Как выжить хотя бы до пенсии?

В.Скворцова - выдающийся министр здравоохранения России частенько стала писать статьи в газету "АиФ" об улучшении здравоохранения. По её мнению сейчас народ живёт в среднем 73 года. Именно в среднем и что это за народ? Большинство мужчин работающих на производстве живут не более 63 годов. Конечно есть экземпляры доживающие и до 93 лет. Но это как правило люди интеллектуального труда. Женщины живут гораздо дольше именно это и позволяет увеличивать средний возраст дожития у мужчин. Однако материальные ценности для государства создают в основном мужское население. И вот Скворцова пишет, что наши люди идут к врачам, когда что - то заболело. А где сегодня, Вероника, человек почувствовав боль идёт в поликлинику и попадает на приём? Назовите хотя бы одну или две таких клиник? Президента и вас с депутатами примут моментально, потому что вы содержите ( чиновники высоких кабинетов) поликлиники и больницы не афишируя их существование и они финансируются напрямую, минуя страховую медицину. А простой человек должен записаться. Есть случаи когда очередь длится год. А 10 - 15 дней это система. Нет в стране и диспансеризации. Она формально есть, но из - за отсутствия специальной аппаратуры и подготовленных кадров и огромной очереди она не выполняет свои функции. Попасть в поликлинику стоит немалых трудов и нервов. А вот для врачей это подспорье в зарплате. Зарплата медиков зависит от пациентов. Думаю, что тот кто придумал эту систему в очередях не стоит и не записывается на приём.

Приведу несколько цитат "уважаемого" министра. "А более глобально мы нацелены на формирование целой системы общественного здоровья - развитие здоровых сёл, районов и муниципалитетов. Здоровых городов, в которых есть где заниматься спортом, правильно питаться, где с детских учреждений каждой личности помогают создать правильную систему ценностей". Вероника Игоревна, вы случаем не падали головой вниз? Вы не можете организовать нормальное питание детей в садах, школах. Детей бедных родителей не пускают в школьную столовую , когда там обедают дети богатых. У нас есть и такое. А это формирует здоровье. Сегодня слушал на радио "КП" о военной подготовке в школах. Так один эксперт говорит, что в России половина детей больны. Он боится, что дети будут умирать на занятиях, что и происходит в действительности, но пока не так часто. И когда при нынешней власти решались глобальные проблемы тем более в здравоохранении? До сих пор люди митингуют по поводу закрытия родильных домов, амбулаторий и даже поликлиник. Неужели вам это не известно? В Новгородской области до сих пор бастуют медики, выступают против оптимизации.

"Мы нацелены" и сколько вы будете целиться? Бюджет на следующий год не даёт возможности хотя бы восстановить те медицинские учреждения, которые подверглись оптимизации. Сегодня показывали село в котором нет электричества. Ночью провода срезали. А до ближайшего города 90 километров. Администрация приобрела бензиновые генераторы. А бензин кусается и люди на час два заводят агрегат. Там спортзал есть и люди правильно питаются и с наступлением зимы спят по 18 часов. Что ,Вероника, вы подразумеваете под правильной системой ценностей? Ум на раскоряку не могу понять что это значит? Какие могут быть ценности, когда миллионы ребят не ходят в школу. Как сказал один учёный " мы плодим безграмотных людей". Дожили.

Как раз у нас с детства формируется восприятие вредных привычек - алкоголь, наркотики, табак. А чем заняться подросткам? В стране нет идеологии. Дети растут как сорная трава на заброшенных полях. Естественно это и тянет молодёжь к запретным плодам. Так устроен человек. Нет молодёжной организации, нет домов культуры, не работают кружки по интересам, а где есть то за деньги, которых у большинства родителей нет.

