Генри Форд, губернатор Голубев и мэр Ростова Кушнарёв в "часовом" измерении

В Железнодорожном районе Ростова 21 марта мэр города Кушнарёв встретился с местным населением. Один из жителей поинтересовался, есть ли разрешение на строительство многоэтажки в частном секторе. По словам мужчины, жители обеспокоены тем, что в проекте дома предусмотрено мало парковочных мест и жильцы будут оставлять автомобили у частных домов.

Мэр заявил, что строительство многоэтажек неизбежно.

«То, что вам не нравится то, что рядом вырастают "свечки", то, что вам некомфортно, и то, что окна многоэтажки смотрят вам во двор. Но вы же поймите: это город, он разный, развивающийся, и это неизбежно», — сказал Кушнарёв.

Глава города отметил, что инвесторы могут предложить жителям продать свои участки, чтобы построить многоэтажные дома или парковку.

«Если вам мешают такие перемены, может, стоит задуматься о смене места жительства?» — цитирует Кушнарёва «Привет-Ростов.ру».

Сам Кушнарёв, понятное дело, место жительства менять не собирается - что там у него за недвижимость, кстати? Судя по наручным часам - хорошая должна быть недвижимость...

Генри Форд:

– Мне незачем останавливаться в дорогом отеле, потому что я не вижу смысла переплачивать за ненужные мне излишества. Где бы я ни остановился, я – Генри Форд. И не вижу большой разницы в отелях, ведь и в самой дешевой гостинице можно отдохнуть не хуже, чем в самой дорогой. А это пальто – да, вы правы, его носил еще мой отец, но это не имеет никакого значения, ведь и в этом пальто я всё равно Генри Форд. Мой сын еще молод и неопытен, поэтому боится, что подумают люди, если он остановится в дешевом отеле. Я же не беспокоюсь о мнении окружающих обо мне, потому что знаю себе настоящую цену. А миллиардером я стал потому, что умею считать деньги и отличать настоящие ценности от фальшивых.

А теперь рассмотрим оборотную сторону жизни - если ты.... Ну, скажем, вырос в селе. Перенесёмся в наш, российский Ростов путинских годов из давнишней империалистической Америки - поближе к путинской вертикали!

Вот это губернатор Ростовской области Василий Голубев и его скромнейшие часы. Конечно, "котлы" не как у гражданина Гундяева, не "Бриггет" с "Боже, царя храни", но всё же!

Есть за более, чем полтора миллиона.

Есть и за два!

Без слов, всё понятно.

А вот это его племянничек, мэр Ростова-на-Дону Кушнарёв.

Почти за два! Форсит по Форду - порода...

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