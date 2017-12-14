Все нах... выборы!

Включил первый канал и не поверил К.Собчак отбивается от двух ведущих. Наши чиновники, политики да и вообще все кто при этой власти живёт припеваючи говорят, что в стране нет цензуры, говори и пиши что пожелаешь. Народ хотел бы говорить и писать то, что он думает, но ему такого права и возможности никто не даёт. И вообще пока существует государство никакой свободы и демократии нет и не будет. Государство - это система принуждения пусть и не во всех делах. Так вот включил телевизор и слышу речь К.Собчак. Я не сторонник семейства Собчак, но как она отбивалась от цензурного государственного телевидения моё мнение изменилось. Она умна, за словом в карман не лезет и способна формулировать мысль по ходу дискуссий, хотя никакой дискуссии на этой передаче не было. Была она и на передаче у В.Соловьёва. Конечно их интеллект не сравним. Но она и не претендует на Кремль. Ксения решила собой заменить выпавшую графу в бюллетени "против всех".А вот Шейнин и Кузичев предстали как клоуны дворового пошиба. На следующий день обсуждая тему Олимпиады Шейнин выразился так: "Сегодня я не люблю свою работу и не могу высказать своё личное мнение". Разве это не цензура? Не стоило бы ему говорить так на народ.

Шейнин показывая свою осведомлённость упрекнул Ксению, что она пришла из шоу. Она не возражала, однако сказала, что шоу - это дума и выборы в нынешней России. Система выборов не честная, это позволяет удерживать несменяемость власти. У нас нет дебатов. Наконец нашёлся человек, который назвал государственный орган и его деятельность шоу. А разве не так? Спросите у встречного за пределами столицы о законе, который приняла дума для улучшения жизни народа и вообще для поднятия экономики страны. Бюджет падает, дефицит растёт. Ведущий сразу стал забивать Ксению и так и не дал закончить мысль. Ведущий спросил Ксению о её программе. Она ответила, что программа будет представлена 23 декабря и что будущий кандидат никогда не представлял свою программу на дебатах. Однако ведущие возражения Ксении не слышат. Вообще клоунада со стороны ведущих Шейнина и Кузичева заслуживает разбора независимых кандидатов. Смотреть на их физиономии было отвратительно. Шейнин говорит, что за 10 - 15 лет, находясь во властных структурах будущие кандидаты уже высказали свои программы. Здесь он прав на сто процентов. Видно сказал по недомыслию. Забыл что большинство народа получает зарплату в десятки раз меньше чем он. Надо понимать так, что их работа и есть программа. И что государство и народ имеет за эти 10 - 15 лет? Надо бы сказать за 18 лет. Падение экономики, обман дольщиков, задержка нищенской зарплаты, падение покупательной способности населения, рост безработицы, цен, тарифов, налогов, ухудшение экологической обстановки в стране, увеличение смертности населения, ликвидация доступной медицины. Ксения парировала низкой зарплатой народа России и спросила о зарплате Кузичева. Он поперхнулся и хотел покинуть студию. Шейнин разинув рот до ушей перевёл разговор на другую тему. О зарплате ведущие так и не сказали, сославшись на то, что этот вопрос не корректный. Вот ведь до чего договорилось наше телевидение. О нищенской зарплате народа говорят на каждом перекрёстке, а о зарплате телеведущих нельзя. Видно есть что скрывать. Ксения сказала, что в год получает до 2 миллионов долларов. Шейнин задал вопрос о цене поездки в метро, на который Ксения не ответила. Наверное, она не знает, её доход позволяет использовать хорошую автомашину. А может президент, премьер, депутаты знают. Да они знают, но метро не пользуются. Они живут совершенно в другой стране и передвигаются по России на зелёный сигнал светофоров на специальных автомобилях в сопровождении полиции. Народу такие авто не по карману.

Далее Ксения назвала зарплату Сечина в один миллион долларов и , что по году он получает премию в 13 миллионов долларов. А почему в долларах? В России национальной валютой является рубль. А Сечин получает в долларах. Почему? Что тут началось?... Шейнин надел клоунскую маску, подтверждая, что он и есть клоун дворовых развлечений. Отвратительная сцена. Так и хотелось плюнуть в рожу ведущего за его отвратительное поведение. Клоун он и есть клоун. Однако о зарплате чиновников разговора не получилось. Надев маску, можно предположить, что Шейнин готовился к этой передаче не по вопросам, которые надо будет осветит, а как показать свою подлую душонку. Думаю, что его испортила зарплата. Теперь он король на эстраде. Подготовили человечка с периферии по имени Мария Николаевна, которая довольна пенсией в 11270 рублей. Довольны и ведущие, что за пределами столицы такие пенсии.

Ксения начала говорить о том куда правительство расходует бюджетные средства. 6 миллиардов долларов на спасение "Внешэкономбанка", 3 миллиарда Януковичу в Украину, 100 миллиардов израсходовано на приобретение ценных бумаг. Всё это она говорила на крики ведущих и их подельников с целью не дать договорить. Клоунада превратилась в базар.

Далее начался настоящий балаган. Ксения говорила, что она много ездит по стране и видит как живут люди. В стране не хватает яслей и даже в Москве. Ведущий стал спрашивать о том, что есть ли у неё во власти сторонники, что вы замените трубы в тех домах в которых они текут, что для вас главное ЖКХ. Действительно из серьёзной передачи Шейнин с Кузичевым устроили балаган, на который должна обратить внимание власть и особенно депутаты. И это центральный государственный канал, а что на периферии?

