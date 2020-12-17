Просто мы стоим на стороне разных классов

На сайте яркпрф вышла моя статья о трёх ярославских "новомучениках", то есть священниках-контрреволюционерах, расстрелянных Советской властью за участие в Ярославском мятеже на стороне белых. https://yarkprf.ru/%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB/

Прессекретарь Ярославской эпархии Александр Сатомский возмутился моей статьёй, и своё возмущение излил у себя на странице в Фейсбуке. https://www.facebook.com/satomsky/posts/1540499999479899

Об этом написали многие местные СМИ.

Примечательно, что в обсуждениях под этой новостью комментаторы чётко разделились на два лагеря - на сторонников советского строя и на его противников. Это показывает, о чем на самом деле наш с Сатомским спор. Революция - или контрреволюция, красные - или белые, социализм - или капитализм. Я за революцию - Сотомский за контрреволюцию. Я за красных - Сотомский за белых. Я за социализм - Сотомский за капитализм. Вот о чем наш спор на самом деле.

Что же касается самого выступления Сатомского, то это не что иное, как попытка заткнуть рот тем, кто смеет говорить о роли русской православной церкви в Гражданской войне, и вообще в истории нашей страны. А роль у неё была всегда одна - служить эксплуататорскому, имущему классу, выступать на стороне богатых, помогать им в их борьбе против неимущих, ограбленных, обездоленных.

Сотомский не хочет, чтобы об этом говорили. И пытается заткнуть мне рот. Он не гнушается и угрозами, намекает на возможность судебного разбирательства, на знаменитую статью об оскорблении чувств верующих. Ну что ж, тут все понятно. Буржуазное государство за РПЦ стоит горой, в угоду ей создало что-то вроде инквизиции и готово преследовать каждого, кто не угодил попам.

Это понятно. Непонятно другое - в чем конкретно состоят претензии Сатомского. Я действительно доказала, что эти три "новомученика" были наказаны Советской властью не за веру, а за свою контрреволюционную деятельность. Это, как видно, Сатомскому и не нравится. Ну что ж, правда есть правда, даже если она кому-то не нравится.

Сотомский обвиняет меня, что я «оправдываю убийства». Но наши прадеды в Великую Отечественную войну тоже убивали фашистов, и мы не осуждаем их за это. Потому что мы знаем, что фашисты - это захватчики, поработители, лютые враги советского народа. И советский народ, который вел справедливую, оборонительную войну, имел право защищаться любыми средствами. Но чем белогвардейцы лучше фашистов? Абсолютно ничем. Фашисты хотели превратить советских людей в рабов, чтобы жить за их счет, эксплуатировать, грабить и унижать. А белогвардейцы хотели снова загнать в рабство российских трудящихся, чтобы также их эксплуатировать, грабить и унижать. Фашисты считали советский народ низшей расой, недочеловеками, с которыми они, избранные арийцы, могут делать все что угодно. А белогвардейцы считали трудящихся быдлом, "хамской чернью", забывшими своё место холопами. И для того, чтобы проучить холопов и снова загнать их под ярмо, им, благородным российским господам, позволено ходить по колено в крови. То есть, белогвардеец это по сути тот же фашист. И нет никакой разницы, во что этот фашист одет: в офицерский мундир, дворянский фрак или в поповскую рясу.

Сотомский, стремясь обелить этих фашистов в рясе, ссылается на то, что они мол были реабилитированы «ещё при советской власти», в 1989 году. Но в это время, как мы знаем, была в разгаре Перестройка - заключительный этап буржуазной контрреволюции. Фактически на тот момент она уже победила. Власть в стране захватила новая буржуазия. Так что это была уже не Советская власть - а антисоветская. Понятное дело, что для этой антисоветской, буржуазной власти контрреволюция не была преступлением. Наоборот, она считала её подвигом, а контрреволюционеров - своими героями. Ведь они тоже, как и она, боролись с социализмом, стремились вернуть капиталистический строй. Только им это не удалось - а у неё получилось. Поэтому и к белогвардейцам, и ко всем прочим контрреволюционерам она относилась с братской солидарностью и трепетным сочувствием, как к собратьям по антисоветчине. И нет ничего удивительного, что она их пачками реабилитировала. Так что ссылка на реабилитацию "новомучеников" - вообще не аргумент.

А кроме того, что касается "оправдания убийств" - а разве РПЦ не оправдывает убийства? Когда она причислила к лику святых Николая Кровавого - разве она тем самым не оправдала все убийства, которые лежат на его совести? Когда она ставит памятники белогвардейским палачам - Колчакам, Врангелям, Красновым, когда служит в их честь молебны и прославляет их как героев - разве она тем самым не оправдывает все убийства красных бойцов, которые эти выродки совершили?

