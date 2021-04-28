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Московский листок

Корону-то верни!

Опубликовано 28.04.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Корону-то верни!

Это не про вирус, а реально про корону. Когда тридцать лет назад комсомольские собрания и смотры строя и песни сменились конкурсами красоты, была у меня одна знакомая семья в Балашихе. Три дочери — одна краше другой. За старшей ухаживал мой двоюродный брат, так и познакомились. 

В общем, младшая Валя получила титул «Мисс Подмосковье» — вместе с грамотой и короной. Не из золота с бриллиантами, понятное дело, но вполне симпатичная вещица была, я в руках держала; как память о событии — очень даже. Через пару недель Вале позвонили и сообщили, что корону надо вернуть для будущих конкурсов. Девушка порыдала, но корону покорно отнесла куда велели. 

А теперь к сути. Подарил нам царь-батюшка 10 выходных, а злобные работодатели отбирают. Или сообщают, что можно отдыхать, но за 30% зарплаты. Про тех, у кого на это время и так были взяты отпуска (с боем, начальство такого не любит), или наоборот, разорваны (а это связано и с билетами, и с бронированием), отец наш не подумал. Да и вообще не очень подумал, прямо скажем, поэтому большая часть российского народа между праздниками будет работать. 

При этом в школах с 1 по 10 мая объявлены каникулы — но тоже не у всех. Вот, только что прочитала: «Школы Калининградской области в период между майскими праздниками не будут уходить на каникулы и продолжат работу в обычном режиме. Об этом со ссылкой на региональное правительство сообщает «Интерфакс». Поняли? Детей не с кем будет оставить, вот и не объявляют каникулы. 

Подарок липовый оказался: «Корону-то верни!»



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