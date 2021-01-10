Нынче окрест снегу намело, вспомнился Пифагор. Давненько не точил перо об этого исполина.

В информационном мире, рое словесных конструкций, трудно испытать удивление. Так, скоренько пробежать глазами. Но случается и обратное. В ящике промелькнул сюжет: в одну из точек России пришёл вай фай. Репортёр, освещавший это событие, самобытно или по указке, употребил забавное сочетание. Соединил воедино такие слова, как "цифра" и "равенство". Прозвучало примерно следующее - в нашей стране продолжается борьба с цифровым неравенством.

Веером брызгнули мыслительные тропинки. Можно воспеть страну, заведшую себе подобную блажь. Можно заняться перебором неравенств, их у нас, как грязи. Можно прицельно обнять богатство и бедность, любимая двушка автора. Можно, наконец, вспомнить и Пифагора.

В начале 80-ых автор впервые увидел вычислительную машину. В большом зале грудились железные шкафы, в них обитали мозги. Под фальшивыми полом и потолком змеились кабеля, по ним текла информация. Симпатичные девчульки в белых халатиках вёдрами таскали килобайты, пихая их в дисководы. Сколько будет дважды два? - потея, дырявил программёр перфокарту. Она совалась в потроха и долго, долго жевалась. Четыре - выдавала машина. Покидая зал, в глубинах мозга торчала заноза - на хрена всё это нужно? Так думала страна Советов. Но уже моршил мозг тощий Билли, пыхтя над своим Бейсиком. Уже ваялся в недрах буржуйского гаража первый Макинтош.

Прошло немного за полвека. Автор держит на коленях предмет, ростом со школьную тетрадку, рисуя в нём свои размышлизмы. Несколько движений пальцем, горячая зарисовка влетает в сеть, улыбнись, читатель, ухмыльнись или пошли автора к козе в трещину. Уму непостижимо, насколько востребован, незаменим в наши дни компьютер и его щупальца. Что же будет ещё через пятьдесят лет?

Любезный читатель, ты подкован и готов к встрече с Пифагором. Великий мудрец, по слухам, жил 2500 лет назад. Если немножко приврём, ему это не повредит. За ним числится много мудростей, в том числе и такая. Мир состоит из чисел. В этом месте не грех и поржать. Что, и сковородка, и лошадь? Поржали, двинемся дальше. Потребность в вере есть у каждого, считая неверие также верой. А спрос рождает предложение. Спустя пять веков после смерти Пифагора родился как-бы Христос и подобные ему товарищи. На этом сытом пастбище по сей день пасутся большие и малые религии, стригя свои купоны. Чем подпитываются религии? Чудесами. Этот прозрел, у того отросли ноги, там икона мироточит. Как не поверить в такое чудо. Храмы выросли, как грибы. Нет, так-то внутрь зайти приятно, пахнет чудно, иконы опять же. Раз уж построено.

Мир состоит из чисел. Где доказательства, Пифагор, чудо где? Россиянец, ты что, вообще тупой? Ты зенки-то разуй. Видишь кого без мобилы? Или президента ты не сквозь ящик любишь? А он тебя? Тебе же говорят: вай фай провели. Озабоченность в стране цифровым неравенством созрела. Цифровую чипу в тебя вживлять будут. Но ты не бойся. Чего тебе бояться, ты сам цифра, сам число. Всё вокруг тебя число. Начни привыкать к этой мысли. Привык к богу, привыкнешь и к числу. И гораздо быстрее. Пифагор мудрый, не суетился и ждал. В мире появился компьютер, пришло воскрешение Пифагора. До кучи: он тоже число. Числовые доказательства стремительно ошеломят планету. Шустрее ощущайте себя числом, и рассмотрим следующую мудрость Пифагора - перевоплощение душ.