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Московский листок

Наше дело телячье...

Опубликовано 08.01.2022 автором Денис Опякин в разделе комментариев 0

путин революция народ
Наше дело телячье...

Не удивлюсь, если уже никто не вспомнит с чего всё началось. Уж больно стремительно развивались события. Нам бы только свой урвать кусок, да других посрамить в бледной немощи.

Итак, напомню.

В Казахстане в канун Нового года, без предупреждения, как это обычно бывает, подняли цену на автомобильный газ.

Казалось бы, что в этом такого? Подняли и подняли. Есть спрос – последовало предложение. 20 рублей за литр с чирика в пересчёте на наши деревянные.

Но казахи восстали. И пошло – поехало. Один вооруженный конфликт за другим. Десятки погибших, сотни пострадавших, тысячи протестующих.

Только Президент страны Токаев – красавчик. Включил заднюю и откатил цены ниже прежних. Хорош гусь.

А мы, как всегда, впереди планеты всей. Нам ведь без разницы, где шашкой махать.

Куда пошлют, туда и летим, забыв об офицерской чести.

(А ты докажи потом, что в воздух резиновыми пулями стрелял.) При таком-то количестве пострадавших...

Как у Гайдая – полетели тренироваться на кошках. Силушку-то нам больше некуда девать. Других проблем ведь у нас нет. На Родине-то так не полихачишь.

Да и к чему...

Русского мужика ведь ничем не пронять. Как говорит мой друг: «Наше дело телячье. Обосрался и стой».

А в Казахстане – ЖАРА. В прямом и переносном смысле.

Ему уже не быть прежним.

Зато у нас всё по-старому. Как говорил Г. Вицын все у того же Гайдая: «Всё чинно. Благородно.»

Нам ведь без разницы: бензин, газ, греча, молоко. Нам бы только солнышку радоваться, как оно встаёт и садится.

Страшно жить в стране, где народ научился выживать, но так и не уразумел жить. Воистину – страшно…

 

Архангельск



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