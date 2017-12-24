Способны ли левые заменить партию рабочего класса?

Наша цель, цель коммунистов, представителей рабочего класса – социалистическая революция и возрождение социализма.

Некоторые левые (то есть, мелкобуржуазная интеллигенция) вроде бы тоже к этому стремятся (по крайней мере, на словах). Однако у нас совершенно разные взгляды - каким путем идти к этой цели.

Мы опираемся на марксистскую теорию, на исторический опыт и на современную реальность. Поэтому мы знаем – революцию может совершить только рабочий класс. А для этого ему необходима партия рабочего класса – коммунистическая партия.

Левые же высказывают взгляды, что революцию совершит не рабочий класс - а то ли некий «весь народ», то ли сама эта левая интеллигенция. Они заявляют, что для совершения социалистической революции партия рабочего класса вовсе не нужна, а ее вполне может заменить так называемое «левое движение».

Разумеется – это заблуждение. Причем заблуждение - убийственное для дела рабочего класса. Люди, которые утверждают подобные вещи - забыли и марксистскую науку, и опыт прошлого, и в упор не видят современную реальность. Если мы это примем – то на революции надо поставить крест. Тогда нам надо забыть о всякой революции, и смирится с тем, что мы навсегда будем барахтаться в гнилом болоте капитализма.

Партия рабочих, коммунистическая партия нам нужна как воздух. Без партии рабочего класса никакая социалистическая революция не возможна (об этом смешно даже говорить).

Почему?

Революцию всегда совершает революционный класс. Тот класс, в чьих интересах совершается революция, который через революцию получает государственную власть, становится господствующим классом. И, став господствующим классом, осуществляет свои экономические и политические интересы, меняет устаревший общественно-экономический строй на более прогрессивный.

Этот класс становится во главе народных масс.

Именно он формулирует идеологию, которая воодушевляет народные массы и ведет их на борьбу. Он дает революции направление.

Например - во Французской буржуазной революции 1793 года во главе народных масс стояла революционная французская буржуазия.

В революции 1905 года, в Февральской и Великой Октябрьской революции 1917 года народные массы возглавлял российский пролетариат.

Итак – революцию всегда совершает класс.

Какой же класс теперь совершит социалистическую революцию в России?

Понятно - что это может сделать только рабочий класс. Не будет же буржуазия совершать социалистическую революцию, сама себя лишать власти и собственности!

Но для того, чтобы совершить революцию, рабочий класс должен отвечать определенным условиям. Прежде всего, он должен обладать высокой сознательностью. Он должен осознавать себя именно как класс, отдельный от всех других классов буржуазного общества и противостоящий им. Он должен понимать свое положение в капиталистическом обществе – положение угнетенного и эксплуатируемого класса, и свой главный классовый интерес – который в том и заключается, чтобы избавиться от гнета и эксплуатации. Он должен быть готов к борьбе за свои классовые интересы, за то, чтобы коренным образом изменить свое положение – а это можно сделать только если изменить существующий строй. Он должен осознавать свое значение и свою силу, свою историческую роль – роль могильщика старого эксплуататорского общества и творца нового общества справедливости.

Или, иначе говоря – он должен быть вооружен идеями марксизма.

Кроме сознательности – у рабочего класса должна быть организация. Он должен представлять из себя единую армию, которая способна действовать согласованно, во имя общей цели и в общем направлении.

Так вот – без своей коммунистической партии рабочий класс не может соответствовать этим условиям. Ни идеология, ни организация рабочего класса сами собой с неба не падают. Они вырабатываются долгой и трудной работой. И работу эту ведет именно партия коммунистов, партия рабочего класса. Именно она является его идеологическим и организационным центром. Она разрабатывает идеологию и вооружает ею пролетариат, объединяет его и организует, зовет его к борьбе и руководит этой борьбой.

Наличие партии – важнейший критерий боеспособности рабочего класса.

Если у него есть партия (и если это действительно партия рабочая, революционная, а не мелкобуржуазная, оппортунистическая, предающая рабочий класс, как, например, меньшевики) – то рабочий класс боеспособен и в состоянии совершить революцию.

Если у него нет своей партии – тогда он заведомо небоеспособен. Он не осознает себя отдельным классом, не понимает ни своего положения, ни своих классовых интересов, ни своих целей и задач. Он не имеет собственной идеологии и находится под влиянием буржуазной идеологии – то есть, идеологии своих классовых врагов.

Естественно, что в таком состоянии он никакой революции совершить не может.

***

Словом, без партии, которая объединяет рабочий класс на основе марксистских идей и революционной борьбы за социализм – социалистическая революция попросту невозможна.

