Кого он бесит?

Наружная реклама чаще раздражает, чем веселит. Но предвыборная веселит практически всегда.

Несколько дней назад едем по чудесной, красивейшей, любимой дороге из Севастополя в Ялту. Рекламные щиты кучкуются рядом с населенными пунктами, природные красоты не очень загораживают, слава Богу. Предвыборной рекламы, понятное дело, больше всего. О, вот они пошли, голубчики мордатые, будущие (уже настоящие) народные избранники. Расположены одинаково: крупное отредактированное личико с одной стороны, медведь с триколором с другой.

В общем, еду и машинально читаю: Татьяна Лобач, Виктор Яценко, Оксана Гостюк (фамилии условные). Внезапно — на точно таком же щите с похожей издалека картинкой — Минтай 89 руб. А дальше опять: Николай Моторин, Елена Кузякина... Как Фрунзик говорил, я так хохотался.

А на подъезде к Симферополю (это уже когда в аэропорт ехала), кроме триколорных, замелькали красные, зеленые, разноцветные. И некоторое композиционное разнообразие появилось. Вдруг аж подпрыгнула: в центре белого поля — одинокая надпись «Билан бесит», перечеркнутая красной молнией. И всё! Кого бесит Билан? И почему только в Симферополе? Что он натворил, бедняга?

А вот и ответ: на следующем щите — симпатичная дама со свирепым выражением лица, и подпись «Викторию Билан бесит коррупция».

Ааааааа.