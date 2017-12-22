Бездействие правительства - в поддержку террора

Всё началось в царской России. Власти в 1878 году приняли практику провоцирования революционеров на резонансные преступления. Граф Мезенцев сам посоветовал Александру II использовать подлые методы, например внедрять в ряды народовольческих кружков провокаторов: «Агенты смогут опознать заговорщиков и раскрыть их планы; кроме того, если удастся войти к ним в доверие, можно попробовать спровоцировать революционеров на действия, которые вызовут общественное негодование и обратятся против них».

Александр II невольно сам ускорил свой конец: реформы второй половины XIX века создали бюрократию, для которой абсолютизм был чужеродным явлением. Реформы обратились против царя-реформатора. Роковую роль сыграл и кризис престолонаследия: 22 мая 1880 года умерла императрица Мария Александровна и сложилась возможность перехода власти к детям Екатерины Долгорукой - новой жены Александра II. Такое развитие событий могло нарушить баланс сил между элитами. В результате в недрах охранных структур, вероятно, созрел план «замены» императора на преемника.

При попустительстве властей Российской Империи «Народная воля» превратилась в реальную и мощную силу. Настолько значительную, что народовольцам удалось «убрать» императора Александра II. Финал известен — непосредственные участники покушения - Софья Перовская, Андрей Желябов и другие были повешены. На престол взошел Александр III, при котором бюджет и штатная численность «Отделений по охранению общественной безопасности и порядка» заметно выросли. Борьба с «внутренним врагом» оформилась в самостоятельное направление внутренней политики.

Была ли у властей возможность ликвидировать «Народную волю» превентивно? Несомненно! Среди народовольцев был агент Департамента полиции Николай Рысаков. Сохранились его донесения, где он в подробностях описывает приготовления к атаке на императора. Он упоминает в своих письмах Перовскую, Гриневицкого и Михайлова вместе с Кибальчичем, описывает конструкцию взрывного устройства - в нем был ударный детонатор, капсюль которого был заполнен гремучей ртутью и олеумом. Преступление совершилось при полной осведомленности властей. Донесения Рысакова были проигнорированы. Царь был убит 1 марта 1881 года при проезде экипажа по набережной канала Грибоедова.

В 1881 году на престол взошел Александр III. На его жизнь тоже готовили покушения, но поразительным образом, всякий раз эти террористические акты использовались двором для давления на нового императора. Особенно усердствовал в этом регент Михаил Александрович, начальник Генерального штаба. Были организованы две серьёзные попытки убить Александра III. Первое в 1887 году организовал бывший студент Петербургского университета Александр Ульянов (брат Владимира Ульянова - Ленина) вместе с сообщниками — Шевыревым, Осипановым, Андреюшкиным и Генераловым. Покушавшиеся готовились бросить в экипаж царя бомбы, закамуфлированные под тома энциклопедии (сложно придумать более чем диковинный и неэффективный способ исполнения теракта). За этим последовали арест, суд и казнь через повешение. Второе покушение в 1888 году исполнили двое из обслуги царского поезда. В результате железнодорожной катастрофы в Борках более 20 человек погибли на месте, сошел с рельсов и разрушился и вагон-ресторан, в котором был сам Александр III. Бог миловал членов императорской семьи (от травм умерла лишь фрейлина императрицы), а будущий император Николай II получил хорошее представление о том, каково стать потенциальной жертвой теракта. А непосредственных исполнителей преступления арестовали на следующий день и после скорого суда казнили.

Больше покушений на Александра III не было. После крушения царского поезда царь стал гораздо сговорчивее. По свидетельству императрицы, он злоупотреблял алкоголем, испытывал ужас даже при упоминании появления посторонних на территории Ливадийского дворца (чаще всего это были заплутавшие отпускники) и беспрекословно выполнял все просьбы охраны.

Террористы после каждой попытки привычно шли на виселицу, а охранные структуры, игнорируя информацию о революционных кружках, получили средство давления на царя. Его пугали террором — он добровольно ужесточал режим. Это устраивало двор.

Полиция Российской империи не пыталась искоренить терроризм, а наоборот, скорее прикармливала террористов, путь которых от проявления вольнодумия до снаряжения бомбы проходил под надзором охранки. В 1895 году агенты охранного отделения Таисия Акимова и Зинаида Гернгросс методом убеждения уговорили Ивана Распутина и Алексея Павелко-Поволоцкого готовить покушение на царя. Его предполагали взорвать, а затем боевики планировали скрыться за границей - в Берлине.

В действительности руководил полицейской провокацией начальник московской охранки — Зубатов, он планировал арестовать заговорщиков непосредственно перед осуществлением заведомо провального теракта.

Царя готовились убивать агенты охранного отделения. Потом судьба террористов была предсказуемой — до этого полицейских агентов уже вешали (памятен был пример Рысакова — осведомителя, внедренного в «Народную волю»).

Но «что-то пошло не так». Боевики слишком рано решили опробовать взрывное устройство и подорвали полотно железной дороги в Москве. Делом занялась сыскная полиция и через несколько дней произошли аресты. За жизнь террористов и внедренных агентов охранки пришлось хлопотать лично Зубатову - вынесенный им смертный приговор был заменен краткосрочным тюремным заключением.

В истории царской России началась эра тайных операций, для которых «борьба с террором» служила прикрытием, а в ряде случаев — оправданием мер по укреплению режима.