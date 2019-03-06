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Московский листок

Цирковое правосудие "по-лотошински"

Опубликовано 06.03.2019 автором в разделе комментариев 1

фемида силовигархия вертикаль
Цирковое правосудие "по-лотошински"

Видимо, система российского правосудия уже дошла до своей крайней точки. Потому что она фактически постепенно превратилась не просто в некий фарс, о котором уже давно говорят все независимые эксперты-правоведы, но и в настоящий ПРАВОВОЙ ЦИРК!

Особенно ярко это просматривается сегодня в небольших районных судах, весь состав которых насчитывает порой 2-3 человека. И где реальные уголовные дела со значительными фигурантами встречаются порой весьма нечасто.

Зато, если уж подобное дело вдруг неожиданным образом попадает в такой небольшой районный суд, то оно непременно превращается в настоящее цирковое представление! Со своими хищниками в лице подсудимых. Со своими дрессировщиками в лице защитников этих подсудимых. Со своими загонщиками в лице представителей прокуратуры. Со своими клоунами в лице некоторых свидетелей, которых следствие и суд очень ловко выводят из-под прицела правосудия и превращают в невинных овечек, а те начинают «ломать комедию» перед обвинителем и потерпевшими, представляясь полными дурачками или идиотами, не соображающими, что они делают по указанию матерых хищников.

И встречаются в этом судебном цирке даже свои акробаты, которые вдруг совершают невероятные кульбиты, умудряясь кувыркаться прямо в зале судебных заседаний.

Ну, а кто же всем этим руководит?

А руководят всем этим, как и положено в настоящем цирковом представлении настоящие «цирковые судьи»!

Только, вот, в отличие от классического цирка в «цирке судебном» рассматриваются отнюдь не шуточные дела. И бои здесь порой ведутся не на жизнь, а на смерть!

Но, видать, участники этих «боев» уже настолько привыкли к полному бардаку в системе российского правосудия, что считают возможным вести их без каких-либо правил или законов. Основываясь исключительно на своих собственных «понятиях». И еще, видимо, рассчитывая на всесильную власть денег. Которыми можно купить любого артиста. В том числе, - и в цирковом суде!

Поэтому нынче в цирковом суде любой (даже самый опасный) хищник, щедро заплатив своим дрессировщикам и дав приманку комикам (а заодно, - грозно порычав на всех остальных участников представления, показав им свои мощные клыки и напомнив о том, что у его надсмотрщиков и охранников имеются ножи и пистоли) может спокойно сидеть на скамеечке и взирать на всех свысока.

Ну, а что же судьи и загонщики?

Может быть, хотя бы они могут каким-либо образом повлиять на этот процесс?

Наверное, могут. Но! В большинстве случаев не хотят!

И на это очень ярко указывает ситуация, которая сегодня разворачивается в Лотошинском районному Суде Московской области по уголовному делу отца и сына Лютенко.

Оба обвиняются в совершении тяжкого преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).

Об этом мы уже не раз писали и на страницах нашей газеты «Президент», и на страницах других известных изданий. А 27 февраля 2019 года в ИА «РОСБАЛТ» по поводу преступной деятельности отца и сына Лютенко состоялась даже специальная Пресс-конференция под названием «Последствия криминального управления муниципальной собственностью в Подмосковье». В ходе которой нами были озвучены факты криминальной жизни и деятельности бывшего главы Лотошинского района Подмосковья Анатолия Лютенко-младшего. А также – рассказано о криминальной деятельности его отца – Анатолия Лютенко-старшего.

На 5 марта 2019 года в Лотошинском районном Суде Московской области было назначено очередное заседание. И для его освещения (в соответствии с нормами Закона) редакцией газеты «Президент» за 5 дней до заседания было направлено на официальный электронный адрес суда официальное редакционное письмо с просьбой разрешить проведение видеосъемки данного заседания суда.

