Вставай, "глава народная"

"В Хакасии сложилась уникальная ситуация, есть огромное количество людей, которых не устраивает, когда им навязывается сначала соревнование технических кандидатов, потом безальтернативные выборы. Люди протестуют, но не знают, что делать, как изменить..."

Студийную запись интервью руководителя организационного комитета движения "Народный глава Хакасии" Виктора Лебедева прервали на полуслове. Оператор со звукорежиссёром удивлённо смотрели, как в офис закатывают бочку и заносят целую корзину.

"У меня важные посетители, продолжим позже" - Лебедев выразительно указал съёмочной группе на открытую дверь.

- Как видите, Виктор Геннадьевич, мы свою часть условий договора выполняем в полном объёме, - первый из вошедших поставил целуюкорзину на журнальный столик и жестом указал на невзрачного маленького человечка, тяжело дышавшего и явно не знающего, что дальше делать с этой проклятой бочкой. - Прошу любить и жаловать, Сергей Сергеевич Сергеев, куратор, так сказать, нашего, пардон, народного движения.

Вите Лебедеву пришлось согнуться, чтобы достать до руки незнакомца: "Очень, очень рад!"

- Здравствуйте, сколиоз 3, 4 позвонка!

- Извините, - сказал первый вошедший (Витя до сих пор не знал, как его звать, хотя встречались не в первый раз и были на дружеской ноге), - господин Сергеев перенёс длительный перелёт и ещё не очень акклиматизировался. А, тем более, ваш воздух совсем не преломляет световые волны, очень плохо видно, приходится задействовать рентгеновское зрение.

- Господа, - Витя задумался было над продолжением фразы, но увидел только её конец, - чаю?

- Викторгеннадьевич, - господин Сергеев выдал скороговорку, - Вы-есть-тот-Лебедефф-который-нам-более-лучше-подходить. Матка-курка-млеко-яйко!

Первый быстро двинулся к серому человечку и слегка придержал его за внушительного размера горб. Вите показалось, что горб пошевелился. Волосы на витиной голове пошевелились совершенно точно.

- Виктор, извините, Сергей Сергеичу нужно время, чтобы прийти в себя после тяжёлого перелёта, принять песочницу... э-э-э, ванну, выкурить трубку... Что за воздух, совершенно нечем дышать! У вас есть хотя бы ацетон?

- Ацетона нет, - Витя почувствовал, как краснеет, - есть жидкость для снятия лака.

Первый намочил ватку и поднёс... "к воздухозаборнику" - подумал про себя Витя.

- Аслнгдгл ван иолгн!

- Сергей Сергеевич спрашивает, как продвигаются дела с вашим, тьфу! народным движением?

- Ко дню голосования мы внесли в опросный лист тридцать кандидатов, одну графу оставили пустой (это лично моя находка!) чтобы каждый избиратель смог вписать туда любую фамилию. Наши волонтёры дежурили весь день возле каждого избирательного участка. Объясняли всем, что нам не нужны безальтернативные выборы, что единственный кандидат Валентин Коновалов...

- Очень молод, неопытен и абсолютно точно не справится с вырубкой леса в намеченных объёмах.

- Ну вот, Сергей Сергеевич, Вам полегчало? - Первый склонился над серым пальтишкой. - Что ещё Вы хотели спросить у руководителя движения?

- Почему до сих пор в нашем кабинете этот красный коммунист? Где наш Развожаев?

- Мы не останавливаемся, работаем над этой проблемой, Витя старался не запинаться, с опаской поглядывая на горб. - На днях были подведены итоги народного голосования. Счетная комиссия проверила почти 55 тысяч опросных листов. И больше 18 тысяч жителей республики видят руководителем региона Михаила Развожаева. Мэр Абакана Николай Булакин на втором месте...

- Не нужно никаких других мест! - Первый подошёл к Вите вплотную и слегка приобнял за плечи. - У нас, имеется в виду всех нас, не очень много времени в запасе. Наступление пустынь замедляется. Вверху очень недовольны.

- Но ведь нам постоянно мешают! - Витя криком попытался разогнать круги перед глазами. - В день голосования наших волонтёров выгоняли с участков, вызывали полицию. А один придурок чуть было не дискредитировал нашу, извините, вашу идею. Ходил по всем участкам, голосовал за Олега Иванова ...

ERROR!

- Не надо, пожалуйста, называть эту фамилию, срабатывает защита.

- Хорошо, ставил галочку за этого... единственного независимого депутата, - Витя опасливо покосился на Первого, - и снимал всё на видео. Пришлось уничтожать потом.

- Придурка?

- Нет, бюллетени за... этого, про которого говорить нельзя.

- Огропан рмрнлщд!

- Сергей Сергеевич говорит, что нужно стараться, - Первый заботливо намочил ватку, - за Ваши заслуги Вам позволят носить прическу как у сенатора Петренко.

- Бывшего сенатора.

- У нас не бывает бывших. Все всегда остаются при деле. И Ваше будущее... хотя, об этом говорить пока рано.

- Я стараюсь! - Витя попытался жестами выразить, как сильно он старается. - Если мы увидим ситуацию, когда предвыборные обещания Коновалова не будут выполняться, то сконцентрируем усилия на росте антирейтинга красного Главы. И в этих условиях есть смысл нашему движению проявить себя, заставить избирателя поверить, что Хакасию без Развожаева неизбежно накроет череда катаклизмов.

