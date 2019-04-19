История нашего города

Давно уже у меня было намерение написать историю нашего Владивостока в данный период времени, но разные обстоятельства мешали. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в домашнем архиве, коего за три срока депутатской каденции накопилось – хоть из дому беги, я случайно напал на довольно объёмистую брошюру, носящую название «Международно-правовые вопросы деятельности форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества». Сей «фундаментальный научный труд» издан в Российском университете дружбы народов в 2000 году. И представляет собой научную монографию по диссертации кандидата юридических наук Игоря Сергеевича Пушкарёва. Рассмотрев её, я нашёл, что она может служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Хотя содержание монографии довольно пустое и практически бесполезно для неискушённого читателя, однако обложка, несомненно, представляет большой интерес для правоохранительных органов.

Судя по ней, Пушкарёв окончил Институт международных экономических отношений Дальневосточного государственного университета по специальности «Мировая экономика». С 1991-го по 1995 год являлся исполнительным директором АОЗТ «Пусан», а с 1995-го по 1997 год – коммерческим директором ООО «Влад-Кан».

Неискушённый сотрудник Следственного комитета может спросить: «А в чём здесь криминал? Ну, учился чувак, работал исполнительным директором, не шалил, никого не трогал, примуса в неположенном месте не разжигал…» Тем не менее, даже по этим скудным данным оказывается возможным уловить физиономию нашего города. И уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены. Одновременно присутствующие в высших сферах ОПС, то есть в Кремле.

Улавливать физиономию нашего города можно не только по диссертациям градоначальников, но и по уголовным делам в отношении соискателей научных степеней.

1. Черепков Виктор Иванович. Первый всенародно избранный мэр в постсоветский период. Прославился своей незаурядной энергией при строительстве дорожных развязок и противостоянием с Евгением Наздратенко. А равно и восстановлением в должности мэра через самую гуманную в мире судебную систему, когда президент Ельцин первый раз отстранил его от должности после возбуждения уголовного дела по взятке. Которое, впрочем, вскоре рассыпалось. После Черепкова никому из наших градоначальников не удавалось повторить его феномен.

Борьба с краевой властью и районными администрациями порой достигала такого накала, что губернаторские шестёрки распространяли про Черепкова всякие небылицы. Натравливали на него санитаров, которые грозились забрать Виктора Ивановича и посадить в особый сосуд, наполненный спиртом, и немедленно увезти для освидетельствования.

Но не успело ещё пагубное двоевластие пустить свои зловредные корни, как из Москвы прибыл рассыльный и отстранил обоих разбушевавшихся начальников от власти. Второй раз выиграть суд у президента Чубайс ему уже не позволил. Диссертаций Черепков не писал, но звание академика носил гордо.

2. Копылов Юрий Михайлович. Впервые громко «прославился» ещё во времена советской власти своим участием в круизе для своих. Это когда белый теплоход вместо ребятишек из детских домов свозил в Японию партийных чиновников из ядра политической системы государства развитого социализма. Где они по случаю приобрели в частную собственность японские автомобили.

Кандидат экономических наук. Правда, все его познания об экономике города свелись к вырубке деревьев и посадке ёлочек в кадушки, впоследствии унесённые ветром и растащенные местными патриотами для засолки огурцов.

А ещё Копылов любил мечтать о строительстве канатных дорог, которые, по его масштабному замыслу, должны были окутать всю городскую черту. И горожане могли бы передвигаться по городу исключительно по воздуху. И в третью февральскую пятницу 2002 года даже состоялась торжественная закладка первой дороги, которая, по замыслу учёного-экономиста, должна была соединить отдалённый Чуркин с центром.

Открывая грандиозную канатную стройку, Копылов обещал её завершить через 8 месяцев, чтобы жители и гости города уже к концу 2002 года смогли прокатиться в 15 комфортабельных кабинках над бухтой и полюбоваться видом Владивостока с высоты птичьего полёта. Местные журналисты были в восхищении и громко воспевали очередной «подвиг» градоначальника. Так уж исторически сложилось: когда градоначальник при должности – средства массовой информации ему дружно поют осанну, когда лишается хлебного места - поливают грязью. Исключение составил только один журналист – Андрей Калачинский. И один мэр. Да и то, по известным нам причинам.

Копылов трижды привлекался к уголовной ответственности. Первый раз при попытке переворота власти в мэрии Владивостока в 1998 году – наплевав на действующие конституционные и правовые нормы – и захвата административного здания Фрунзенской администрации. Откуда он пытался руководить городом и подписывать банковские платёжки о перечислении бюджетных средств.

Тогда от судимости Копылова спасла амнистия, на которую он с радостью согласился.

Однако уже в мае 2007 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил экс-мэра к 4 годам лишения свободы условно за превышение служебных полномочий при заключении контракта на строительство колумбария.

А в декабре 2008 года Копылов вновь оказался на скамье подсудимых – и снова за превышение должностных полномочий. Ленинский районный суд приговорил Копылова к 3 годам лишения свободы условно за незаконное расходование бюджетных средств (более 4 млн рублей) на охрану дома, где проживал мэр.

На какие только жертвы не пойдёшь ради благополучия города и его обитателей!

3. Николаев Владимир Викторович. Кандидат экономических наук. Дважды судим. Был избран мэром города в 2004 году, имея трудовой стаж всего два года.

До того, по версии профессора и директора Центра по изучению организованной преступности Виталия Номоконова, Николаев являлся лидером самой крупной организованной преступной группировки на Дальнем Востоке. В преступном мире известен под кличкой Винни-Пух. По крайней мере, в этом качестве он упомянут в учебном пособии для студентов-юристов Дальневосточного государственного университета (ныне Федеральный университет) «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты» (Владивосток, 1998 г.).