Вероника Игоревна дочь потомственных врачей в нескольких поколений. В Союзе медицинская профессура жила вполне прилично. Они учили молодых и лечили за что им кланяемся в ноги. Я к чему об этом? Да только потому, что Вероника не знала бедности и мало общалась с такими детьми. Может она достойный профессор, но как руководитель в стране с разворованным бюджетом мало что понимает и может что - то сделать. Она знает высшую медицинскую материю, но она не знает состояние первичной медицины в нашей стране. Ещё небольшая цитата. "На 85 % здоровье обусловлено окружающей средой - экология, климат, производство и почти 60 % - это образ жизни". Экология в стране ужасная и никто ей не занимается. Даже Москва задыхается от газов мусорных свалок, летом добавляется пробки автомобилей. А что творится на Урале? Полигоны - то пока не убирают. Нет технологий и нет средств. И действительно народ умирает от скотского образа жизни. Нет достойной зарплаты. Не каждый выдержит систематическое недоедание, нищету и дети задают вопросы на которые мамы и папы не могут ответить, либо матом. Вероника, вы знаете, что в России зарплата рабочих в десятки раз меньше чем в развитых странах и наоборот она больше у чиновников и олигархов в сотни раз. Люди ведь это видят, что и губит народ. Одним всё, а другим нищета. 20 наших олигархов имеют 270 миллиардов долларов, что немного больше чем бюджет страны. Вы об этом образе жизни пишите с улыбкой на лице? Народ даже не может купить чистую водку, нет денег, поэтому пьют суррогат. Жизнь раба не даёт выпрямиться человеку, что и приводит на погост. Обеспеченный человек не будет пить, разве что для аппетита после трудового дня.

Вы собрались к 2024 году уменьшить смертность мужчин на 230 тысяч человек за счёт улучшения здоровья мужчин. Вы забыли упомянуть про охрану труда. Мужчины гибнут на производстве и даже в горячих цехах, где температура достигает 80 градусов. Вас это волнует? Сейчас с развитием науки горячие цеха можно превратить в обычные рабочие места, но у нас, как сказал президент, рыночная экономика и поэтому могут быть и нищие и богатые о которых никто не заботится. И мало кто обращает внимание на охрану труда. Умрёт на его место всегда найдётся замена. А как вы собираетесь уменьшить смертность мужчин? Повысить зарплату на процент инфляции? Восстановить медицину хотя бы до уровня советской? Развалить медицину большого труда не потребовалось, а восстановить нужны гигантские средства. У вас они есть? А где вы возьмёте профессионалов врачей? Нищенской зарплатой вы их разогнали. Родители ваши могли работать за такую зарплату? Студенты заканчивающие медицинские вузы не все идут на практическую работу. Да и образование мало чем отличается от образования медицинских сестёр. Более того нужно новое и дорогостоящее оборудование, которое без откатов приобрести не представляется возможным. Всё что вы написали в заметке "Как прибавить 7 лет жизни" - это просто благие пожелания, которые ничего общего не имеют с действительностью. А смертность превысила рождаемость.

"Чтобы убеждать людей отказываться от вредных привычек, заниматься физкультурой, в стране будет реализован федеральный проект по формированию здорового образа жизни" -так видит будущее министр здравоохранения. И когда же он будет реализован? На этот вопрос даже президент не даёт ответа.

В другой газете Вероника Игоревна пишет статейку "Как будут спасать от рака?" "Будут создаваться новые модели организации онкологической помощи в стране, направленной на повышение качества диагностики, лечение онкологических заболеваний и повышение доступности этой помощи". И когда это будет? При этой власти никогда. Пример. К нам в посёлок каждый год из Москвы приезжает на всё лето пенсионер с женой на автомашине. Экология не столичная, почти нет транспорта. Кругом сосновый лес, к осени ягоды, грибы. Нет цивилизации, но зато климат настоящий. И вот ему что - то непоздоровилось. Вызвали скорую, пришла, врач забирает его в стационар. Дело было поздним вечером. Доктор обследовал на сколько ему позволило образование и совесть, и госпитализировать отказался. Якобы нет мест. Мужика выпроводили, а до дома 25 километров, естественно транспорта нет, темь. Как он добрался мне не известно, но к утру скончался. Вот, Вероника Игоревна, ваша настоящая медицина. По скорой врач не принимает, хотя и на скорую попасть не так просто, надо заболеть основательно.