- Хорошо. И не тяните с долгами, Виктор. Народонаселение должно быть уверено, что показателем качественной работы руководителя республикой должно являться умение занимать деньги. Не стесняйтесь и дальше использовать наш слоган "Только безумцы отдают долги".

- Кхе-кхе! - Сергеев поднял палец, привлекая внимание собеседников. - 247 (двести сорок семь) триллионов, кха! долларов совокупная задолженность на сегодня всех государств и граждан. Подумайте, кому вы... кхе-кхе, то есть мы, земляне, должны эти кха! деньги?

Первый вновь кинулся к Сергееву, медленно сползавшему на пол серым комочком. Ватка с растворителем явно не помогала.

- Он задыхается! Есть ещё что-нибудь от отравления?

- Вот!

- Откуда у тебя в офисе дихлофос? - поинтересовался Первый, распыляя аэрозоль по всем углам.

- Да, прорвалась тут группа несознательных граждан, не желающих процветания республике. Выведем, говорят, вас как клопов. Хорошо полиция всегда рядом. И вещдок на ответственное хранение оставили.

- Полиция это хорошо, контактируйте с ней плотнее. Следите, чтобы они контролировали стихийные свалки.

- Бтьпсабли ганлдоли ю.

- Сергей Сергеевич говорит, что помойки это самое важное в жизни. Хьюманы должны жить на помойках...

- Оп ющж эдзшреашь оггпнгп.

- ... есть, спать на помойках, там же растить детей. Со временем они не смогут даже представить себе другой жизни. Настоящий овощ не должен заботиться о судьбе своих плодов, они всё равно ему изначально не принадлежат.

Первый аккуратно убрал горб Сергеева в сторону, чтобы тот не упирался в спинку кресла. Жестом пригласил Витю присесть и подошёл к телевизору.

- Мы тоже не сидели сложа руки. Дали на ТВ кое-какую рекламу вашему... народному движению.

"По всей стране ширится, множится и раздвигает границы возможностей движение "Народный Глава, - диктор явно ждал появления видеоряда и заметно нервничал. - Зародившись в Хакасии как протест против безальтернативных выборов, НГ стремительно набирает популярность. Идея, принадлежащего только народу права выбора, завладела сердцами миллионов потенциальных избирателей. Люди устали от одних и тех же откормленных харь, которых им раз за разом подсовывали в качестве кандидатов. И лишь в далёкой Хакасии нашёлся герой, сумевший сказать НЕТ! таким выборам без выбора."

- Что это?!! - Сергеев попытался вскочить с кресла, но закашлялся.

Первый, не отводя глаз от экрана, брызнул в него дихлофосом. Часть струи зацепила сидящего рядом Витю.

"Во всех регионах нашей необъятной Родины, - продолжал диктор, - инициативные группы собирают подписи за настоящих народных Глав. Посаженные губернаторы ёрзают толстыми жопами по кожаным креслам и экстренно соображают, в какой чемодан сворачивать свой золотой парашют. Народный гнев страшная сила, пред ним склоняется вся силовая составляющая государства. С именем Виктора Лебедева, как основателя движения, народные избранники заходят в освободившиеся кабинеты и вешают портрет вождя народа на стену.

Первый наконец-то оторвался от экрана и пристально посмотрел на Витю. "Какие вертикальные зрачки", - отметил "вождь мировой революции" и безуспешно попытался потерять сознание.

"Во Франции сотни тысяч протестующих против повышения цен на топливо вышли на улицы в зелёных жилетах, стилизованных под накидки движения "Народный Глава", - не унимался диктор. - Люди поджигают рекламные щиты, строят баррикады, скандируют: "Vitya Lebedev, la révolution!

- Это провал! - медленно подумал Витя и начал проваливаться вместе с сознанием в какую-то яму. Сквозь фиолетовые круги он видел, как Первый расстреливает демонстрантов из баллона с дихлофосом и понемногу выходит из себя. Сначала показался хвост, покрытый сверху роговицей в форме горных вершин, затем из дорогущих швейцарских ботинок начали проявляться задние лапы с мощными когтями.

- Вот и всё, - обрадовался Витя, - я отключился, ничего не соображаю!

"Впервые за тридцать лет миллионная толпа заполнила все площади и улицы вокруг московского Кремля, - Витя всё ещё слышал голос диктора и раздражался - дайте умереть спокойно! - Ле-бе-дев! Ле-бе-дев! Гул толпы буквально раскачивает Останкинскую башню, но я профессионал и доведу репортаж до конца, - непонятно зачем хорохорился диктор, - Хватит безальтернативных выборов, Виктор Лебедев наш народный президент!

Портрет Путина укоризненно помахал Вите головой. Первый, расстреляв весь баллон дихлофоса, рвал на себе рубашку и кричал, Гаврош, патроны! Сергей Сергеевич молча снимал пальто, помогая себе третьей рукой, растущей прямо из позвоночника.

"Горб, горб... хотели меня обмануть, - способность анализировать ситуацию не покинула витино тело, - забирайте свою бочку варенья и целую корзину печенья, буржуины проклятые, мы наш, мы новый мир построим!