Российский дурдом прогрессирует

На днях почтальон приносит письмо, раньше такие письма называли казёнными. Пенсионная служба УВД Пензенской области в лице начальницы И.И.Скляровой просит меня прибыть перед её очами до первого января 2019 года для продолжения выплаты пенсий. Фактически она хочет убедиться, что я жив. Чтобы поехать в Пензу надо встать рано утром и попасть на шести часовой автобус до Никольска. Там надо дождаться автобус который идёт до Пензы. Потом пересесть на троллейбус и доехать до полиции. Всё это находиться на расстоянии чуть больше 160 километров. Но ведь есть официальная система государственная, которая уведомляет заинтересованные службе о кончине человека. Чиновница этой службе не верит. Звоню и говорю что не поеду. Вы можете позвонить в администрацию и осведомиться о моём здоровье или дать указание участковому поздороваться со мной. Договорились, что я сниму копию паспорта и заверю не у нотариуса, а в полиции в отделе кадров и отправлю письмом. Разве это не сумасшедший дом. Чтобы показать что человек жив надо ехать к чёрту на кулички.

В интернете снова появился Н.Михалков с интересной и краткой информацией. "Путин не знает всего". Сразу отреагировал пресс- секретарь Д.Песков. "Он имеет несколько источников, от которых получает всю полноту картины". Допустим, что это так. Тогда почему президент на Госсовете в Ялте сказал: "Россияне хотят знать настоящие зарплаты и пенсии большинства, а не средние показатели". Ну как я не знаю, если получаю пенсию? Как не знает мой сосед если работает и получает нищенскую зарплату. Мы все знаем о том как о нас заботится президент. Выходит, что он сам не знает зарплаты и пенсии людей страны, за счёт которых живёт и не плохо, и нашёл 630 миллиардов рублей на поддержку чиновников самых высоких кабинетов. Разве это не дурдом? При этом эксперты сами провели исследование и пишут, что в стране на сегодня 22 % граждан живут в нищете. Их поддерживает М.Калашников. "Основная проблема России - не санкции и не падение цены на нефть, а правительство Медведева".

Под санкции попал олигарх Дерипаска и его алюминиевая компания терпит убытки. Немедленно отреагировал премьер и пообещал 10 миллиардов рублей. При этом Медведев и его выдающиеся экономисты продолжают грабить народ, повышая цены на всё - ЖКХ, лекарства, продукты питания, топливо цена которого отразится на карманах и так нищего народа. В бюджете на следующий год эти 10 миллиардов не учтены. При этом выдумывают всё новые и новые налоги. Осмелюсь заявить - президент и премьер медленно, но верно превращаются в роботов. У них в голове и чуть ниже ничего не осталось человеческого. Их отношение к народу воспринимается буквально всеми чиновниками. Они просто плюнули на народ и занимаются только своими проблемами. А проблема у них одна - как можно быстрее и больше урвать.

Достояние народа - компания "Газпром" в долгах, правительство выделяет огромные суммы, а Миллер получает зарплату в долларах по 25 миллионов в год. Не бедствует и Сечин. Попросил 145 миллиардов рублей из бюджета. Зачем? Запомним эту просьбу. А цены на бензин растут, хотя Козак сказал, что заморожены до марта. Может болтун быть в правительстве и занимать должность заместителя премьера. Оказывается в России может. Они все врут. Другой говорит, что зарплаты растут невиданными темпами, третий, что наши пенсионеры не богаты, но и не бедные. Эти и другие говоруны живут во дворцах и имеют по несколько квартир в центре столицы.

28 - го ноября открылся инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовёт". Уже был подобный форум под названием "Россия вперёд". И где Россия оказалась? Почти первая сзади. А вот по заражению "ВИЧ" инфекции действительно на первом месте в Европе. Кто занимается этой проблемой? Иногда говорит Скворцова, но действенных мер нет и не может быть при никаком строе. Народ характеризует наш строй, как бандитски - воровской. Но в научных трудах такого строя не существует. Естественно президент принял активное участие в этом форуме. И сколько подобных форумов было? Каков результат? Никакого. Народ нищает, олигархи и чиновники богатеют. Однако президент использовал форум и запустил проект по добыче алмазов. Не плохо использован сходняк. Подумал, что сейчас посыпятся предложения по разработке и сформируется очередь на приобретение. А что ожидать народу? Поступят какие - то гроши в качестве налогов, а вся прибыль будет рассована по карманам "товарищами".

