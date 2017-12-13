225 лет назад. Денис Фонвизин: "Отчего у нас не стыдно не делать ничего?"

Исполнилось 225 лет со дня смерти Дениса Ивановича Фон Визина (как писалась его фамилия при жизни), или Фонвизина (как стали писать её уже после смерти). Фонвизин замечателен тем, что весьма критически относился к современной ему дворянской "элите". Эти взгляды ярко отразила написанная им сатирическая пьеса "Недоросль". Её центральный герой, с говорящей фамилией Стародум, весьма жёстко критикует современность с позиций старого, петровского дворянства. Он говорит: "Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашёл и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому". Между прочим, критика Стародума удивительно напоминает критику какого-нибудь современного старика советской закалки в адрес нынешнего общества. Ну, а возмущённая реплика другой героини пьесы, из числа антиподов Стародума, г-жи Простаковой: "Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен; да на что ж дан нам указ о вольности дворянства?" (которая вызывала неизменный хохот в зале) — это просто вопль души какой-нибудь нынешней либеральной барыни-"рабовластницы" типа Божены Рынски, которая возмущена тем, что закон всё-таки хоть слегка ограничивает бескрайние пределы её самодурства.

Конечно, нарисованный Фонвизиным хэппи-энд пьесы, где добродетельный служака Стародум влёгкую одерживал победу над Простаковыми, никакого отношения к реальности не имел. Это что-то вроде абсолютно неправдоподобного хэппи-энда из "Старых кляч" Эльдара Рязанова, где советские пенсионерки вдруг берут верх над жуликом-бизнесменом Хоменко. К сожалению, в реальной жизни во времена Фонвизина безраздельно торжествовали Простаковы, как в наши времена — Хоменко...

А ещё, между прочим, Фон Визин был автором, вероятно, первого в истории интервью у главы российского государства. Так сказать, пра-пра-"прямой линии" Путина. На вопросы литератора милостиво согласилась ответить сама императрица Екатерина II. Вопросы Фонвизина носили довольно острый характер, в частности, он спросил для него важное:

— Отчего у нас не стыдно не делать ничего?

На что получил вполне определённую отповедь со стороны императрицы, она ответила:

"Сие не ясно: стыдно делать дурно, а в обществе жить не есть не делать ничего."

И всё-таки, несмотря на столь недвусмысленный ответ из уст её величества, Фонвизин остался при своём мнении и в пояснениях к "Вопросам и ответам" упрямо повторил:

"Чрез вопрос: "отчего у нас не стыдно не делать ничего?" разумел я, отчего праздным людям не стыдно быть праздными?"

Что ж, совершив полный круг, после 73 лет, когда почитался труд и "стыдно было быть праздными", мы, все части бывшего СССР и бывшей Российской империи, снова вернулись к ситуации, когда "не стыдно не делать ничего". Совсем "как при бабушке", то есть благословенной царице Екатерине. Более того, именно праздные люди, которые всю жизнь ничего не делают, являются наиболее уважаемыми в обществе. И наоборот, к труду снова относятся с презрением, и трудящийся снова считается стоящим на самой нижней ступеньке общественной пирамиды. Поэтому для нас снова, как и 200 с лишним лет назад, вполне актуален и злободневен Фонвизин...

Ведь если кто и критикует нынешние порядки, то это в основном "Стародумы", которые "служили СССР" и "не нашли и нужды себя перевоспитывать". Хотя реально изменить ситуацию смогут только новые люди, так сказать, "новодумы", когда они появятся в сколько-нибудь значимом количестве. Как это случилось в XIX веке, когда появились "новые люди", по Чернышевскому.

И, кстати, не наступает ли время снова эту пирамиду перевернуть?..