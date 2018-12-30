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Московский листок

Об Украине из Сибири

Опубликовано 30.12.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 1

украина война киев
Об Украине из Сибири

Автор этих строк живет в Сибири, и проблемы разграбления ее недр волнуют в первую очередь. Но знакомый с украинскими корнями надоел национальной темой; а тут еще Кургинян подкинул «сенсацию», обозвав левых «блеваками» по поводу якобы «либеральных» кураторов сайта «Вестник бури». Короче, и знакомый выпытывал давно мое отношение к «крымским» событиям (кстати, в Прибайкалье не так уж мало выходцев из Польши и Украины); и распоясавшемуся Кургиняну надо дать отпор.

Кто хочет, может посмотреть по ссылке; но вкратце, Кургинян обвиняет «Вестник бури» (И Кагарлицкого, и Семина сюда приплел) в работе на НАТО через «либералов» и Киев. Софистика, конечно; но на слабые души работает до сих пор. Что ж – пора рубить этот гордиев узел.

Во-первых, - даже гипотетически допустим, что новоявленный «гуру» прав относительно сайта, - причем тут все современные российские «левые»?!.. А вот 40% молодежи США, - и читатель может найти в инете в любое время, - стали социалистическими симпатизантами. И что – социализм в США?!.. Риторический вопрос. Поэтому от единичного факта до обобщающих положений дистанции огромного размера.

А во-вторых, «гуру» отнюдь не оригинален; что для «творца» не комильфо, знаете ли. Уже Ленина и большевиков объявляли германскими агентами; но при этом царский министр Сухомлинов был доказанным агентом Берлина, а «белую кость» Краснова схватили в столице Германии после разгрома гитлеризма. Кстати, а где дочки самого Путина?!.. По голландиям шастают, не говоря уже о сонме остальной «патриотической» элиты?!.. И где праведный гнев по этому поводу?!.. Уж чья бы корова мычала, а чья бы молчала.

Но все же абсолютно четко автор заявляет - что возврат Крыма был прогрессивным явлением. Еще прямее: путинский режим хоть на один процент, но демократичнее нацистского режима Порошенко и Ко. Поэтому поддержка верна В ЭТОМ СЛУЧАЕ.

Здесь проблема даже не в Крыме как показательном, но частном случае; а вообще во взаимоотношениях левого движения с буржуазным национализмом. Что ж, не будем нервничать и во всем спокойно разберемся. К примеру, позиция Ленина как пораженческая насчет первой мировой общеизвестна. И поэтому Кургиняны и подобные экстраполируют этот случай на нынешнее время. Но истина конкретна. Это историческая диалектика, а не хухры-мухры.

Запад ленинских времен был прогрессивнее царского мракобесия. Прогрессивнее и технически, и социально. Отсюда и череда лондонских съездов; и определенная свобода большевистской эмиграции в континентальной Европе; и гибкая позиция по первой мировой. Но вот по сравнению с октябрьской революцией – ВСЕ НАОБОРОТ! Как большевики боролись с интервенцией наряду с белогвардейщиной, общеизвестно. И почему «агенты» не послушались своих «хозяев»?!.. Опять-таки абсолютно риторический вопрос. Уж отечественную историю Кургиняны должны знать, и нечего тень на плетень наводить.

А ситуация ныне еще специфичнее. Все движется, все изменяется. Олигархический глобализм, возглавляемый США, ведет дело к демонтажу даже буржуазной социал-демократии, бывшей «коньком» Западной Европы. Кстати, отсюда и протест «желтых жилетов», и тому подобное. И только в смысле сохранения определенной суверенности, которая трещит по швам все равно - путинский режим играет положительную роль. Поэтому позиция «пораженчества» ныне неуместна. Будь Ленин жив, он бы дрался за остатки демократической суверенности зубами и ногтями. Все ровно наоборот – ущербную путинскую суверенность надо доводить до СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ УСТОЕВ.

То есть, что же получается – как ни крути, автор клонит к тому, что путинский режим лучше штатовского глобализма?!.. Да, лучше! На один процент, но лучше. Простейшее доказательство несогласным – ну так и мотайте в Штаты! В чем проблема?!.. Сейчас никакого железного занавеса нет. Там, видите ли, прогресс и демократия. Ах, что-то не хочется вкалывать сутками да с мизерными социальными льготами типа двухнедельного отпуска и тому подобное?!.. А что ж тогда болтать попусту?!.. Или валите из страны – или заткнитесь именно в этом аспекте.

Поэтому обвинять всех российских «левых» по методе Кургиняна – бред, конечно. Отсебятина. Если последний делает это из-за глубокой неосведомленности – глупый человек, рухнувший с дуба. Если иначе – тогда еще надо посмотреть, кто чей агент.

И разумеется, с другой стороны, что реальные левые и путинский режим – антагонисты. Кто-то должен победить. Но победить не в смысле чем хуже, тем лучше – а ровно наоборот на нынешнем историческом этапе - чем лучше, тем опаснее для режима. Чем больше экономический рост – тем быстрее он развалит путинскую «экономику». Чем больше демократической суверенности – тем меньше вывоз капитала за рубеж. Чем больше отечественной промышленности – тем меньше сырьевого беспредела.

Еще раз – сейчас левая тактика относительно проблем буржуазного национализма получается диалектически обратной! Так развивается все – природа, общество, мышление. То есть, огромная беда в том, что именно путинский режим недостаточно суверенен. Огромная беда в том, что именно путинский режим становится все более прозападным и компрадорским. Огромная беда в том, что именно путинские черносотенцы воспитывают своих деток на западе. И коль российские левые борются с таким режимом; коль будут мешать этому сползанию в окончательное предательство типа Курил – левые и являются настоящими патриотами!

Короче, может быть – даже если «может быть» - Кургинян и наковырял какое-то пятнышко дерьма, то размазывать его по всему левому движению просто-напросто смехотворно. Это ж надорваться можно, надувая из мухи слона таких размеров. Даже если какие-либо бандеровцы и рядятся в тогу «левых» с подачки вашингтонских кураторов – то не видать им Крыма и Донбасса, как своих ушей. Все ровно наоборот: когда Россия станет социалистической – нацистскому режиму Порошенко и Ко придет очень скорый и беспощадный каюк. Это очевидно, как дважды два четыре.

Именно так многие сибирские «левые», - говорю, как свидетель, - думают об украинском вопросе. А если у кого-то в столицах крыша едет по этому вопросу – только их проблемы.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 30.12.2018 09:11
Только один левый - Э.Лимонов предлагает ЧЕСТНО, ГРОМКО
объявить список Форбс расстрельным.
ПерестроеШному козлекторату и говнолигенции "прогрессивные" Огоньки размазывали морализаторские сопельки, что Ленин призвал, или якобы призвал,- грабь награбленное.
Но в этом призыве есть хоть какой-то смысл. А когда перестроешный быдляк, страдавший без порток джинсы вышел на улицы и стал орать,- "Грабь меня! Даешь списрок Форбс!", то быдляк
заслужил то болото в котором большинство сидит в дерьме по уши.
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