Амнистию к выборам Путина 18 марта я бы поддержал. С оговоркой

В понедельник СМИ разнесли радостную для десятков тысяч отечественных заключенных и их родных весть. Президент поднявшейся с колен России г-н Путин поддержал идею масштабной амнистии к своим выборам 18 марта.

Все вышло по-житейски буднично. На правозащитных посиделках в Кремле к нему, как к родному, подошел калужский омбудсмен Ю.Зельников и спросил как самого дорогого главу государства:

- Выборы грядут, может быть, можно было бы подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как Вы считаете?

- Можно подумать, - ответил бессменный гарант наших прав и свобод, что, пожалуй, было для него даже несколько нехарактерно.

А мне сразу пришла на память легендарная фраза товарища Бывалова из нестареющей комедии «Волга-Волга».

Когда к нему в кабинет прорвалась группа уполномоченных балалаечников с жалобой на низкое качество инструментов, он первым в Союзе «отлил в граните» свое бессмертное: «Заберите у этих граждан брак и выдайте им новый».

По такому сценарию проходят и наши амнистии. Одних зэков выпускают на волю, на их места присылают новых, потому что не отменяются сами дурные законы.

А тут еще по весне из ФСИНа взмолились: хватит сажать! У нас все колонии и тюрьмы переполнены. Или стройте новые ИТУ.

Вот же она, матушка-подоплека, нынешней возможной державной доброй воли.

Ему она нужна для самопиара, чтобы этот скушный день хоть чем-то людям запомнился. Раньше их заманивали голосовать пивом. А нынче в магазинах все есть, только не про нашу честь.

Когда в одном супермаркете я спросил кусочек заморского сыра с целью удовлетворить все возрастающие прихоти неожиданно забеременевшей племянницы, ко мне подошел господин в штатском и строго спросил: «А вы на какой предмет интересуетесь?»

Известно же: раньше оперативники подбрасывали задержанным наркотики, а нынче – хамон, пармезан и прочие колбасно-импортные деликатесы. Для суда это лучшее доказательств вины подсудимого (см.дело Улюкаева).

С годами сложились пропорции: на 10 выпущенных на волю невиновных или впервые посаженных по «легким делам» приходится 1000 матерых жуликов. Тем боле, что у простого народа нет своего специального уполномоченного по его правам, а у денежных мешков есть – г-н Титов.

Запомнилась «историческая» амнистия Госдумы к 23 февраля 1994 г. На одном из заседаний по сфабрикованному «делу ГКЧП» позорного судилища над свергнутыми руководителями СССР военный судья А.Уколов прямо в зале объявил о прекращении их дела по амнистии.

На скамьях подсудимых тогда безвинно маялись, если помните, Г.Янаев, В.Варенников, В.Павлов, В.Крючков, А.Лукьянов, О.Шенин, Д.Язов...

На свободу вышли «лефортовские сидельцы». Р.Хасбулатов, А.Руцкой, В.Ачалов, В.Анпилов, А.Баркашов. И другие защитники конституционного строя, также незаконно брошенные за решетку узурпировавшей власть «бандой Ельцина».

С другой стороны, по сведениям из Госдумы, на волю выпустили до 50 тысяч «экономических преступников» - разного рода ворюг, мошенников и прочих казнокрадов. Каковые сразу кинулись рулить коммерческими структурами или крышевать оные.

Убежден, что по «путинской амнистии» надо первым делом выпускать на волю сотни ребят, которых упекли за лайки, посты и репосты, sms-ки и твиты и прочую интернет-дребедень.

А таких в прошлом году было свыше 500 душ. Вот же занятие для спецслужб, когда у них под носом метро взрывают!

Если бы мне дали слово на пресс-конференции 14 декабря, я бы спросил хозяина Кремля: «Как он понимает ст.29 Конституции, гарантирующей «свободу мысли и слова», и что делает для этого?»

Но почему-то ни одна журналистская душа не спросила его о самом главном в своей работе. Хотя многие СМИ и газетчики постоянно сталкиваются с самой изощренной цензурой. Попробуй покритикуй своего губернатора и хлебнешь по полной…

Сначала редакцию нашего еженедельника «Патриот» (1927 г.р.) 26 августа 2006 г. сожгли дотла. Спалили все, вплоть до трудовых книжек. А когда мы выжили, подняли подписку на недосягаемую для наших читателей космическую высоту.

Не помогло даже ходатайство к этому президенту о поддержке старейшей общероссийской газеты самых заслуженных людей страны. Героев СССР и России, фронтовиков, космонавтов, писателей… (см. http://zavtra.ru/blogs/2006-09-1382 ).

Ни рубля не дал член КПСС с 1975 г., который, по подсчетам СМИ, за 15 лет единолично простил «африканским неграм» и арабским гражданам 7-8 трлн. руб. По воле своей левой ноги.

Но вернемся к нашим зэкам. Тюменскому блогеру Алексею Кунгурову припаяли два года колонии-поселения за пост в ЖЖ о Сирии. Не понравилось ясно кому.

Вменили «оправдание терроризма». Хотя налицо было явное нарушение все той же ст. 29 Конституции, гарантирующей «свободу мысли и слова».

Важна не просто амнистия - надо срочно отменять с десяток самых одиозных антиконституционных статей УК. И в первую очередь - «русскую» 282-ю.

Это и все та же скандальная «защита чувств верующих». Не должно быть такой статьи в светском государстве, от которого церковь по Конституции отделена.

Напомню, что ни глава ВерхСуда В.Лебедев, ни «говорящая голова» РПЦ В.Легойда, ни шеф Следкома А.Бастрыкин, ни сам директор ФСБ А.Бортников не ответили на элементарные вопросы журналистского сообщества.

Их спрашивали: «Кто такой верующий? Что такое «чувства верующих»? В чем заключается их «оскорбление»? В законе определения этих понятий нет».

Столпы отечественного правосудия и спецслужб вальяжно отмолчались: сказать им нечего. А пацанов хватают и судят

Что касается экс-министра экономики А.Улюкаева, то у него «строгач», а такие статьи под амнистию не подпадают.

Г-н Путин может сам еще до своих выборов помиловать своего лучшего министра экономики - вдохновителя и организатора двойного обвала рубля и нынешнего кризиса.

Может и, на мой взгляд, должен помиловать и невинно осужденную на 4,5 года «за Сирию» студентку филфака МГУ Варю Караулову.

В этом скандальном деле, по оценкам независимых экспертов и юристов, вообще все шито белыми нитками…