Кримський шлях

Подумал, что для выработки оптимального решения крымского кризиса надо прежде всего исходить из интересов местных жителей, а не из критериев престижа и интересов государств. Понятно, что для решения спора об Эльзасе-Лотарингии наилучшим был бы первоначальный вариант Бисмарка – присоединение провинций к Швейцарской Конфедерации.

Представим, что какая-нибудь международная конференция (столь чаемая российской либеральной оппозицией – такая же увёртка как отсылочные [к ещё ненаписанным конституционным законам] статьи в отечественной конституции «прямого действия») придёт к некоему компромиссному варианту, вроде положения Западного Берлина или статус Иерусалима, который ООН планировала для города в 1947 году.

Какой-нибудь очень странный статус: две госвалюты – гривна и рубль, свободная экономическая зона…

Словом, «порто-франко», о котором с тоской вспоминали одесситы в «Золотом телёнке».

И тут же я вспомнил, что именно статус «порто-франко» привёл к появлению в Одессе первой в Российской империи организованной преступности и вообще гангстерству как явлению. Ведь ¾ фени, взятой из лошн-мамэ – это ведь следствие вовсе не затянувшегося приступа юдофилии у русского преступного мира (как и кагальные принципы организации мира «воров в законе»).

Такой «пенинсуль-франко».

Ещё точнее, «Шанхай Чёрного моря»… Несколько слабых и соперничающих властных структур, бессильная международная администрация, важнейший региональный наркотрафик, огромный такой «Лас-Вегас», бордели (и трафик рабынь и рабов), грязнейшая офшорка - куда там «Северному Кипру».

Именно то, чем должна была стать Гавана, куда уже перемещалась нью-йоркская мафия (в самих США конца 50-х ей уже стало неуютно – Гувер поджимал), да вот Кастро помешал…

«Остров Крым» Василия Павловича Аксёнова – но не идеальный как в романе, а напоминающий Гонконг тех лет (конец 70-х): триады, финансовая чёрная дыра, опиокурильни и детские бордели на каждом шагу, мадам Вонг… Вспоминаем ранние фильмы с Джеки Чаном…

Это я к тому, что крымчанам, если они не хотят оказаться в итоге жителями «Черноморской Колумбии», нужна очень твёрдая и эффективная власть и очень чёткий статус территории…