А по версии Википедии, «в 1990-е годы Владимир Николаев вместе с Сергеем Дарькиным состоял в преступной группировке под руководством Сергея Бауло. После смерти Бауло Николаев стал главой ОПГ «Винни-Пухи». Позднее кличка Винни-Пух закрепилась за ним самим.

Из приговора Первореченского районного суда от 22 октября 1999 года: «22.07.1998 г. В.В. Николаев высказывал угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» Ефремовой Т.Ю., ...нанес множественные удары по различным частям тела председателю краевого спорткомитета Чикину М.П.» Проще говоря, «спортсменов» уговаривали уступить собственность в центре города, но они не сдавались. В ход пошли кулаки и угрозы. Будущий мэр был осужден по двум статьям Уголовного кодекса РФ и приговорен к лишению свободы на 3,5 года. Но тут же, в зале суда, был амнистирован и освобожден из-под стражи, отсидев в камере предварительного заключения 1 год и 3 месяца».

Вторую судимость Николаев заработал, уже будучи мэром. 5 марта 2007 года он прибыл в Москву за поддержкой, поскольку там было кому за него мазу держать. Однако на следующий день рано утром градоначальника повязали в гостиничном номере и в наручниках этапировали во Владивосток. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями. Обвинили в трате бюджетных денег на личную охрану, а также привлечении сотрудников и автомобилей ГИБДД для ежедневного эскортного сопровождения по городу. Также, по версии следствия, мэр, нарушив закон, своим постановлением передал частным лицам четыре участка земли с лесом первой категории, находящимся в федеральной собственности. Арендаторы земли вырубили часть деревьев, нанеся большой ущерб природе и государству.

В декабре 2007 года суд Ленинского района Владивостока приговорил Владимира Николаева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Условный срок градоначальник предпочёл отбывать на тайских пляжах, куда рыбный благотворитель сбежал после приговора суда от греха подальше. Как говорится – кому нары, а кому Канары. Что поделать, коррупция…

4. Пушкарёв Игорь Сергеевич. Хотя и был роста от горшка два вершка, но кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная колокольня в московском Кремле) и потому гордо именовал себя человеком Кремля.

У власти не удержался и был переломлен пополам при задержании во время бури по борьбе с коррупцией, периодически свирепствующей в России.

Если верить тому, что написано в трудовой книжке кремлёвского градоначальника и его монографии на соискание кандидата юридических наук, то в 17 лет он умудрился во Владивостоке возглавить АОЗТ «Пусан» и одновременно учиться в десятом классе в Читинской области. Успевал везде, словно оборотень.

Однако начать свою трудовую деятельность в АОЗТ «Пусан» в апреле 1991 года этот оборотень действительно никак не мог. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, в 1991-м он еще обучался в Байкальской средней общеобразовательной школе поселка Вершино-Дарасунского, который тогда относился к Читинской области (сейчас это Забайкальский край). Во-вторых, АОЗТ «Пусан», занимавшееся реализацией в Приморье южнокорейской одежды и питания, было организовано только в 1993 году. Я же говорю – оборотень.

И с этой дешёвой подделкой наш Игорёша баллотировался в депутаты Законодательного собрания, где состоял в должности заместителя председателя краевого парламента. Становился сенатором федерального собрания. Трудился в течение восьми лет главою Владивостока. И нигде его биография не вызвала сомнений. И везде при трудоустройстве он совал сей фальшивый документ. Хороший кадровый резерв у «Единой России»!

Правда, когда следственные органы взяли его за цугундер, он пошёл в отказку. Дескать, трудовая моя – записи не мои. И как они туда попали – мне неведомо.

Допустим, Игорь Сергеевич действительно не сам вносил записи в свою трудовую. Но как сомнительные факты его «героической» биографии попали в монографию на соискание кандидатской по юриспруденции? Может, и монографию градоначальник тоже не сам писал?

Но всё это мелочи по сравнению с тем, что вытворял человек Кремля, добравшись до кресла мэра и получив доступ к народному кошельку.

Все выкрутасы градоначальника, а равно и его команды, по всем признакам смахивающие на организованное преступное сообщество (ОПС – ст. 210 УК РФ), наглядно расписаны в двух справках Федеральной антимонопольной службы. Они и легли в основу уголовного дела в отношении Пушкарёва, которое можно охарактеризовать одним предложением: «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал».

Закономерный итог – 15 лет строгого режима.

С таким уголовным багажом Игорь Сергеевич Пушкарёв переплюнул всех вместе взятых градоначальников Владивостока за постсоветский период. И если судить по понятиям, заслуженно заделался паханом. Знающие люди говорят, что в местах не столь отдалённых в паханы попадают по двум критериям. Во-первых, надо получить солидный срок. А во-вторых, на суде не сдать никого из подельников. Судя по материалам уголовного дела и состоявшегося накануне суда первой инстанции, Игорь Сергеевич сполна соответствует этим уголовным меркам. Владимир Николаев ему и в подмётки не годится…

Вот такая получилась весёленькая история нашего города. Впрочем, её продолжают писать новые градоначальники и их подельники.

Поток жизни города нашенского не прекращает на этом своё естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутной накипью... Сквозь неё нетрудно разглядеть философский смысл городской власти: это крупное мошенничество, наглое казнокрадство и чудовищная коррупция.

Сбивчивые и неосмысленные события, бессвязно следующие одно за другим, говорят лишь об одном – нами правит ворьё и жульё из 90-х!

Но кретины, из числа патриотов власти и врождённой формой гипотиреоза, этого не понимают. И продолжают дружно вручать ему мандат своего доверия на периодических клоунадах. На цирковых представлениях, которые у нас гордо именуют выборами.