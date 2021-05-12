Все-таки нашла поводок

Он, она и собака отправились на дачу.

Люди немолодые, но каждый год по весне одно и то же: она рвется убирать в мешки оставшиеся с осени листья и отвезти их на помойку (жечь теперь нельзя), вынести на участок стол, скамейку и садовый зонт, хотя бы немного прибрать дома (мыть — когда совсем тепло будет), а он желает пить кофе с зефирками, листая ленту в смартфоне, а потом гулять у пруда с собакой.

Явное несовпадение интересов. То есть она тоже хочет кофе с зефирками, но понимает, что если не убрать листья, то трава на тенистом участке не вырастет вообще. А дом сырой после зимы, и надо, по крайней мере, распахнуть окна, пропылесосить, вытряхнуть коврики и покрывала и т.д.

По прибытии они наскоро перекусывают, после чего она хватает грабли и начинает активно сдирать влажное лиственное покрытие, под которым уже вовсю торчат нежно-зеленые стрелки свежей травы. Он долго на это смотрит, после чего, кряхтя, вытаскивает из сарая зонт и круглую пластмассовую подставку с маленькой дыркой в крышке (туда нужно залить воду, тогда подставка потяжелеет и сможет удерживать зонт).

Потом он находит в сарае длиннющий шланг с брызгалкой на конце и пытается упихать её в отверстие на подставке. Никак. Пробует отвинтить брызгалку, частично ломает. Ну и хрен с ней, щас воду пустим — и порядок. Вода застревает где-то в середине перекрученного шланга и тихо там свистит, как бы насмехаясь. Возле брызгалки бьет нежный фонтанчик. Он плюет на это дело, бросает шланг в сторону, достает из сарая здоровенный пластмассовый таз, набирает его до краев, несет к подставке и, особо не целясь, выливает все в дырку. Понятно, что вовнутрь попадает процентов пять, остальное разливается. Он чертыхается, бросает таз и идет в дом, неся на каждой ноге по два кило черной жижи.

Собака все это время в восторге скачет вокруг, а теперь валяется в грязи и роет там ямку.

А она все это время гребла листья. И молчала. Его некоторое время нет: он высушил ноги, повалялся, переоделся в махровый халат, налил себе еще кофейку, пришел в благостное настроение и вышел на крыльцо с чашечкой. Он удивлен, что она кричит: «Катись отсюда, халтурщик! Забери собаку и езжайте оба к чертям!!!» Он хочет помириться. Он готов все исправить — но сначала погулять и отдохнуть. И вообще он не знает, где поводок. Она швыряет грабли, бежит в дом искать поводок и слышит вслед: «Ты же не хочешь его найти, правда?»

Нет!!!! Она хочет!!!

И они уезжают. А она, плача, нагребает 14 куч листвы. И думает, какая она несчастная. Едет домой на такси и вдруг начинает смеяться, вспоминая шланг, таз и поводок. И чувствует приятную усталость: дача, сосны, травка, поработала на свежем воздухе... так хорошо. Ну приедем еще раз, подумаешь.