За день до судебного заседания мы прибыли лично в Лотошинский Суд и решили удостовериться в том, что решение по данному простейшему вопросу принято.

Но! Оказалось, что электронный адрес на официальном сайте Лотошинского районного Суда Московской области – фальшивый! Давно уже не действующий. И никаких документов по нему в суд не поступает!

Согласись, дорогой читатель: подобное бывает только в цирке!

Тогда главный редактор газеты попробовал передать письмо с просьбой разрешить видеосъемку председателю Суда. Но, председатель оказалась вне доступности… И секретарь суда объявила о том, что «решение будет приниматься завтра судьей Игорем Анатольевичем Труфановым прямо во время заседания».

То есть, именно тем судьей, который ведет данный судебный процесс.

Да – подумали мы, - видимо, цирковое представление только начинается, и все самое интересное нас ждет еще впереди.

И наши ожидания оправдались с лихвой уже сразу же после начала судебного заседания на следующий день – 5 марта 2019 года.

Судья Труфанов с весьма серьезным видом сделал заявление о том, что в судебный процесс поступило обращение от руководства газеты «Президент» с просьбой разрешить видеосъемку предстоящего судебного заседания. И спросил у присутствующих участников процесса, какие по данному поводу будут мнения.

Прокурор заявил, что он не возражает. Два из трех защитников (читай – «дрессировщиков») наших «хищников» заявили: «На усмотрение суда». Точно такую же фразу произнесли и оба «хищника».

Но, тут вскочил один из «дрессировщиков» и начал отчаянно махать руками! И на судью, и на своих коллег-«дрессировщиков», и на подопечных «хищников»! И возмущаться!

При этом он завопил о том, что у его подопечных «хищников» имеются претензии к газете «Президент» и к главному редактору лично.

Тогда судья затребовал от главного редактора его редакционное удостоверение и документы на государственную регистрацию газеты «Президент» в качестве федерального СМИ. Что вообще-то, мягко говоря, не предусмотрено никакими нормами права и никакими законами! Тем более, что уже ранее газета "Президент" была официально аккредитована в Лотошинском районном Суде в качестве СМИ, освещающего данный судебный процесс.

Но, тут ничего не поделаешь. Цирк есть цирк! И все необходимые документы суду были предъявлены.

Правда, когда судья узнал о том, что владельцем газеты «Президент» является человек, проходящий в данном судебном процессе в качестве потерпевшего, это его почему-то смутило (?)… Хотя, Федеральный Закон «О СМИ» не предусматривает никаких ограничений доступа представителям СМИ для освещения открытых судебных процессов. И, уж тем более, - если владелец данного СМИ является в данном процессе потерпевшим!

Тем не менее, лотошинский судебный цирк продолжился дальше.

И судья Труфанов, идя на поводу у «хищников» и их разбушевавшихся «дрессировщиков», вдруг объявил 10-минутный перерыв. Для того, чтобы «дрессировщики» смогли договориться о единой позиции со своими подопечными «хищниками».

Честно говоря, подобного рода подхода я не встречал даже в Московском Зоопарке. Не говоря уже о знаменитом Театре Зверей «Уголок Дедушки Дурова», с художественным руководителем которого – великой русской дрессировщицей Натальей Юрьевной Дуровой я дружил много лет.

Тем не менее, после 10-минутного перерыва вся дружная «хищная команда» единогласно заявила о том, что они категорически против проведения видеозаписи в заседании суда.

И как только судья Труфанов (к их великому удовольствию) огласил отказ в проведении видеофиксации судебного заседания, с их стороны последовало ответное нападение на редакцию газеты «Президент».

Одна из «дрессировщиц» с весьма звучной фамилией Загудаева начала настойчиво требовать от суда выслушать заявление своего подопечного «хищника» - Анатолия Лютенко-младшего, ограбившего весь Лотошинский район, по поводу, якобы, клеветы в его адрес со стороны газеты «Президент» и лично главного редактора газеты. И даже – принять от него заявление в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении главного редактора газеты по факту клеветы и наветов на ее «несчастного уважаемого и весьма заслуженного» подопечного.

