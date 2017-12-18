«Ничего не могу понять», - медсестра склонилась над моей койкой, - у вас постоянно скачет давление, сахар в крови... может, у вас стресс?»

Нет у меня стресса. Я не признаю стрессов, это всё выдумки. Наоборот, мне хорошо, спокойно, спасибо, доктор.

Я увидел реанимационную бригаду, выталкивающую из лифта каталку. Кому-то плохо, врачи явно торопились. Но что здесь не так? Я смотрел на происходящее, как на картину в рамке: люди в белых халатах шли быстрым шагом, почти бежали, у каталки крутились колёса, в спицах отблескивали фонари, но ... ландшафт не менялся. Двери грузового лифта, окрашенные стены, пальма в кадке... всё это оставалось на своих местах.

Единственное, что было понятно, врачи спешат, им нужно помочь! Я решительно толкнул пальму в сторону, картинка должна меняться, иначе каталка не сдвинется с места, и больной не дождётся помощи.

Видимо я не рассчитал сил. Получилось так, что я сам оттолкнулся от пальмы и полетел вдоль по коридору. Мелькнули открытая дверь в процедурную, стол медсестры... Я плавно остановился возле своей палаты, пытаясь разглядеть вдали бригаду врачей. Ничего не было видно, лишь какой-то розоватый туман стелился в приоткрытую дверь, пытаясь увлечь меня за собой. Возвращаться в палату не хотелось. Я подумал, может туман не такой сильный и не сможет затянуть меня, если ему сопротивляться?

С розовым облачком я справился на удивление легко. Нет, оно никуда не делось и с прежней интенсивностью закручивалось вниз от моих ног, теряясь затем в дверном проёме. Но я без особых усилий удерживался на месте.

Вот только уже не весь!

Я вдруг понял, что коварный туман сумел-таки затащить часть меня в палату. И продолжает снимать меня с места маленькими кусочками. Такими маленькими, что и в голову никогда не придёт, что человека можно вот так запросто взять и разложить по фрагментам.

Нужно срочно бежать к себе в палату, пытаться собрать кусочки, не потерять ничего ценного.

А, вот вы где, доктора! И когда успели проскочить мимо меня со своей каталкой?!