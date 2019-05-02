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Московский листок

Севшарики

Опубликовано 02.05.2019 в разделе комментариев 0

крым севастополь
Севшарики

Источник: https://orphoprosecutor.livejournal.com/

Я Севастополь давно люблю. Абсолютно свое лицо у города, и во все времена так было. Центр белый и стройный, с архитектурными излишествами— просто любо-дорого, и рекламой не изувечен, и моряки статные в форме на каждом шагу. И море, море...

Но в этот раз смешное углядела. Висят рядом две вывески: «Севкрасота» (не северная — севастопольская!) и «Крымшторы». Потом увидела «Севтакси» (сев в такси?) и «Севстар» (сел-встал?) — такая компьютерная фирма. Лучше всего — «Севшарики»: аксессуары для торжеств и праздников. Говорю же — особенный город, даже севшарики свои!

Есть нестандартная политическая реклама, например «Лучше быть красным, чем голубым». Присутствует и критический элемент - «Едим Россию» на привычном плакате с триколором и медведем.

Ну и просто вывеска у кафе: «Туалет — 20 р, душ — 200 р». А чего? Скоро сезон, уже жара вовсю, такое понадобиться всегда может. Мне вот, простите, туалет понадобился. М-да. Думаю, он в таком же состоянии при Хрущеве был. А может, и до войны еще...

От редакции: Ну ничего, есть еще город Херсон...

А что до слогана КПРФ, то «Лучше быть красным, чем голубым» предполагает, что красным быть, конечно, тоже плохо, но голубым еще хуже. За такой лозунг секретарь местного отделения должен лететь из партии, обгоняя собственный визг!

Но, разумеется, все у него будет в порядке, поскольку колеблется строго в соответствии с линией партии - от красного к голубому...

А сортиры в стране - как дороги в стране, а также футбол и конечно кино...



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