Третье лицо в государстве имеет зарплату в один миллион рублей. Поэтому она говорит, что студентам лучше покупать квартиры не мене 50 метров чем жить в общежитиях. Человек с такой зарплатой теряет ориентиры и это сказывается на государственной службе. Человек дуреет от бешеных денег.

На днях слушаю радио "Комсомольская правда". Речь идёт об экономики страны. Звонят слушатели и говорят, почему власть не примет плановую экономику, ведь Союз развивался такими темпами, которые не знает Запад. Особенно после войны. Нынешняя власть пришла на готовое и все достижения уничтожила. Интересную мысль высказал эксперт. М. Юрьев. При плановой экономике он руководил крупным объединением и говорит, что плановую знает не по наслышке. Работал и в США. Говорит, что при плановой экономике Госплан планировал всю цепочку производства любого механизма, завода и так далее. Эта цепочка по его мнению работала отлично. Однако были и недостатки. Плохо внедрялись новейшие технологии и объекты. При рыночной экономике предприниматель заинтересован внедрять новейшие достижения в своей отрасли. Теория верна, а что на практике. 29 лет при капитализме, а развития нет, один грабёж. Союз производил 45 % мирового парка гражданских самолётов, занимал второе место в мире по выплавке металлов, лучшее в мире стрелковое оружие, первым запустил человека в космос. Разве это не мировые разработки? Плохо внедрялись новые технологии не потому что руководство предприятий, были консерваторами, а потому что директора берегли бюджет, не сразу верили, что это внедрение полезно и принесёт прибыль. Видите сейчас плановой экономики нет и поэтому Сечин попросил 145 миллиардов рублей. Была бы плановая всё было бы запланировано. Может ему и не понадобилось таких средств. Ещё не известно как они будут потрачены если его зарплата в несколько миллионов рублей и топ - менеджеры расходуют в год миллиарды. В стране нет ни капитализма, ни рыночной экономики, есть грабёж богатств страны.

Депутат от партии"Справедливая Россия" и директор крупного завода В.Гартунг заявил: "Российская экономика не сама по себе попала в застойную яму (по Кудрину) - её туда загнало правительство. Главная причина экономического застоя заключается в ошибочных действиях правительства". Депутат чуть, чуть лукавит. Не в ошибочных действиях, Медведев же не совсем... Можно ошибиться один год, два, но не пятнадцать лет. Всё делается сознательно. Если бы он ошибался, то президент давно бы поменял на безошибочного. Ведь президент полностью согласен с действиями премьера о чём в думе поблагодарил и даже вручил государственную награду за великие достижения в росте доходов определённой группы воров.

Читатель, соображайте на высказывания Т.Голиковой. Она теперь занимается социальными вопросами. На комиссии по трудовым соглашениям заявила, что спрос на рабочую силу превышает предложения. Видите как всё просто. Миллионы без работы, а должностей для рабочих даже больше чем безработных. Надо же разобраться в причине и как можно скорее, чтобы в бюджет поступали налоги и может придётся отменить пенсионную реформу. Вопрос серьёзный нужно немедленно заняться разрешением этой проблемы. Однако никто заниматься не будет. Так устроено наше правительство. Лет через пять если долгожитель останется он напомнит. Так почему рабочие, безработные в драку не заполнят вакансии? Причин по моему две и которые никто не собирается решать. Во - первых Голикова не говорит где и какова зарплата. Во - вторых не решается вопрос с жильём. Приехал человек а где жить? Если в большом городе, то сколько заработал столько и отдал за жильё. Есть и третья причина. Власть приучила молодёжь не работать, особенно там где не очень престижно. Нужно не платить миллионы чиновникам, а рабочему человеку, тогда и заработает экономика страны. А у нас какова политика? Если человек не работает, то будет платить штраф. И никого не интересует из каких доходов. Сознательно власть толкает безработных на преступления. Да и работа за 10 - 12 тысяч рублей никого не устраивает на фоне того, что чиновники получают миллионы.

