед телевизором эти "диванные языкочесы" собираются.... Такие все грамотные, подкованные и во внешней и во внутренней политике! А спрашиваешь: " Какую книгу сейчас читаешь?!" "Никакую! Некогда!" - получаешь жалкую отговорку в ответ.

Вырождается мужчина в нашем Отечестве! Кругом все больше пивных канистр на волосатых ножках, имбецильных фитнес-качков с пустыми ведрами на плечах вместо голов, домохозяек мужского пола под бабским давлением, наемников в форме от Юдашкина-Шойгу! Кто же постоит за наших детей, женщин и стариков!? Страшновато товарищи! Странновато!



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