Возможна ли очередная революция в России?

Революционные выступления народа были и при царе, советской власти местного значения, хотя и погибало много народа. В российских СМИ стало появляться информация о третьей революции, которая должна изменить общественно - политический строй вместе с руководством. Первая революция с изменением строя произошла в 1917 году. При советской власти были революционные выступления в отдельных регионах, но они не меняли власть. Правительство подавляло.

В начале девяностых случилась вторая революция с гибелью людей, которая привела к возврату царизма, только с другим уровнем развития страны. Во главе государств снова появился царь, только теперь его называют "президентом".

Когда в стране заходит разговор о том, что наш президент очень богат, однако это не находит подтверждения. Нищий и премьер. До 1917 года царь тоже не имел за рубежом недвижимость, миллионные счета. Зачем ему иметь, когда он владел Россией. Сегодня всё повторяется. В.Путин единовластный хозяин земли русской. Позволяет некоторым "товарищам" пользоваться некоторыми участками земли по своему усмотрению. Например, построен дворец под Геленджиком довольно богатый с площадками для вертолётов и другими нужными объектами для жизни и отдыха человеку. Кто хозяин этого дворца так и осталось тайной за семью печатями. Даже ЦРУ пытается найти миллиарды В.Путина. Об этом написано много книг. Например, В.Большаков написал книгу "Охота за золотом Путина". Эрик Форт "Предать Путина". Есть и другие издания. Основная тема которых богатство нашей элиты, в том числе и президента. Много было сообщений, что в стране президент использует 26 объектов для отдыха и при необходимости для проживания. И все они находятся в исправном состоянии и готовы в любой день и час принять высокого гостя. А то, что народ бедствует и вымирает на это президент не зацикливается. Так было и при царе.

Год или два назад в политике появился историк, политолог Н.Н.Платошкин. Давно на тусовках не появлялась такая личность. В основном его народ слушает с интересом, хотя и бывают оплошности. Вот что он пишет о президенте. "Ранее президент представлял в глазах россиян неким балансиром между олигархией и массами, но после грабительской пенсионной реформы народ понял, что президент встал на сторону олигархии". Чтобы досидеть свой срок Платошкин думает, что президент может отстранить премьера и сделать так как Ельцин в 1998 году назначил Е.Примакова. Не совсем можно согласиться. Балансиром президент был до тех пор пока в стране были средства на обеспечение чиновников их родственников и олигархию. И не было возможности простым людям знать о жизни чиновников, олигархов и тех же депутатов. Сегодня всё это есть в СМИ и в интернете. Более того воровство стало частью государственной политики. Некоторые, что планировали уворовать записали себе в зарплату. Ну как может Силуанов получать миллион, семьсот тысяч рублей. Где такая зарплата и кто её утвердил. Он ведь не олигарх, он чиновник правительства. Президенту не стали доверять простые люди после того, как он повысил зарплаты чиновникам, подписал указ о гражданской службе и о монетизации льгот.

Нефть упала в цене, аппетиты чиновников, олигархов не знают границ в зарплатах, золотых парашютов. Более того стали безбожно разворовывать бюджет все без исключения, которые имеют либо доступ, либо власть, например, ФСБ. Повышать налоги на богатых для президента не резон. Они могут огрызнуться, да и чиновники совсем распоясались. В стране хаос. Только народ съёжился, но терпит. Правительство вместо того, чтобы восстанавливать разрушенные предприятия или создавать новые придумывает всё новые и новые налоги. На большее она не способна. Президент и правительство не могут найти способ, чтобы развивалась экономика а бюджет пополнялся своими заработанными средствами. Вот и выдумывают всякие налоги, народ же не возражает. Это подтверждает и сам президент. Недавно в интервью заявил, что он с Медведевым работают очень интенсивно. Считает, что прилагает намного больше усилий для развития страны, чем другие лидеры советского режима. На такой ответ можно сказать, что он ничего не понимает в экономике, не только при капитализме, но и ничего не знал при советской власти. В год СССР вводил в строй сотни заводов, не хватало рабочих рук. Сейчас президент с премьером так работают, что каждый год закрываются сотни предприятий, появилась безработица, зарплата упала до нищенского значения. При этом сами руководители, их окружение, олигархи и просто воры имеют миллиарды долларов, которые выедены за пределы страны. Такое заявление сделал президент только потому, что он оценивает работу самого себя и премьера не по жизни народа, а олигархов и чиновников. Народ президент не видит.

