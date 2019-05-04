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Московский листок

...И немного ставридки

Опубликовано 04.05.2019 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

крым севастополь
...И немного ставридки

Придумала еще одно название —  «Театр с привкусом моря». Оба годятся, выбрать не могу. Это я про Севастопольский драматический театр им. А.В. Луначарского. 

Вот удивительное дело, в Москве я в давно театр не хожу. Концептуальные изыски модных режиссеров с билетами на спектакль по 30 тысяч, которые к тому же надо покупать за два месяца, меня не интересуют принципиально: здесь имеет место сознательное отсечение большей части потенциальной публики, а значит все превращается в шоу для своих. Классический же театр — увы, сплошной нафталин. Ну в Малый когда-нибудь можно... Не, лучше уж в Дом музыки, или в Консерваторию — там хоть знаешь, что услышишь.

А вот в Севастополе —  со всем удовольствием. Ставят большей частью водевили и комедии, и не так чтобы новые. Но реально хорошо! И актеры, и сценография, и благодарнейшая публика, и буфет, и музыкальное попурри на рояле в антракте, да и сам театр — свежий ремонт, люстра сияет, завитушечки на балконе...

Вчера посмотрела музыкальную комедию «Голубка». Это всем известная пьеса «Проснись и пой» венгра Миклоша Дьярфаша — помните, чудесный телеспектакль с Пельтцер и Менглетом? Перенесли на отечественную почву, переназвали. Ну и ладно. Играют же смешно и здорово, плюс всякую хорошую ностальгическую музыку добавили. А еще появилась морская тема:  водолаз со связкой ставридки в финале пьесы, заключительная песня про свободную рыбку и неизвестно откуда взявшийся паренек в тельняшке — это явно не от Дьярфаша. 

Честная провинция. Но ощущение праздника — до сих пор...



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