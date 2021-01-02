Государство обязано заниматься организацией труда

Мир трясет глобальный кризис. Основные причины такого кризиса отсутствие рынков сбыта на маленькой планете Земля, неожиданно усугубленные короновирусом. Избыток денежных средств, находящихся в руках так называемой «мировой элиты» и примыкающей к ней богатым сословием, не может найти применения в их деяниях. Этих же средств не хватает в тех слоях населения, из которых эти деньги выкачены путем несоответствия цен выпускаемой продукции и заниженной оплате труда при выпуске этой продукции (см. Природа кризиса). Капитализм не может отойти от принципов своего устройства и развивается строго по законам, описанным классиками марксизма-ленинизма.

Начинает очень хорошо вырисовываться роль денег, без которых мир не может развиваться, но которые являются одновременно кровью и огромным тормозом в развитии межгосударственных, людских, политических и экономических связей. Засветился «Биткойн», это попытка найти другой эквивалент вышеперечисленных связей. В нем есть некоторые преимущества перед долларом, он меньше зависит от всемирного банка, но имеет то же значение – эквивалент выпускаемой продукции и так же не вполне соответствует вложению физического и умственного труда. Требуется более точная и более доступная «валюта», отвечающая требованиям глобальной экономики, не совместимая с политическим устройством общества. Невероятное быстрое развитие электронного интеллекта в скором времени должно решить эту задачу. Как не странно, меньше всех в этом заинтересованы элитные слои, пытающиеся решить эти вопросы любым путем, вплоть до военного.

Разделение общества на классы и сословия устраивает владельцев капиталов, но не может удовлетворить большую часть людей, видящих, что их труд и их физические и умственные способности, не соответствуют вложениям, а так же то, что их заслугами пользуются владельцы капиталов. Нарастает антагонизм. Ухудшаются условия обучения, медицинского обслуживания, трудовой занятости, и вместе с этим качества жизни различных слоев общества и отдельных государств. Большинство членов общества не очень задумываются об истоках происходящего и вымещают недовольство на ближайшем окружении путем отношения к соседям, сослуживцам, ближайшему руководству и даже соседним государствам. Иногда это недовольство выражается в более грубых формах и даже в актах применения физической силы или суицида. Люди не могут оценить, какой вклад в дело вносит тот или иной индивид, но чаще подразумевают несправедливость в отношении к себе. Это происходит даже и от несправедливого применения законодательства. Да и как может, пусть и семи пядей во лбу, судья один выносить ежедневно только праведные решения, по делам, подготовленным для него десятками занятых: оперативники, следователи, прокуроры, защитники, обвиняемые и пострадавшие. И одна тетка, «очень умная» подводит итог всей этой работе, и так каждый день, после отбытия в совещательную комнату, в которой совещаться не с кем, да и исход дела заранее предопределен.

Природа заложила в нас подчинение вожаку, а если не подчиняешься, жди наказания, а еще и презрения и отчуждения. Все связанное с этим воспринимается как должное и только где-то в уголках души зреет недовольство, которое умело, направляется не в ту сторону. Такое состояние может поддерживаться очень долго, этому помогают различные подконтрольные СМИ, создавая видимость одобрения большинством существующего положения. Простой пример. По всем каналам транслируются успехи власти в международной политике, причем создается присутствие враждебного окружения. На самом же деле, подавляющее большинство жителей любой страны, близко не подпускаются к международным делам. Если внимательнее присмотреться к действиям больших руководителей, то они, обращаясь с малым кругом близких лиц и узким кругом лиц других государств, решают между собой настолько ответственные вопросы, что диву даешься. От решения этих вопросов зависит уровень жизни, здоровье, да и сама жизнь подчиненного населения. Взять тот же Карабах, сколько там положено молодых жизней, только потому, что одному руководителю захотелось доказать другим: надо сделать так, загубить тысячи жизней и при этом всенародно праздновать победу или переживать поражение. Подавляющее большинство, не участвующих в принятии решений, одобряют, при этом, такие ходы своего руководства, не задумываясь о сути событий.

Выйти миру из таких состояний может помочь только смена взаимоотношений, которая поставит на свое место каждого человека. Этому может способствовать полное открытие общества, объединение усилий мирового сообщества, не отдельных его властителей, а именно разумного сообщества. Просматривается это с трудом. В мире поднимает голову диктатура, причем по всем направлениям. Противостоять диктатуре может только открытый народный строй и отмена денег, как эквивалента вложенного умственного и физического труда. Отказаться от диктатуры, при заложении природного подчинения вожаку, труднейшая задача. Мы наблюдаем обратный процесс, когда различные институты власти идут на поводу у единичного правителя. Массы, согласно заложенному природой инстинкту, поглощая навешанную лапшу, одурманенные подконтрольными СМИ бегут, обгоняя собственные пятки, в указанном вожаком направлении, никак не достигнув поставленной цели. Хотя и разнобой в действиях, ни к чему хорошему привести не может. Даже разные религиозные уклады должны иметь общее направление. Здесь противостояние, как религиозное, так и национальное, должно отходить на второй план. Руководителям, придерживающихся таких взглядов, надо побеждать на выборах. При существующем положении современной «демократии» это трудно, или даже невозможно. Руководителей необходимо выдвигать, а самовыдвигаться они могут только в трудовых, в крайнем случае, территориальных коллективах по месту их работы или жительства. Существующая гонка за хлебной должностью недопустима. При всех недостатках, того «плохого» социализма, с которым расстались, мы были ближе к этим целям, нежели сегодня.

Можно обратить внимание на существующее распределение доходов. Оставим пока за пределами внимания соответствие зарплат и различных коррупционных вознаграждений. Труд должен соответствовать сложности, знаниям, умениям и навыкам человека. Так ли это? Еще наш уважаемый Д. Медведев будучи президентом сказал, что «хотите больше получать, идите в бизнес». Отчасти он прав, но только отчасти. Не могут все уйти в бизнес, потому, что прибыль за чужой труд будет грести не с кого. Бизнесмен может получать много тогда и только тогда, когда он не доплачивает за труд других. Это прячется под всякими благовидными предлогами: умения, везения, оборотистости. Хорошо настроенный бизнес может неопределенно-долгое время приносить приличный доход, но этот доход никак не соответствует затратам «труда» соответствующего бизнесмена. Любое, даже очень ценное открытие, должно соответствовать только единовременному материальному вознаграждению, но никак не пожизненному. Даже принятая в конституцию поправка, одобренная большинством, о пожизненном сроке сенаторов, при ближайшем рассмотрении ничего, кроме улыбки не вызывает. Только государство может решить проблемы соответствия оплаты труда, даже при бизнесе, и полученной прибыли, достигнутой из-за несовершенства распределения продукции. Причем, это проблема даже не отдельного государства.

Все это, со временем, решится, если человечество не погубит себя, но здравый смысл подсказывает: процесс должен быть осознаваем, управляем и направляем массами.