Конечно ни один политик не может знать всё тем боле в такой стране как Россия. Собчак пока не понимает проблему внешней политики. Она говорит, что надо урезать бюджет армии и высвободившиеся средства направить на внутреннее потребление. С одной стороны она права. Экономика на грани катастрофы, но и армию надо держать на высоте. Ведь сейчас Россия живёт за счёт ядерного оружия которое создал Советский Союз. Оборонный комплекс даёт громадный толчок в развитии наукоёмких производств. Скоро воевать будут роботы. А фактически экономика. У кого она на высоте тот и будет править миром. Вот об этом Ксения пока разбирается плохо. Однако знания дело наживное. Хорошие эксперты недостаток устранят.

Не совсем права Ксения и о Крыме. Может быть с юридической точки зрения не всё законно. Однако сейчас мировые государства о принципах права вообще забыли. Всё решает сила, основанная на экономике. США ни одного дня не живёт без войны и им никто не указывает и не призывает к закону и справедливости. Россия перешла в капиталистический лагерь и должна жить по - волчьим законам. Плохо то, что готовясь в капиталистический мир наши руководители разрушили экономику. Они не обладая государственным мышлением думали, что устранив плановую экономику, и приняв рынок США и Запад посчитают Россию равным партнёром. Точно так же думал и нынешний президент. Сейчас он понял, что только сильная экономика может сдерживать от агрессии США и Запад. Однако время упущено. Россию разворовали и восстановить или вернуть награбленное не представляется возможным. Так и будем жить в проголоть до смены системы управления страной.

Шейнин, изображая дворового клоуна, по какой - то ему известной причине встал на колени и о чём - то просил Ксению. Она молодец никак не отреагировала на этого придурка. Однако напомнила, что на эти выборы придут молодые, которые родились в переходный период между Ельциным и Путиным и им уже 18 лет. (замечание автора). Они вообще не знают той жизни по собственному ощущению. Что - то им расскажут родственники, что - то они увидят на телевидении, например, вот эту передачу. Естественно они будут голосовать за действующую власть. Оппозиции в поле зрения молодёжи нет. Да и телевидение о плановой экономике и жизни при коммунистах иногда говорит только в негативном ключе. Почему? Да потому что говоруны властью обеспечены полностью. На этом существует несменяемая власть.

На одной из передач депутат Госдумы Нилов поздравил с днём Конституции. Б.Надеждин не мог пропустить такой сюрприз и сказал, что Конституция РФ замечательная, позволяет держать стабильность в стране. Б. Надеждин не пропускает ни одной говорильни, он что не работает? Или наоборот заработал столь, что может говорить глупости. Зачем в России Конституция? Скажут, что это основной закон по которому живёт государство и, что президент является её гарантом. То есть следит за её исполнением и не нарушает сам. Однако большинство статей президент не только не исполняет, но и нарушает. Более того позволяет нарушать чиновникам не только административно, но и преступно.

Президент озаботился демографическим состоянием в стране. Действительно эта проблема выходит на первое место. При этом молодёжь колется - употребляет наркотики, пьёт отравленный алкоголь. В стране нет системы борьбы с наркотиками. Эта борьба очень дорогая, а денег нет. Молодёжь захлёстывает проблема ВИЧ - инфекции. Для борьбы тоже нужны денежные средства и люди заинтересованные в оздоровлении нации. Эта проблема не только медицины, которую чиновники с молчаливого согласия власти разогнали. Да и полиция иногда наркотики использует чтобы посадить неугодного для их человека и это уже стало нормой в современных фильмах. Вот он государственный балаган. Была контора, которая занималась наркотиками, теперь её ликвидировали, функции передали в полицию. В нынешней России полиция эту проблему решает как побочную. Нужно отдельное ведомство, с хорошей материальной базой, оплатой сотрудников и специалистов работы с нелегалами. Дел много, а бюджет снижается. Думайте, граждане России, за кого надо голосовать и не сидите дома в день выборов. Ваши проблемы никто решать не будет кроме вас самих.

От редакции: Автор призывает нас обязательно пойти на выборы. А зачем туда идти?

Вот даже Песков, пресс-секретарь президента, говорит: У Владимира Путина пока нет конкурентов на предстоящих выборах президента, хотя "достойных людей много". "Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов.

"Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Вот и опрос Левада-центра подоспел.

Левада-Центр: за Путина готовы проголосовать 61% россиян

Еще выборы даже не объявлены, а результат уже ясен. Да и как иначе? Вот автор явно будет голосовать за Зюганова, который намерен в пятый раз проиграть президентские выборы - ранее проигрывал Ельцину, Путину, Медведеву, опять Путину...

Создана искусственно ситуация полной безальтернативности Путина - Песков правду сказал, людей достойных много, но выдвинуться на выборы никому из них не дадут. А тасоваться будет одна и та же засаленная колода плюс девица Собчак на новенького. Но, заметим, тоже ничего нового - на каждых выборах Путина, где он неизбежно побеждал в первом туре, всегда подсовывали "свежачок" без шансов - Прохорова, Хакамаду...

А вот и опрос по явке от ФОРУМа.мск.

Пойдете ли вы на выборы президента РФ в 2018 году?: Да (108) Нет (644) Еще не решил (139)

Как видите, наши читатели определились заранее. Кстати, есть и опрос по поводу Собчак.

Как вы относитесь к выдвижению Ксении Анатольевны Собчак кандидатом на пост президента РФ?: С юмором (227) С чувством гордости за нашу демократию (80) С недоумением (64) С огромной радостью проголосую за нее (50) С чувством негодования - никогда не проголосую (209) На такую комедь я точно не пойду (899)

Здесь самое интересное - это то, что выдвижение такого персонажа, как Собчак у подавляющего большинства проголосовавших вызывает желание не ходить "на такую комедь". И что тут возразишь? Что на этом театрализованном представлении будет решаться судьба страны? Ага...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск