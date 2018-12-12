Борьба с коррупцией привела к росту

Проблема коррупции в Росси пожалуй самая главная. Она не даёт развитию страны. Этому способствует не компетентность правительства и как ни странно, самого президента. Некомпетентность проявляется в том, что они поддерживают коррупцию. Вопрос только в том почему? Народ должен догадываться сам. Вот мы и догадались, что руководство страны имеет от этого проценты. Смотрите что говорит вице - губернатор Челябинской области Евгений Голицин на встрече с журналистами. "Уровень коррупции в Челябинской области не превышает среднероссийские показатели. Введение электронных процедур, электронных торгов, конкурсов, ужесточение надзора - значительно снизили общий уровень коррупции". А Прокуратура говорит, что уровень коррупции растёт и за нынешней год увеличится на 10 %. А если уровень ниже среднероссийского, то губернатора надо награждать? Представляете, читатели, до чего дожили. Чиновник сравнивает уровень выявленных. Значит коррупция вошла в жизнь правительств всех уровней на законном основании. Будут журить тех губернаторов у которых она выше общероссийских.

Некоторое время назад много говорилось о закупках продовольствия для Росгвардии. Таких операций без откатов в России не бывает. Давайте рассмотрим как Росгвардия закупала сосиски и сардельки. Она заключила договор с мясокомбинатом "Дружба народов" на 20 тонн, стоимостью 446 миллионов рублей. Мясокомбинат закупает эти изделия у мясокомбината "Мелеузовского", который в свою очередь закует их в мясокомбинате "Гатчинский". Производитель продаёт их по 260, 270 рублей за кило соответственно. Росгвардия платит уже по 350 рублей. Два комбината выступают в качестве посредника. Неужели там работают родственники Золотова? Почему нельзя заключить договор непосредственно с производителем? Очевидно есть у кого - то свой интерес. И так происходит по всей стране и на всех предприятиях. А борьба с коррупцией продолжается. Есть какие нибудь примеры этой борьбы? Конечно есть. В Кремле есть департамент борьбы с коррупцией. Есть общественный комитет по борьбе с коррупцией, который возглавляет гражданин Кабанов.

На днях в думе решали вопрос о снятии депутатской неприкосновенности депутата В.Белоусова за закрытыми дверями. Нельзя смотреть такое другим депутатам и журналистам. Коррупционер как обычно представитель партии власти. Дело пахнет миллиардами рублей. Это не коррупция, коррупция когда врачам и учителям приносят подарки в лучшем случае пару тысяч рублей. Вот это и есть коррупция. Дума с ноября месяца мусолит этот закон, по которому теперь учителям можно будет приносить только цветы. Челябинец говорит, что теперь ужесточили контроль. Что это значит? А то, что теперь взятки стали давать и брать дорогими машинами и недвижимостью. Им можно, а учителям и врачам нельзя. Вдруг они станут лучше лечить и учить. У правительства на это нет денег, хотя конституция говорит о бесплатном образовании и лечении. Конституция РФ для президента и правительства не является обязательной для исполнения. А мы народ должны исполнять. В Конституцию РФ власть внесла дополнения по которым народу нельзя проводить демонстрации, митинги без разрешения местной власти. А она разве разрешит, ведь народ не собирается, чтобы поблагодарить власть за разворовывание страны.

21.11.2018 года в думе на пленарном заседании депутат от КПРФ С.Михайлов сделал доклад об экономическом положении в стране. В интернете доклад найти не удалось. Однако есть отзывы. Говорят, что президент от этого доклада в шоке. Вот только народ этого шока не чувствует. Если редакция найдёт я бы хотел почитать.

В ноябре сенатор С.Керимов задержан во Франции и наверное надолго. Поэтому выставили на продажу личный самолёт стоимостью 22 миллиона долларов. Конечно такие средства он заработал честно. И ведь это самолёт не первый. Это тоже не коррупция.

Сегодня на радио идёт разговор о взятках учителей, врачей. Звонит учительница, проживающая на селе и говорит, что зарплата 13 тысяч рублей, приносят картошку, капусту в качестве взятки. Стыдно брать, но выхода нет. Значит учителям и врачам это считается взятками, а чиновники берут миллионами и миллиардами, и это не взятка.

Президент подписал указ по которому будут премировать 1000 лучших учителей по 200 тысяч рублей каждому. Значит власть окончательно решила развалить образование. Представляете какие дрязги начнутся в школах. Неужели президент думает, что этими подачками улучшит процесс получения качественных знаний. Бестолковость власти зашкаливает и качественно действует на граждан страны. Кремль своими действиями приближает парижский взрыв недовольства действиями президента. Пример очень даже своевременный. Макрон пошёл на уступки и это воодушевляет протестующих во Франции и спящих в России.

Перелистывая страницы интернета наткнулся на монолог генерала в отставке В.Соболева. Однако печатного выступления найти не удалось. Кто в совершенстве владеет компьютером найдите. Многое станет ясно если не всё. Речь настоящего военного, который в совершенстве владеет явлениями происходящими в стране.

И конечно заслуживает нашего внимание посещение президента Сингапура, где проходил 33 - ий саммит Ассоциации государств Юго - Восточной Азии - Восточноазиатский форум. Президент может вздохнуть с облегчением - протокольно - дипломатический кошмар закончился. Однако осадок остался и надолго, хотя для него это не новость. Подобные случаи были и ранее. Подписан договор с сингапурскими компаниями об инвестициях на один миллиард долларов. Думаю, что это для отмазки. Для нашего президента один миллиард это копейки. Десятки миллиардов долларов ежегодно вывозятся из страны и растворяются не известно как и где.

Кошмар начался сразу по прилёту. Его никто не встречал потому что пилот не заглушил двигатели и что - то выжидал. У них такой порядок, что при работающих двигателях никто не имеет права подойти к самолёту. При этом в аэропорту перед встречей обыскали его помощника Ю. Ушакова. Может пилот это сделал специально. Ведь остальное время пребывания президента смахивает на кошмар. В это время премьер Сингапура ждал Путина и не дождавшись отменил встречу, на которой должны были согласовать несколько договоров. Не получилось.

В программе саммита президент должен встретиться с другими лидерами. Может в отместку или для хохмы лидер Южной Кореи и премьер Японии тоже заставили Путина ждать. Они опоздали. Ну и Лаврова с Песковым не пустили на одну встречу. Есть снимок на котором президент беседует с чиновником, а Лавров и Песков околачиваются перед закрытой дверью. Картина в международных отношениях патовая. Любой гражданин России, кроме чиновников либерального толка должны сделать вывод. Например, такой. Пренебрежение к Путину было и раньше в Париже и на других встречах. Фактически этот саммит ничего полезного не принёс ни России, ни другим странам.

Надо учесть, что эти лидеры ничего сверхъестественного не испытывают к народу России. Такое отношение они испытывают только к нашему президенту. Однако для страны и народов России надо что - то менять. Так и до мордобоя может дойти в фигуральном смысле. Тем более скоро 31 - ое декабря - время подать в отставку, чтобы спасти имидж Российского государства. Президент сам до этого не догадается, он ведь не знает как живёт народ. Надо бы нам подтолкнуть президента на реальные шаги и не дать возможности чиновникам и олигархам разрушить Россию.