«Левое движение» (то есть, идеологически разношерстные и организационно разрозненные группировки мелкобуржуазной интеллигенции) - категорически неспособно заменить партию рабочего класса. Оно не то что не направляет и не возглавляет его классовую борьбу – оно по сути никак не связано с рабочим классом, не имеет у него никакого авторитета, практически неизвестно ему.

Следовательно, левые никак не смогут поднять рабочий класс на революцию. А рассчитывать, что они смогут сами совершить революцию, без рабочего класса – это верх глупости и наивности, попросту тема для анекдота.

Единственное, на что способны левые – это стать расходным материалом для буржуазного переворота. Левые просто помогут прийти к власти одной из буржуазных групп, которые конкурируют в борьбе за власть с ныне правящей олигархией - либо либералам, либо националистам. После чего, сыграв свою роль, левые сойдут со сцены – добровольно или насильственно, смотря по обстоятельствам.

Как это будет происходить на деле?

Обратимся к опыту истории. Ленин разработал учение о двух этапах революции.

Сперва все угнетенные царизмом, трудящиеся и демократические слои общества во главе с рабочим классом совершат буржуазно-демократическую революция, свергнут самодержавие и установят республику, уничтожат политический гнет, добьются демократизации общества, введут гражданские свободы. Это и будет буржуазно-демократическая революция.

Затем на волне всеобщего народного подъем, воспользовавшись гражданской свободой и революционными настроениями масс, рабочий класс через восстание возьмет власть в свои руки, установит свою пролетарскую диктатуру – то есть, совершит свою пролетарскую, социалистическую революцию.

Как мы знаем, так и произошло в действительности.

Если бы этого второго этапа не было, если бы буржуазно-демократическая революция не переросла в пролетарскую – тогда пришедшая к власти буржуазия укрепилась бы и быстро бы закрутила гайки. Она бы мигом задушила добытую в ходе борьбы свободу и стала бы давить народ не хуже царя.

И нет сомнения, что, не будь партии рабочего класса, большевиков – никакого перехода ко второму этапу, к социалистической революции, бы не было.

Все другие партии – как буржуазные (кадеты, октябристы, прогрессисты), так и мелкобуржуазные (эсеры, меньшевики) – с самого начала стали яростными врагами пролетарской революции, боролись с ней не на жизнь, а на смерть. Победоносная Октябрьская революция – всецело и полностью заслуга большевиков.

***

Подобную ситуацию, но на новом уровне, мы видим и теперь.

Теперь революция тоже будет происходить в два этапа.

Первый этап - общедемократическое восстание широких слоев народа и свержение действующей буржуазной власти.

Второй этап – перерастание общедемократического народного восстания в пролетарскую революцию рабочего класса, взятие рабочим классом государственной власти, превращение его в политически господствующий класс.

Первого этапа, то есть, свержения действующей власти – хотят очень многие. Хотят этого и различные группы буржуазии, которые не прочь на место «путинского режима».

В этом левые конечно, могут участвовать. (Хотя и далеко не на главных ролях, а в качестве приспешников - либо либералов, либо националистов). Они будут критиковать действующую власть, призывать народ к свержению «путинского режима», и т.п. Все это им буржуазия позволит за милую душу, будет их всячески поощрять. (Вот если они посмеют заикнуться об отмене частной собственности – тогда буржуазия встанет на дыбы. А расшатывать «путинский режим», помогать «либералам» или «националистам» идти к власти – да ради бога! Сделайте милость!)

Однако для рабочего класса весь вопрос в том и состоит, чтобы не остановиться на первом этапе – а двинуть народное движение дальше, перейти ко второму этапу – к социалистической революции. Рабочему классу нужно не просто свергнуть правящую буржуазную группировку – а лишить власти весь класс буржуазии, взять эту власть самому. Причем сделать это надо быстро, в течение нескольких недель или в крайнем случае месяцев. Если этого не произойдет – то пришедшая к власти новая буржуазная группировка очень быстро укрепится и усядется на шею народу также плотно, как и прежняя.

На примере многих буржуазных переворотов (так называемых «цветных революций») произошедших в последние годы (Грузия, Киргизия, Египет, Ливия, Украина) мы видим – осуществить первый этап, свергнуть действующую власть – вполне возможно. Во всех этих странах путем общедемократического народного восстания действующая власть была свергнута.