Просто все дело в том, что мы с Сатомским (и с той организацией, которую он представляет) стоим на стороне разных классов. Я на стороне эксплуатируемого класса, на стороне трудящихся, ограбленных и обездоленных. Я знаю, что угнетенные имеют право бороться за свои человеческие права. И когда они в своей борьбе идут на крайние меры, когда платят той же монетой угнетателям, которые ради сохранения своего порядка готовы проливать реки крови - я знаю, что они правы. Эксплуататоры просто получают то, что заслужили. Какой мерой меряют они - такой же мерой отмеряют и им.

А РПЦ всегда была на стороне эксплуататорского класса. Поэтому она не видит ничего плохого, когда эксплуататоры убивают революционеров, борцов за справедливое переустройство общества. Она этих убийц объявляет "святыми", "национальными героями", прославляет их, молится за них.

И её представитель Сатомский имеет бесстыдство упрекать меня, что я оправдываю убийства! И ещё и взывает к моей совести! Хотя кто бы говорил. На том месте, где у людей совесть - там у РПЦ кошелёк. Для неё всегда важнее всего была её выгода, её корысть, ее материальное благополучие. Поэтому она всегда угождала эксплуататорскому классу, надеясь, что он за это её одарит от щедрот своих. Угождая феодалам-крепостникам, она оправдывала крепостное право, оправдывала рабство, и сама владела сотнями тысяч крепостных рабов. Позже она угождала капиталистам и оправдывала тот порядок, при котором буржуазия владеет всеми богатствами и живёт в роскоши за счёт трудящихся, а они на неё работают и прозябают в нищете. То же самое РПЦ делает и теперь - служит нынешним российским капиталистам и за это получает от них щедрую награду. О какой же совести она смеет говорить!

Конечно, Сатомский может сказать, что я просто ненавижу верующих, поскольку я коммунистка. Но это будет ложь. Мы, коммунисты, уважаем тех верующих, которые готовы бороться за справедливость. Таких верующих мы считаем нашими товарищами и братьями. Таких верующих было немало и в прошлом, и теперь они есть. История знает даже священников, которые становились вождями народной борьбы. Ян Гус, священник, возглавил движение таборитов в Чехии, Томас Мюнцер, священник, стал предводителем Крестьянской войны в Германии. А во Франции во время Великой Французской революции священник Жак Ру руководил самой революционной партией - так называемыми "бешеными", которые представляли городскую бедноту и были даже радикальнее, чем якобинцы.

Эти священники не оправдывали несправедливый порядок под тем предлогом, что его мол бог установил, и поэтому ему надо покоряться. Наоборот! Они учили, что угнетатели народа господу отвратительным, а борьба с ними, борьба за справедливость - самое богоугодное дело, самый святой долг каждого христианина. Такими священниками можно только восхищаться. В новейшей истории тоже можно найти примеры таких благородных священников. Когда во второй половине двадцатого века совершилась череда революций в Латинской Америке - значительная часть католических священников поддержала революционное движение и даже участвовала в нем. Они тоже заслуживают всяческого уважения. И если бы РПЦ поступала как эти священники - то мы бы перед ней склонили голову.

Но РПЦ всегда поступала наоборот. Она всегда была лютым врагом народной борьбы за справедливость. Когда крепостные крестьяне поднимали восстания против феодального гнета - церковь объявляла их еретиками, предавала анафеме, призывала на них самые страшные кары. Когда же феодалы топили восстание в крови - церковь служила благодарственные молебны. Участников восстания зверски мучали и казнили, лилась кровь, падали отрубленные головы - а церковные колокола празднично звонили. Церковь радовалась и ликовала - что феодалам удалось раздавить народ, что несправедливый порядок сохранен - и ей, церкви, будет по-прежнему тепло и сытно под крылом эксплуататорского класса. Позже, после отмены крепостного права, церковь ополчилась против революционного движения. Она шпионила и доносила на революционеров полиции и натравливала на них черносотенцев. В Гражданскую войну церковь встала на сторону контрреволюции. А теперь она занимается тем, что льёт грязь на социалистическую революцию.

Если Сатомский считает, что я неправа - пусть он опровергнет меня. Но не словами - а делом. Пусть он встанет на сторону тех, кто борется за социальную справедливость. Пусть потребует от капиталистов, чтобы они вернули все награбленное народу. Не послушаются - пусть предаст их анафеме и призовет народ к решительной борьбе. Тогда я признаю, что хотя РПЦ в целом является содержанкой капиталистов, но в ней есть отдельные честные священники, которые стоят на стороне народа.