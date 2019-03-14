Зачем козе баян?

Правда, про козу и музыкальный инструмент, на котором она всё равно ни при каких условиях играть не сможет, у нас в русском народном фольклоре существует несколько иная, более крутая трактовка. Но мы, дабы не засорять страницы нашей широко известной газеты простонародной ненормативной лексикой, повторять её не будем. Хотя, как я думаю, читатель сразу же сообразил, о чем реально идет речь.

Остаётся лишь уточнить, о каком именно суде и о каком именно обвинителе мы собираемся поведать в нашем материале.

А речь у нас пойдёт об уже хорошо известной нашему читателю криминальной истории отца и сына Лютенко в Лотошинском районе Московской области. Именно там сейчас идет уникальный судебный процесс по поводу их мошеннических действий, в результате которых хозяйству района был нанесен ущерб почти на 2 миллиарда рублей. Была фактически доведена до банкротства и затем скуплена ими же на свои подставные фирмочки вся система районного ЖКХ. И были обмануты мошенническим способом инвесторы, с помощью которых в районе построили уникальный завод по производству весьма ценной биодобавки – дигидрокверцетина.

При этом, отец и сын Лютенко так поставили все свои дела «на широкую ногу», что фактически подмяли под себя не только хозяйственные, но и правоохранительные структуры района. Более 15 лет их персоны охранялись сотрудниками собственного ЧОПа, который имел все необходимые лицензии и разрешения на ведение охранной деятельности. Поэтому даже после того, как все-таки (с большим трудом) в отношении них было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), эти «хозяева района» ни одного дня не находились под стражей. Они свободно разгуливали на свободе и продолжали вершить свои дела.

Да и следствие все эти долгие месяцы велось каким-то странным образом. Складывается впечатление, что кто-то специально все перепутал и попытался создать такую ситуацию, при которой никто ничего реально до сих пор так и не понимает в этом столь значимом уголовном деле. А следователь Главного Следственного Управления МВД по Московской области Зайцева в настоящее время просто прячется и от представителей потерпевших, и от журналистов, занимающихся своим независимым расследованием.

То же самое происходит и с прокурорскими работниками.

Которые вообще сегодня больше напоминают не представителей Государства и Закона, а, в лучшем случае, - некую аморфную структуру, отстранившуюся ото всего происходящего и сделавшую вид, что все это её абсолютно не касается. А в худшем случае это наводит на мысли о том, что представители районной прокуратуры давно уже стали одной «командой» с отцом и сыном Лютенко и играют полностью на их стороне.

В ходе судебного процесса представитель районной прокуратуры, заместитель районного прокурора Роман Чернов ведет себя весьма странно. Он сидит очень тихо, низко опустив голову, делая вид, что внимательно что-то изучает в материалах дела. Но, у меня все больше закрадывается подозрение, что все это время он упорно занимается разгадыванием кроссвордов. Потому что этот «гособвинитель» лишь изредка задает небольшие вопросы малоразговорчивым свидетелям. Подсудимым вопросов не задает вообще. Судье никаких замечаний не делает. Хотя, в ходе судебного процесса многократно допускаются нарушения норм уголовно-процессуального права. Но, представитель лотошинской прокуратуры изо всех сил пытается их не замечать. Даже тогда, когда на эти явные нарушения указывают представители потерпевших, интересы которых он должен поддерживать.

Да и с материалами самого уголовного дела, по всей вероятности, представитель районной прокуратуры Роман Чернов, отряженный отстаивать государственные интересы в столь ответственном судебном процессе, знаком весьма поверхностно. Потому что судья никак не может понять многих деталей, постоянно обращается к нему, а он лишь пожимает в ответ плечами.

В такой ситуации, скажу вам братцы, рассматривать столь громкие и столь значимые уголовные дела могут разве лишь настоящие авантюристы! Или люди ангажированные, заинтересованные, заранее договорившиеся с фигурантами о возможном исходе данного процесса.

А на подобного рода мысли у многих участников процесса и у тех, кто является его невольными посторонними свидетелями, наталкивает целый ряд наблюдений. И целый ряд действий со стороны представителя стороны обвинения.

Так все мы прекрасно знаем весьма суровый нрав нашей родной прокуратуры по отношению к рядовым российским гражданам, совершившим то или иное правонарушение. Или (не дай Бог!) преступление против Закона! Этого гражданина тут же стараются схватить и изолировать от общества. И порой даже не утруждают себя предъявлением серьезных обвинений. Просто – берут и отправляют за решетку! Потому что так - спокойнее.

В моей журналистской и экспертной практике был уже не один случай, когда с молчаливого «благословения» прокурора практически ни в чем не виновных людей содержали под стражей еще до суда по году и более.

А «сладкая лотошинская парочка» - отец и сын Лютенко мошенническим путем украли у государства почти 2 миллиарда рублей и на огромную сумму обманули инвесторов. Имеют свою собственную до зубов вооруженную бригаду со всеми разрешительными лицензиями. И… гуляют на свободе!

При подобного рода ситуации, совершенно очевидно, что ни один свидетель в суде никогда не даст никаких достоверных показаний!

О чем прекрасно знают представители обвинения. То есть – все той же Лотошинской районной прокуратуры. Заместитель руководителя которой – Роман Чернов восседает нынче в суде. И вот уже второй раз подряд отметает ходатайства адвоката потерпевшей стороны о том, чтобы столь запутанное и не расследованное до конца дело было возвращено из суда в прокуратуру и в следственные органы, а преступники на это время были взяты под стражу.

Из чего можно сделать простые, но весьма весомые выводы.

Либо, представитель обвинения вообще ничего не смыслит в происходящем в данном судебном процессе и не может вообще ни коим образом повлиять на его ход. Тогда его место не за столом гособвинителя, а в общем зале, рядышком с обыкновенными зрителями, пришедшими поглазеть на все это происходящее судебное безобразие.

Либо, представитель обвинения играет не на той стороне. И тогда его место тоже не за столом гособвинителя, а рядышком с теми государственными преступниками, кого он так настойчиво и упорно уберегает от тюремной камеры. Просто им придется слега потесниться на своей весьма уютной скамеечке и посадить рядом с собой своего внештатного «защитника», по какой-то неведомой случайности одетого в прокурорскую форму…

К сожалению, третьего в данной ситуации не дано!

И русский национальный фольклор пока еще никто не отменял. Поэтому более меткого выражения в данном случае никто еще не придумал. И все-таки, хоть и с небольшим искажением, но приведу эту поговорку еще раз: «На хрена козе баян, коли она рогами играть не могёт?» А относительно данной ситуации добавлю: «На хрена суду такой прокурор, который никаких решений в отношении преступников принимать не хочет?»

Прошу данную публикацию считать официальным обращением в генеральную Прокуратуру РФ