Однако министр предполагает преобразования наступят через три года. "В каждом регионе будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи с дневными стационарами". Пришёл пациент, допустим, что его крутят день, чтобы точно убедиться либо в отсутствии, либо в подозрении на заболевание. Обследовали и надо уходить, а от центра до дома 25, а то и все 50 километров. Так пойдёт пациент на обследование? Будет думать авось пройдёт. А может и вообще пока ничего не беспокоит. А когда появятся будет уже поздно. Нужны медицинские учреждения с полным набором необходимого оборудования и шаговой доступности. Только так можно сохранить человека если он вам нужен и если в Конституции записано, что Россия социальное государство. Вы скажите, что в стране нет таких средств. Они есть и даже больше чем потребуется. 270 миллиардов долларов выведены за рубеж 20 - ю олигархами. А ведь ещё в стране есть около 60 - десяти долларовых миллиардеров. Но их трогать нельзя, они принадлежат определённому клану, который и сделал народ зарабатывающий для вас и для них миллиарды рабами.

В.Скворцова в другой газете рассказывает о том, как лечит телемедицина? Наверное не совсем подходит заглавие. Она не лечит, она консультирует и главное не ставит диагноз, и не назначает лечение. Значит консультант не несёт никакой ответственности перед незнакомым пациентом. Он не видит человека, его эмоции, боль, степень переживания. А это очень многое для доктора если конечно он не оборзел и сознательно выполняет свои медицинские обязанности, если ещё существует клятва Гиппократа. Хотя в нынешней России при бандитски - воровском капитализме клятвы забыты. По мнению Скворцовой в стране выстраивается федеральная телемедицинская система, к которой подключены 700 региональных центров, которые работают в круглосуточном режиме. Можно задать вопрос, а сколько врачей - практиков задействовано в круглосуточном режиме? У них должна быть повышена зарплата. Оправдывает ли себя эта система? С помощью такой системы можно измерять давление, пульс, ЭКГ и другие показатели. Всё это может делать обычная медицинская сестра в медпункте и результаты направить либо в районную поликлинику либо в электронном виде, либо с пациентом. И только после этого лечащий врач принимает решение на свидание. Что из этого проистекает? Размазывается по времени приём непосредственным врачом. Чем дольше пациент не может попасть к врачу тем быстрее попадёт на последнюю прописку. В этом суть телемедицины. Оптимизация поставила больных в огромные очереди да ещё с электронной записью уже непосредственно в поликлиниках.

Не думаю, что телемедицина упростит связь врача с пациентом. Не зря говорят, что здоровье не купишь. И.Кобзон, Я.Арлазоров и ещё тысячи богатых людей разве не могли купить здоровье? Нет не могли. Они поздно обратились. Поэтому нужна настоящая диспансеризация и главное без очередей. Сегодня чтобы пройти нужно несколько дней, а собственник отпустит? А если отпустит, то высчитает из нищенской зарплаты. Так как простой смертный за счёт которого вы имеете в материальном плане практически всё, может ежегодно проходить диспансеризацию. Вы планируете раз в три года. Для России в нынешней обстановке надо проходить ежегодно. Ради здоровья людей можно держать врачей больше чем требуется и платить сотни тысяч рублей зарплаты, даже меньше чем вам. И не надо электроникой сокращать расстояния. Это не робот - это живой человек от которого зависит ваше благосостояние.

Не многие доживут до пенсии при новой пенсионной системе, что в нынешнем году уже покажет результат. Обострится в большей степени раскол между нищими пенсионерами и не очень богатыми детьми. Хотя и богатые детки зачастую забывают о своих родителях. Одним словом народ не только перестаёт уважать власть, он её просто ненавидит. Как бы чего не произошло внутри государства.