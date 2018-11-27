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Московский листок

Почему, наконец, не вступить в партию пролетариата?

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Почему, наконец, не вступить в партию пролетариата?

Разговаривал с товарищами по работе и все думал - почему так?

Почему рабочему, простому труженику живётся так несладко?

В конце концов, после долгих раздумий и терзаний, возникла идея изложить свои размышления на бумаге.

- Во всем мире, кроме, разве что КНР, идёт сокращение реального производства, сокращение промышленного пролетариата. Декларируемый рост в 1-2 процента - это сущий пустяк для выживания технологической, индустриальной цивилизации.

Сокращение в рядах рабочих и специалистов на предприятиях ведет либо к их переходу в непроизводственный сектор: торговлю, ремесла, обслуживание, либо вытесняет на обочину жизни - чаще всего в криминалитет, или попросту на кладбище.

Но и непроизводственная сфера - это тоже нынче не рай. Зарплаты неквалифицированной рабочей силы, при надрывающем жилы труде просто копеечные, обеспечивающие лишь малую долю потребностей современного человека.

Например, жилье невозможно приобрести семье из 4 человек, если зарплата, у работающих отца и матери, 20 -25 тысяч. Ни один банк не даст такой семье кредита, да и не каждая семья решится на кредитование под процент в такой обстановке на два десятка лет. Ведь у нас в стране стабильная обстановка только по телевизору.

При этом психология большинства народа, независимо от материального положения является мелкобуржуазной. Это даже не о крестьянах, кормящих нас, это о тех самых прогрессивных рабочих.

Попробуйте поговорить на тему социализма и коммунизма с рабочими.

Вариантов ответа будет несколько:

Это - утопия

Это - жидо масонская идеология

Да, в СССР было хорошо, но этого не вернуть

Да, капитализм ≈ это дерьмо, но хоть жутких сталинских репрессий нет

Зачем мне изучать марксизм, коммунизм, социализм √ буду жить, как получается, приспосабливаясь.

- Вы, коммунисты, между собой сначала разберитесь (это - о множестве компартий и движений левого крыла в России).

Один из сотни скажет, что да, давай, мол, объединяться и что- то предпринимать. Может даже на партийную прессу, денежку подкинет. Но это, повторюсь, редкость.

Это говорит о том, что классовое сознание, классовые интересы рабочими, по факту, практически, не осознаются. Люди видят эксплуатацию, но рассматривают лишь «ближние горизонты», не видят, что капитализм по лекалам запада, с его монетаристским уклоном, ведет к гибели общества в дальней перспективе.

Теперь о «путинском» государстве:

- Путин, как я понимаю, пробует все рецепты государственного строительства , старается выиграть время, потому как в душе своей он хотел бы создать жестко-государственный вариант - некий госкапитализм, где игра идет по очень суровым правилам. Но тут есть проблема. Путин пытается строить новое государство, используя еще «неразобранные» элементы советской системы - КГБ, МВД и прочие. Он выстраивает государство из силовых, «служивых» структур. Думается, большое разочарование постигнет эту команду, когда ей все-таки удастся построить такое государство. Ибо под этим государством не окажется общества и страны. И самая большая беда ныне - распад общества, его атомизация…

На мой взгляд, сейчас ситуация в стране совершенно «аховая». Последние реформы правительства Медведева, приход в кабинет министров очередной группы либералов - экстремистов, и попустительство «верховного» по поводу пресловутой пенсионной реформы, уже не оставляет иллюзий в человечности режима.

Мы имеем налицо капитализм, его высшую стадию империализм с переходом в ранее неведомую глобальную цивилизацию.

Где государства, вроде как суверенны, но при этом уже настолько взаимно переплелись через бизнес и кредитно- финансовую систему, что всё современное мироустройство напоминает большую тюрьму. Со своей иерархией - верхушкой, «полицаями», «торгашами» и рабочим скотом.

Именно такую участь приготовили нам местные и глобальные «хозяева жизни» и их холопы из чиновной касты.

Рабочие, хоть и являются костяком в промышленности, не являются, по сути, хозяевами своей жизни. Они легко управляемы и манипулируемы, но при этом, у большинства отсутствует хоть какие-то подвижки в мозгах, о том, что стоит вспомнить классику марксизма и организоваться хоть каким-то образом между собой.

Не стану утверждать, что всё потеряно, но статистика вещь упрямая. Средний рабочий быстрее сменит место работы, чем начнёт классовую борьбу совместно с товарищами по цеху. Именно об этом шла речь, когда перечислялись выкладки, о том, как рабочие реагируют на слова коммунизм, социализм, борьба, профсоюз.

Всё это во многом результат всё той же деиндустриализации нашей экономики.

Но …

В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ВХОДИТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. И перед ними, как и сто лет назад, встаёт вопрос: - Как вернуть трудовому народу власть и собственность?

И я спрашиваю, а кто мешает молодому человеку, радеющему за свою страну и свой народ, взять в руки книги Ленина и прочитать хоть что-то?

Сопоставить жизнь тогда и сейчас…

Кто не даёт создать кружок по изучению теории и практики революционной борьбы?

Почему, наконец, не вступить в партию пролетариата и личным участием двинуть дело освобождения трудового народа от оседлавших его социальных паразитов?

Алексей Щербаков, рабочий

г.Архангельск



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