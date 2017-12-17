С кем воюет "Российское Военно-Историческое Общество"?

Или точнее будет задать вопрос так: чьи интересы защищает «Российское Военно-Историческое Общество» за государственный счет и с использованием «административного ресурса»?

Но, откуда «административный ресурс», если это - всего лишь очередное «общество»? - Спросит читатель.

Да, все предельно просто! Потому что председателем этого «общества» является известный «историк» (вокруг диссертации на соискание степени доктора исторических наук которого до недавней поры шли ожесточенные споры среди специалистов), занимающий высокий правительственный пост √ министра культуры России!

Думаю, что читатель уже догадался, что речь идет о господине Мединском.

Тем не менее, этот «знаменитый историк» не просто прихватил административную должность в российском Кабинете Министров, но и фактически приватизировал одну из важнейших структур, работающих в области отечественной военной истории.

Тут, правда, нужно оговориться. Сделал он это, конечно же, не сам. Все произошло по Указу Президента России от 29 декабря 2012 года за № 1710. Хотя, создавая данное «общество», президент России ставил весьма актуальные задачи: «консолидация сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, изучение российской военной истории и противодействие попыткам ее искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки, поднятие престижа воинской службы и воспитание патриотизма».

Председателем Попечительского Совета данного уникального «общества» в соответствии Указом № 1710 стал заместитель Председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Ну а само «общество» отдали на полный откуп Министерству культуры России во главе с «известным историком» Владимиром Мединским. Который уже предпринимал попытки выступать против «искажения истории» путем установления «памятной доски» финскому маршалу Маннергейму в Санкт-Петербурге.

Да-да! Именно тому самому финскому кровопийце Маннергейму, который вместе со своими фашистскими союзниками из Германии организовал активную блокаду Ленинграда в суровые годы Великой Отечественной войны, в результате которой погибли страшной голодной смертью сотни тысяч мирных жителей этого осажденного города-Героя!

Но, «активность» председателя «общества» на отдельных «акциях» не ограничилась. И в рамках деятельности «Российского Военно-Исторического Общества» он создал ряд структур с довольно специфическими функциями.

К таким «структурам», в частности, можно отнести Интернет-портал «История России», который пропагандируется подопечными господина Мединского в качестве (ни много √ ни мало!) «главного исторического портала страны»! И на данном Интернет-портале (в соответствии с Указом № 1710) должна осуществляться пропаганда патриотизма.

Внимательно всматриваюсь в Интернет-портал «История России» и пытаюсь понять: какой же «патриотизм» пытаются продвигать там подручные господина Мединского?

Открываю раздел «Ученым», надеясь найти там публикации серьезных ученых-исследователей в области отечественной истории. И особенно - в области военной истории России. Но, там вылезают на свет всего несколько малоизвестных авторов. Среди которых появляется весьма интересная фигура - некий Петр Гаврилович Ямской!

Что же это за ученый такой? И чем же он знаменит?

А, может быть, это какой-то известный писатель-публицист, специализирующийся на проблемах исторического развития нашей Родины?

Но, - увы! Страничка с личными данными… пуста…

Более того! На ней… безутешно рыдает царь Иван Грозный!... Это, оказывается, именно он, сердешный, вернулся к нам из глубины исторического небытия и теперь поучает подрастающее поколение и нынешних наших ученых-историков тому, как надо толковать исторические процессы!

Прямо скажем, ход новаторский! Вполне достойный Станиславского и Немировича-Данченко! До подобного мог додуматься только министр культуры! Тем более, что и публикации, сделанные от имени персонажа, прикрывающегося именем Петр Гаврилович Ямской, а на самом деле являющегося (ни много, ни мало!) русским царем Иваном Четвертым (Грозным), посвящены исключительно защите личности именно этого самого министра культуры!

Статей наш «великий царь Иван Грозный», выступающий под псевдонимом «Петр Гаврилович Ямской», накатал, правда, на «Главный исторический Интернет-портал России» всего две. Но обе - в защиту бедняги-министра!

В первой (от 29 ноября 2017 г.) под заголовком «Писатель-сумасброд» бедолага-царь разделал в пух и прах в нецензурных выражениях (видимо, так у них было принято в те далекие дикие времена) доктора педагогических и философских наук, профессора ряда международных академий и университетов, члена Союза писателей Москвы лишь за то, что этот негодяй посмел выступить в открытой печати с критикой деятельности министра культуры. Потому что этот «главный историк страны» и «главный начальник по культуре» решил уничтожить единственный и уникальный в своем роде «Русский концертный оркестр «Боян» и его бессменного руководителя - Народного артиста СССР, члена Союза композиторов России, профессора Анатолия Полетаева.

А во второй статье под заголовком «В Чебоксары едет гастролер» царь-батюшка со всей своей царской ненавистью обрушился на известного российского историка Ивана Бабицкого! Который посмел (!) усомниться в подлинности научных исторических виршей, нацарапанных личной рукой его подданного - министра русской культуры боярина Мединского! Вся страна обсуждала эту неслыханную по своей скандальной сути историю и гадала, чем же это все окончится: заберут или нет у министра докторский диплом или нет? Ведущие эксперты высказали по данному поводу свою четкую позицию: не заслуживает господин Мединский степени доктора исторических наук! Но, министр прочно вцепился в свой диплом зубами и оскалился на весь окружающий мир! И дал команду травить всех, кто выступает против него. В любом месте! И на любом уровне! И вовлек в свои игрища даже батюшку-царя! Запустив его на свой подопечный «Главный исторический Интернет-портал страны»!

При этом батюшка-царь (скрывающийся под псевдонимом Петр Гаврилович Ямской, так как, видимо, боится мести своих же собственных опричников), наверное, не учел, что времена серьезно поменялись. И теперь он может стать ответчиком за свои нецензурные публичные выражения, порочащие честь и достоинство другого человека, в Суде. И ему придется очень здорово потрясти своей мошной, чтобы оплатить моральный ущерб!

Но, мы и ему, и его покровителям из «Российского Военно-Исторического Общества», извлекшего нашего далекого царственного предка из исторического небытия, об этом напомним!

15 декабря 2017 года в Басманный Суд города Москвы в отношении «Российского Военно-Исторического Общества» и его председателя В.Р.Мединского подан официальный Судебный Иск о защите Чести и Достоинства и о компенсации морального вреда (на сумму 1 миллион рублей) по факту публикации на их официальном Интернет-портале «История России» статьи «Писатель-сумасброд» за подписью Петра Ямского (он же - царь Иван Грозный).

Думаю, что данный судебный процесс может стать прологом для большого Судебного Процесса в отношении деятельности нынешнего руководителя Министерства культуры России по разрушению им и его «опричниками» всей российской культуры! И в этом Процессе примут участие многие активные и известные деятели российской культуры и искусства!

Потому что настала пора положить конец эпохе «опричнины», насаждаемой нынешним руководством этого ведомства в системе культуры Государства Российского!

А господину В.Р.Мединскому советую, пока не поздно, начать подыскивать для себя другое место работы. Такое, где огрехи не будут стоить нашей стране так дорого! Потому что своими действиями он напрямую самым грубейшим образом нарушил Указ Президента России от 29 декабря 2012 года № 1710 «О создании «Российского Военно-Исторического Общества» и втянул эту организацию в свои достаточно непристойные игры.