В интернет попало интересное письмо гражданина А. Матвеева. Приведу полностью. В нём ничего особенного нет. Так сегодня живёт большинство народа страны. Больший интерес вызывает ответ. " Уважаемый господин президент, у мня к вам такое предложение, как сказал ваш пресс - секретарь Песков. Зарплата у вас перечисляется на карту банка России и вы ей не пользуетесь, то предлагаю поделиться частью вашей зарплаты с нашей семьёй. А то у меня фрезеровщика - универсала с высшей квалификацией, пособие по безработице всего 7 000 рублей с копейками после вычета 13 % подоходного налога, а у жены 2 000 рублей по уходу (из пенсии моей мамы 91 - летней труженика тыла), у младшей дочери - студентки КФУ стипендия 2 600 рублей. Мне инвалидность по болезни не оформляют, говорят ещё нужно лечиться ( диагноз ХОБЛ с бронхоэктазами), пенсию не дают - ещё рано, а как на эти гроши прожить - питаться, одеваться, лекарства покупать, жильё в нормальном состоянии поддерживать? А вам эти деньги вроде и не нужны, раз вы их ни разу и не снимали с карты". Что он хотел сказать на счёт пенсии матери непонятно. Может кто то исказил случайно. Письмо отправлено электронной почтой 12.04.2019 года. Публикуется ответ от Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

"Ваше обращение, поступившее на имя президента РФ 15.04.2019 г в форме электронного документа зарегистрировано 15.04.2019 г №460 902".

"Поскольку текст вашего обращения не содержит необходимых для его объективного и всестороннего рассмотрения сведений об адресе, определить суть изложенного заявления не представляется возможным. Таким образом, ответ на обращение не может быть дан, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенции.

Вы вправе вновь направить данный текст обращения, дополнив его указанными выше необходимыми для его объективного и всестороннего рассмотрения сведениями об адресе.

Подписал заместитель начальника департамента

письменных обращений граждан и организаций С.Панов

Конечно письмо не блещет стилем. Однако писал обычный рабочий и мне его просьбы понятны. А вот ответ С.Панова просто бестолковый. Он дал понять заявителю, что проблемы нищеты никто решать кроме самих нищих не будет. Если бы заявитель прислал все справки - справку о пособии по безработице, справку о доходе супруге, о пенсии матери если она проживает с ними, справка о стипендии дочери, выписку из истории болезни заявителя, справку о налоге по ЖКХ то эта контора, чиновники которой содержатся на наши средства, отправила бы их по месту жительства заявителя. И всё останется как и было. В.Скворцова ранее заявила, что к 2024 году количество инвалидов должно сократиться на 360 тысяч. Вот поэтому сейчас получить инвалидность практически невозможно. А куда девать молодое поколение? Специалисты, которые обслуживают школы говорят, что в школы приходят всего 4 % здоровых ребят. Бандитски - воровской капитализм плодит инвалидов и наше руководство вообще не имеет представление как исправить такое положение, да они об этом и не думают. Окружение негатив от них скрывает. Читатель спросит, а почему? Потому что сам президент, премьер не знают как оздоровить нацию, заставят чиновников думать, писать планы, отчитываться. Однако положение исправить не удастся. Нужно менять систему управления страной, а чтобы менять надо выгнать нынешнее руководство.

Более того народ России начинает понимать, что в стране может возникнуть свой Майдан. Да мы боимся вооружённого столкновения людей и войск Росгвардии. Надо бы обойтись мирным путём. А это возможно только количеством. Выйдет в Москве миллион человек на митинг за отставку президента и президентская гвардия будет бессильна.

