Последние люди на Луне

Целились в коммунизм - попали в науку и технику

45 лет назад, в декабре 1972 года, последние люди покинули поверхность Луны. На 45 лет, вплоть до настоящего времени. А, может быть, и навсегда?..

Вообще, советско-американская лунная гонка началась не в день высадки на поверхность Луны американских астронавтов, а гораздо раньше. Так, в 1959 году состоялся облёт Луны и первая фотография её невидимой с Земли оборотной стороны. Популярный советский журнал "Техника — молодёжи" тогда публиковал такую коротенькую историю:

"ПРЕДСМЕРТНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Когда английский астроном Джон Гершель лежал при смерти, священник начал говорить ему о блаженствах, ожидающих его «на том свете».

— Для меня, — прервал его Гершель, — величайшим блаженством было бы увидеть обратную сторону Луны…"

И вот это стало реальностью не для одного Гершеля, а для всего человечества благодаря полёту советской ракеты...

В официальных мемуарах Л. И. Брежнева можно прочитать такую анекдотическую историю. Дело было в предновогодний вечер - Королёв и Брежнев, курировавший в то время от ЦК советский космос, "допоздна засиделись" вместе. "Сергей Павлович рассказал мне о сотне бутылок французского шампанского, которые неожиданно получило их конструкторское бюро. Оказалось, какой-то винодел в Париже поспорил со своими приятелями, что люди никогда не смогут увидеть "затылок" Луны. Прошло всего несколько месяцев, и наша станция успешно завершила облёт Луны, сфотографировала этот самый "затылок". Вскоре вышел и первый "Атлас обратной стороны Луны". Француз сдержал своё слово и прислал в адрес Академии наук СССР сто бутылок шампанского".

И уже венцом этой гонки стали пилотируемые полёты к Луне, где впервые вырвались вперёд американцы. А ведь многим казалось, что это начало новой блестящей космической страницы в истории всего человечества, что вскоре люди ступят на поверхность Марса и других планет Солнечной системы. Но вот прошло уже без малого полвека — и ничего. Нога человека больше на лунную поверхность никогда не ступала... Тут приходит в голову, что это достижение ("маленький шаг человека — огромный шаг всего человечества") было продиктовано логикой "холодной войны" между социализмом и буржуазным строем, логикой борьбы с "призраком коммунизма". Не будь всего этого — не было бы и полётов землян к ближайшему космическому телу. Так что приходится сделать вывод, что и этим достижением человечество обязано проклятому коммунизму, который, по крайней мере, дал американским буржуям чудесный пинок, ускоривший их аж до второй космической скорости...

Вот, кстати, советский анекдот 70-х, неплохо передающий атмосферу азартного научно-технического соревнования тех лет, которое и забросило людей на поверхность естественного спутника Земли:

"Решил как-то Брежнев распространить сферу влияния СССР на Луну. Отдал приказ: выкрасить её в красный цвет. Выкрасили. Просыпается Брежнев — Луна красная. Хорошо. Вечером смотрит, а на красной Луне гигантская надпись "Мальборо". Ну, думает, покажу я этим американцам! И на следующий день на Луне появилась надпись: "Сделано в СССР". Хорошо! Вечером смотрит, новая приписка: "По лицензии компании "Филипп Моррис". Разозлился Леонид Ильич... Просыпается утром Рейган, смотрит, а на Луне: "Министерство обороны СССР предупреждает: курение опасно для вашего здоровья!"".

(Для тех, кто не знает или не помнит — американская компания "Philip Morris" в 70-е годы выпускала, в том числе и в СССР, сигареты "Союз-Аполлон", набитые знаменитым вирджинским табаком, и с изображением на пачке состыковавшихся советского и американского космических кораблей).

Вообще же атмосферой этого научно-технического азарта, тесно связанного с космической гонкой, было пропитано само время. Изображения спутника и памятника "Покорителям космоса" можно было встретить не только на марках, значках и десятикопеечных монетах, они и в быту были очень популярны. Например, помню в детстве, в 70-е годы, дома по ночам светилась довольно красивая лампа-ночник в форме памятника "Покорителям космоса"...

А в школе в кабинете географии гордо красовался лунный глобус. Мы его с интересом крутили и рассматривали изображения "моря Кризисов" (хотя какие на Луне могут быть кризисы?) и "океана Бурь". Казалось бы, не самая необходимая на уроках вещь... но ведь это было зримое воплощение успехов советской науки и техники, исполнение той самой старинной мечты Гершеля... Поэтому лунные глобусы после облёта Луны очень быстро появились в советских магазинах учебных пособий.

Где теперь всё это? Никто не мечтает о научно-техническом прогрессе, вместо этого книжные прилавки, где они ещё сохранились, завалены литературой жанра фэнтези. Классики научной фантастики ХХ столетия, которыми зачитывались советские читатели 70-х — Рэй Брэдбери, Роберт Шекли и другие — перед своей смертью также выкинули белый флаг перед вкусами почтенной публики и перешли на сторону фэнтези. Стали писать об ангелах, демонах и прочей чертовщине. Даже самая прогрессивная фантастическая книжка последних десятилетий — семикнижие Роулинг о Гарри Поттере — и то о волшебниках, гоблинах, домовых эльфах, оборотнях и пр. А иначе читатель не поймёт и не купит...

Всё это, между прочим, и есть реакция в самом чистом и неподдельном виде — не против социализма и коммунизма, а против самого научно-технического прогресса. Чем ещё люди нынче интересуются в научном плане, в связи с космосом? Астрологией и — ах, да, теорией плоской Земли... Недавно фильм был по телевидению про эту научную теорию — как раз к 60-летию полёта первого советского спутника подготовили. Вот уж поистине, "целились в коммунизм — попали в науку и технику". Хотя, как теперь точно установлено опытным путём, это по сути — одно и то же.

P. S. Когда написал об этой дате в ЖЖ, получил, среди прочих, такой комментарий: "Ещё симптом наступившей реакции, кризиса в головах и всеобщего одичания: на 14 комментариев к этому посту приходится целых 4 комментария от верующих в существование лунного заговора. В СССР таких вовсе не было, а вот ныне среди россиян таких верующих в американский обман — 40%, о чем в 2011 г. сообщил ВЦИОМ".

Да, как это ни грустно, но самоуспокоение идеей о том, что "америкосы на Луну никогда не летали" — это такой же признак реакции, как и всё, о чём говорилось выше.

Точно так же в некоторых африканских странах даже правительства ныне разделяют точку зрения о том, что никакого ВИЧ не существует, хотя там 30-40% населения заражено им. Но ведь если закрыть глаза и не замечать неприятной окружающей реальности — то как-то легче живётся... Неказистая правда же заключается в том, что американцы (как и представители человечества вообще) на Луну последние 45 лет действительно НЕ летали. И это — самое печальное...