От подобного поворота событий опешил, кажется, и сам судья. Потому что он начал отмахиваться от насевших на него «дрессировщиков» и их диких «хищников» как от какого-то кошмара. Начал объяснять им, что они не туда обращаются, и что есть на то совершенно другие «органы».

Но, цирк на то и цирк. Поэтому успокоить разбушевавшихся «хищников» не так-то просто! А еще сложнее бывает успокоить их разбушевавшихся «дрессировщиков»! Потому что на «хищника» (хочет он того или нет) все равно рано или поздно оденут наручники и отправят в изоляцию. А вот с разбушевавшимися «дрессировщиками» потом еще долго придется разбираться. Ибо, весь их скандал от начала и до конца был постановочным. О чем даже не следует гадать. Так как, если бы эти «дрессировщики» действительно хотели огласки своего заявления о, якобы, неправомерных или (тем более) клеветнических действиях газеты «Президент» в отношении защищаемых ими закоренелых преступников отца и сына Лютенко, то они, наоборот, были бы заинтересованы в организации видеозаписи данного судебного заседания. На котором они уже заранее планировали предъявить свои претензии нашей газете.

Но, эти многоопытные судебно-цирковые трюкачи специально сорвали видеозапись судебного заседания и пытались предъявить свои претензии в закрытом режиме. Преследуя, как всегда, лишь одну цель – запугать представителей газеты «Президент» и участников судебного процесса. Как говорится, поиграть мускулами и на нервах. И попытаться в очередной раз показать «кто в доме хозяин»!

Только, вот, не учли эти цирковые кукловоды одной простой вещи. Что все их ходы мы заранее просчитываем и видим на несколько шагов вперед!

И еще не учли эти циркачи одну простую истину: тайное всегда (рано или поздно) становится явным. Поэтому обязательно наступит день и час, когда им придется ответить за все свои деяния по полной программе.

Хотя, и нынешнее судебно-цирковое представление в Лотошинском районном Суде Московской области на некоторых участников процесса подействовало таким образом, что Земля (в буквальном смысле этого слова) стала уходить у них из-под ног. И тот самый «дрессировщик», который устроил скандал по поводу видеосъемки в зале суда, после окончания судебного заседания настолько взбудоражился, что на какое-то время превратился в циркового акробата. Он на прощанье неловко взмахнул обеими руками, зацепился ногами за стойку для присяжных заседателей и… сделал в воздухе невероятный кульбит! Распластавшись физиономией по утоптанному многочисленными следами линолеуму зала судебных заседаний!

Ну, что же. Видимо, иначе и быть не может. Цирк есть цирк!

Даже если его представления проходят в зале обычного районного суда Московской области!

А мы будем считать, что у нас в России теперь появился новый вид циркового искусства (а заодно – и новый вид правосудия): «цирковое правосудие «по-лотошински».

 

Прошу данную публикацию считать официальным обращением в Московский областной Суд

 



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Всего комментариев к статье: 1
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чужой комментарий
док-кар написал 06.03.2019 01:31
Леонид Гозман
21 ч. назад
С ПРАЗДНИКОМ!
Пятое марта праздничный день. Шестьдесят шесть лет назад в луже собственной мочи, окруженный, как и положено диктатору, не скорбящими близкими, а соратниками, озабоченными тем, как бы половчее уничтожить друг друга, умер Сталин.
Нельзя, говорят, радоваться чьей-то смерти. А почему нельзя? Прожил бы он еще месяц или даже еще день убил бы еще кого-то из тех, кого спасла его смерть. Он ведь всегда убивал. А еще он всегда лгал - но это уж все они лгали.
Жаль, конечно, что не умер раньше кто-то мог бы выжить.
С праздником!
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