Но перейти ко второму этапу, к социалистической революции – ни у кого из них не получилось. Общедемократическое восстание увенчивалось не социалистической революцией и установлением власти трудового народа – а буржуазным переворотом, переделом власти и собственности внутри все той же буржуазии. Народные массы боролись, проявляли воодушевление, мужество и самоотверженность, свергали правящую буржуазную группировку – а плодами их победы пользовалась буржуазия. И власть, и собственность по-прежнему оставались в ее руках. Менялась только правящая группировка капиталистов, но правил по-прежнему капитал.

И трудящиеся после короткой эйфории видели, что для них ничего не изменилось, что новые буржуи у власти ничем не лучше прежних, а иногда даже еще хуже, еще жадней и циничней.

Почему это происходило? ПОТОМУ ЧТО ТАМ НЕ БЫЛО ПАРТИИ РАБОЧЕГО КЛАССА. Поэтому рабочий класс был слабо сознателен, разобщен, не организован, словом – небоеспособен. Он был не в состоянии встать во главе народного движения, повести за собой массы. А если рабочий класс не мог встать во главе масс – то, естественно, во главе их становилась буржуазия. И вела их туда, куда нужно ей, направляла движение в своих интересах. А ее главный интерес – сохранить буржуазный строй, частную собственность и эксплуатацию. Если бы во главе народных масс стоял пролетариат – он бы двинул движение к социалистической революции. А буржуазия, разумеется, этого не сделала. Наоборот – она сделала все, чтобы движение не переросло в пролетарскую революцию, а ограничилось буржуазным переворотом.

А левые, если они там и были, и участвовали в движении – никак не смогли повлиять на ход событий, изменить их направление. Они просто подстраивались к буржуазии, шли у нее в хвосте. По сути, они оказались у нее на подхвате, прокладывали ей дорогу к власти.

Нет сомнения - то же самое будет и у нас. Левые просто будут использованы буржуазией («либералами» или «националистами» - не столь важно).

Судьба этих левых известна наперед. Когда «путинский режим» будет свергнут и левые станут уже не нужны, буржуазия их просто отшвырнет с дороги, чтобы не путались под ногами. И пусть только они попробуют заикнуться о социализме и отмене частной собственности! Им быстро велят заткнуться. Не захотят – буржуазия найдет способ их утихомирить, просто пересажает или перебьет.

И рабочий класс не придет им на помощь – потому что он о них даже не слыхал. Они с ним не работали, не просвещали его, не помогали ему осознать свои классовые интересы, не учили его бороться, не поддерживали его борьбу, не помогали ему создать свою партию. Он их не знает, они для него чужие. Так что буржуазия их раздавит и даже не заметит – в случае если они вздумают «рыпаться».

Сама же она будет энергично прибирать к рукам собственность бывшего путинского клана и закручивать гайки, отбирать те свободы, которых народ добился в ходе восстания.

И наши «левые» глазом не успеют сморгнуть, как новая правящая буржуазия предстанет во всей красе – таким же алчным и беспощадным монстром, как и «путинский режим», с такими же непомерными аппетитами, таким же презрением к народу и с такой же решимостью давить всех, кто встанет на пути.

Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем, что левые никакой социалистической революции не совершат – а просто помогут одной буржуазной группировке занять место другой.

***

Левым надо избавиться от рокового заблуждения – будто они смогут совершить социалистическую революцию сами, без сознательного и организованного рабочего класса. Им надо понять то, что тысячи раз повторяли основоположники научного коммунизма: вся наша надежда – на рабочий класс. Он – творец пролетарской революции. А интеллигенция (то есть, левые) – его помощники.

Рабочему классу для успешной борьбы нужна сознательность и организация. Мы можем ему в этом помочь. Мы можем повысить его сознательность, просвещая его идеями марксизма. А когда он повысит свою сознательность - он сперва поймет, что ему необходимо бороться за свое освобождение. А затем он поймет – что для такой борьбы ему нужна организация. И он создаст эту организацию – партию рабочего класса. Партию, которая возглавит его борьбу и поведет его к победе.

Вот наше дело, дело честных российских интеллигентов. Просвещать рабочий класс, нести ему идеи научного коммунизма. Вооружить его революционной идеологией, с которой он сможет уничтожить капитализм и возродить социализм. Это – та работа, которой мы теперь должны отдать все свои силы.

К счастью, среди российских интеллигентов есть такие, кто это понимает и готов исполнять свой долг – то есть, коммунисты (хотя их пока что мало). Хорошо бы левые наконец тоже поняли, в чем состоит их настоящая работа и перестали уклоняться от нее.

Иначе они окажутся бесполезными для рабочего класса – то есть, политическими пустоцветами, балластом на корабле истории.