Дурдом окончательно и бесповоротно закрепился в Кремле. В Аргентине открылся саммит Двадцатки. Естественно выступал наш президент. Заострил внимание слушателей на том, что в мире превалирует недобросовестная конкуренция. Вот это загнул, "господин" президент. Конкуренция это соревнование, кто кого. На недавней Олимпиаде России даже запретили выступать под своим флагом и исполнять гимн. Вот это и есть конкуренция. Многих спортсменов посадили на допинг для чего? Чтобы другие заняли первые места. А у нас в стране конкуренция добросовестная? Сколько раз переделили собственность путём рейдерского захвата? Конкурентов убивают, чтобы завладеть его собственностью. И власть не очень противится этому. Как народ проводил С. Орлову с поста губернатора. Народ устроил праздник. Прокуратура должна разобраться в её проделках и тогда принимать меры. Президент не разбираясь представляет ей место в Счётной палате, убрав возможно не покорного. Конечно это не конкуренция, но справедливо ли такое действие власти. В России не важно как ты работаешь, но если ты попал в команду, то твой путь свободен от законов. Справедливость и конкуренция по выступлению президента должны существовать в одной связке. При капитализме конкуренция существует только на бумаге, а в реальной жизни доллар и сила. В России нет ни того, ни другого. После такого выступления Трамп склонив голову, скажет Путину: "Пожалуйста везите свои товары если они у вас есть на наш рынок, пошлины будут минимальными, а мы вам продадим самые современные технологии для производства сверхзвукового оружия". Этого ждёт президент? Надо не выводить за рубеж миллиарды, а развивать экономику. Пример Китая и той же Америки.

Независимые эксперты говорят, что в 2016 году из бюджета украли - один триллион рублей. В 2017 году - один триллион шестьсот миллиардов. В этом году ожидают воровство до двух тирллионов.

Что будет с Россией предсказать практически невозможно. Нет ни малейших предпосылок для развития страны и обуздания коррупции. В Курганской области бывшие чиновники берут взятки по 26 миллионов рублей. Ну откуда такие деньги? Они что взяты из бюджета области?

Зам прокурора Пятигорска прилепил звёздочки на погоны из золота, говорят и пуговицы тоже. Часы стоимостью 700 тысяч рублей, ручка для письма - 80 тысяч рублей при зарплате в 75 тысяч. Прокуратуру и суд захватили уголовники. Вот это настоящая конкуренция. В Роскосмосе гигантское воровство, а Рогозин имеет зарплату в два миллиона рублей. А почему не десять? Правда некоторые получают и более. Пишут о якобы племяннике президента у которого зарплата больше. Племянник он или нет это не важно. Важно то, что этот человек получает астрономическую зарплату.

По зарплате большинства населения страны цена топлива запредельная. Цена и сейчас растёт. В связи с этим растёт и воровство. Топливо воровали и в Советском Союзе, но в мизерных количествах. Сейчас это стаёт трагедией. Дошло до президента, что в Дагестане воруют всякое топливо, как и в других республиках. Часть такого топлива сбывают на независимых заправках. Так вот президент поручил разобраться с таким воровством. Там что только сегодня стали воровать. Там не стесняясь врезаются в государственные сети и не только бензина или газа, там воруют и электроэнергию. И это не считалось воровством. Таков менталитет южного народа. Чем тащить десятки газопроводов за рубеж надо было обеспечить всю страну бесплатным газом. Рос экономики был бы не 1,5 %, а 5 - 8 процентов. Теперь в Дагестане может возникнуть недовольство народа. Дома огромные из кирпича для отопления нужны большие объёмы при этом безработица до 50 %. Как жить? А кому это интересно? И ведь это не только в Дагестане. На Северном Кавказе все так живут. Мединский плачет, что у него маленькая зарплата. Раньше он получал больше. Так подай рапорт и иди туда где платят больше. Премьер же говорил так учителям. Молодёжь так и делает. Старики уйдут и школа останется без преподавателей. Вот это и есть дурдом во всей красе. Хорошо, что тихий, но может перейти на буйный.