В Армении Пашиняна назначил народ главой правительства. Разве это не может быть примером для подражания? Вполне приемлемый вариант. Вот только беда в том, что у народа нет главнокомандующего, хотя бы просто командующего для народа. Читатель скажет, а где же коммунисты? Вопрос справедлив. Кто интересуется политикой должен для себя решить, что с 1996 года коммунисты в России исчезли. Осталось только название. Они ничего для народа не сделали за 23 года. А сколько они получили за это время одной только зарплаты? То что пишет и говорит Г.Зюганов не прибавляет ему чести. Кроме разговора ничего не делается, он даже не встречается с народом на их уровне, то есть на улице, в зале среди них. Для подтверждения приведу видеоинтервью депутата Госдумы партии КПРФ Н.Арефьева, в котором поделился мыслями как о делах давно минувших дней, так и о делах нынешних. Напомнил о Советском Союзе, ГКЧП, нынешней КПРФ, губернаторах и тому подобных. Об этом говорил Зюганов и писал, и пишет в партийной прессе. Меня заинтересовали комментарии совпадающие с тем, что я пишу постоянно. Сразу же появились отзывы на видеоинтервью. Например, пишет Свердлов. "Что у тебя, Николаша, отобрали? Всю жизнь кайфуешь за счёт КПСС, а сейчас КПРФ. Пригрелся возле дедушке Зюганова и гонишь чушь. Если бы был патриотом и настоящим коммунистом то не позволил бы как тут ты вопишь свергнуть власть. Да ты и сейчас кроме как болтать языком ничего не умеешь и не хочешь делать. Пляшешь под зюгановскую дудку в присядку. Так ведут себя все депутаты фракции КПРФ в думе. Так ведут себя секретари коммунисты за пределами думы. Фактически партии нет, остались одни чиновники партийные, которых Зюганов поддерживает материально. Коммунисты да и простые люди хотели бы вступить в партию, но видят, что её лидер практически сдал пролетарское движение. Партия потеряла своё предназначение. Не только рядовые коммунисты, которых практически уже нет, но и простые люди потеряли веру в Зюганова и ему один выход незамедлительно уйти от руководств партией и покается перед простым народом за бездействие и трусость, за то, что полностью попал под влияние президента. Партия власти сломила характер главного коммуниста страны. Он никогда не призывал рядовых коммунистов и просто нищий народ, граждан, чтобы выйти всем на площадь и добиться отстранения власти. Он дурил 26 лет народ и фактически предлагал, что власть уйдёт по щучьему велению, по его хотению. Хотя действующая власть Зюганова устраивает. Получат по 560 тысяч рублей и ничего не делать и ни за что не отвечать. Где ещё можно найти такую работу.

Есть ещё поучительный монолог. Пишет Николаева. Кто она мне не известно. Выходя на улицу обратила внимание на плачущую женщину, которая вышла из приёмной Госдумы. Она попыталась утешить и узнала причину. Сын этой женщины работает в Казахстане и заболел. С инсультом лежит. Матери надо поехать, но нет средств. Она попыталась обратиться к депутатам и вот что произошло. Депутаты - то сами редко принимают. Как правило там сидят их помощники, которые оплачиваются тоже из бюджета нашими деньгами. Тот кто в этот день вёл приём сказал, что они не занимаются материальной помощью. В полголоса добавил, что если будут решать такие проблемы, то их выгонят. Вот истинное назначение депутатов думы, в том числе и фракции КПРФ. Кого волнует чужая боль? А между прочим депутат обходится для бюджета страны в 21 миллион в год. Бюджет думы 10 миллиардов рублей. И что они сделали для народа? Разорили страну, сделали народ нищим, превратив его в рабов и на этой основе пируют сами, позволили чиновникам разворовывать бюджет и деньги выводить за пределы страны. Вот так мы и живём.

Вот что пишет дедушка Зюганов в предмайском номере газеты "Правда". Статья под заголовком "Первомай зовёт к борьбе за права трудящихся". Первомай ни к чему не зовёт никого. В этот весенний день должен звать на борьбу за права трудящихся народный лидер. Такого в России нет и никто никого не зовёт и никуда. В его статье много фактов, которые народ воспринимает против самого автора. Но у депутатов вообще нет совести, её заменили материальными благами. Теперь мы точно верим, что без миллионов в думу попасть нормальному человеку невозможно. "Большевики сумели не просто защитить завоевания, добытые в октябре 1917 года, но и доказать: только общество социализма способно преодолеть такие извечные пороки как бедность, социальная разобщённость". Но вы же, Геннадий Андреевич, последователи большевизма и сделали всё наоборот. Не противились вернуть страны в капитализм, а народ в рабство. Неужели вам не стыдно писать о том, что вы сами ничтожество пишите о своём бездействии. Ставите себя над народом, которому вы якобы недоступны. Повторяете Горбачёва.

Н.Платошкин предлагает создать Народный фронт. Вряд ли получится, народ у нас запуган и беден, чтобы участвовать против власти. А вот в стране создаётся новая "Объединённая коммунистическая партия" и те кто не согласны с правительством, и даже презирают думскую оппозицию надо вступать в её ряды и поддержать. Будет ли создан фронт не известно, а выборы депутатов в сентябре. Опоздаем будет ещё хуже. Будем платить и за рождение, и за смерть, и за то, что живём в России.

Так возможна ли очередная революция? Если оппозицию будет и дальше занимать дедушка Зюганов, никакой революции не будет. Без лидера нельзя выиграть ни одного сражения даже с собственной властью. А лидер должен быть таков, которому народ доверяет полностью. Где он?...