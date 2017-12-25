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Московский листок

Ждем встречных шагов

Опубликовано 25.12.2017 автором в разделе комментариев 9

выборы зюганов цик явка грудинин
Ждем встречных шагов

Думаю, что в ближайший месяц все станет на свои места. Будет ли Павел Грудинин единым кандидатом национально-патриотических сил - или же останется кандидатом от КПРФ. С заведомо провальным результатом. Увы, узнаваемость Павла Николаевича в РФ намного ниже, чем у Путина, Жирика и Собчачки. И даже самого Зюги. А Зюганов своими дурацкими «маневрами» отнял у Грудинина месяц для кампании на его раскрутку и узнаваемость. Объявлять о выдвижении директора совхоза КПРФ нужно было сразу же после заявлений об участии Собчак в презвыборах.

Первое, что нужно сделать - отодвинуть Зюганова от должности начштаба (избирательного) Грудинина. Ибо в этом случае мертвый потянет на дно живого. Опыта работы в таком качестве у Зюги - не просто ноль, здесь - просто отрицательная величина. Да и региональные комитеты КПРФ во многих регионах сильно ослабились за последние годы. Сам это видел на выборах. Зюганов должен остаться чисто номинальной фигурой, избирательный штаб Павлу Николаевичу нужно (если он всерьез намерен бороться за статус единого кандидата национал-патриотов и красных великодержавников) формировать самому. Пусть Зюга со своими пчелами на пасеке возится. Просто слишком многие не станут работать со штабом, во главе которого - безнадежно замаравший себя Зюганов.  

Второе: Павлу Грудинину нужно как можно скорее заявить о себе именно как о надпартийном кандидате, показательно проведя встречи (с подписанием соглашений о сотрудничестве):

1. С лидером дальнобоев Андреем Бажутиным (задействование протестно-энергичного потенциала водителей автопоездов). Надо убедить Бажутина не идти кандидатом в президенты, но присоединиться к команде Грудинина, причем как теневого министра транспорта. 

2. С лидером непримиримых ветеранов Новороссии, не пошедших в услужение Кремлю - с Игорем Стрелковым. Он - как минимум министр обороны. А может, и теневой глава госбезопасности. Тем самым, активизируется масса сторонников Новороссии в РФ. 

3. С семьями политзаключенных - Владимира Квачкова, Кирилла Барабаша, Валерия Парфенова, Александра Соколова и другими. А не только с близкими заключенных по "Болотному делу", о которых говорил Зюга. Зюганов просто не знает, что есть и другие. Это привлечет на сторону Грудинина русских националистов-великодержавников (не племенных обособленцев и не "украинофилов"). 

4. С рядом объединений промышленников и предпринимателей. Также с соответствующими соглашениями и включением выдающихся капитанов промышленности в теневой кабинет. 

Формировать команду только из функционеров КПРФ или из тех, кто был выдвинут НПСР - нельзя. В последнем случае - слишком много неадекватов и помесей бомжа с пациентом дурки. Во всяком случае, мой друг-промышленник, побывавший на втором съезде НПСР, просто охренел от тех, кого увидел в зрительном зале. (Брюки, подтянутые под самые подмышки, беззубые рты, зловонное дыхание, бессвязная речь, костюмы, в которых, кажется, спали и проч.) Кандидат в президенты от национал-патриотов должен сам, под свою ответственность, формировать теневое правительство. 

5. Нужны встречи с активистами гражданских движений - против разработки никеля в Воронежской области, против строительства медного ГОКа под Челябинском и т.д. Все - со съемками и выкладыванием передач в Интернет. Главное - привлечь этих людей под свои знамена и задействовать их сети взаимодействия. Чего КПРФ напрочь не умеет делать.

Добавлю, что Павлу Николаевичу стоит подписать то же обязательство перед национал-патриотами, что подписал Юрий Болдырев на втором съезде НПСР. Там Грудинин быть не смог. Если он его подпишет - то будет сильный шаг. Таково глубокое убеждение Максима Калашникова.

В общем, очень многие воспряли духом и готовы помогать Павлу Грудинину добровольно и бескорыстно. Ждем его встречных шагов. 



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Всего комментариев к статье: 9
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Калаш проснулся
Хохотушка написал 25.12.2017 04:31
И опять - планов громадье.
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размышления вслух
анализ видео написал 25.12.2017 04:13
Калашников, не пиши чушь,
Грудинин уже заранее струсил. написал 25.12.2017 02:30-------
Грудинин - уже заранее все слил - это видно даже из видео с Калашниковым - грудинин не кандидатура - он на конфликт с властью не пойдет - он полностью провальный!
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Усилия на агитацию, пропаганду и переговоры!
Избиратель написал 25.12.2017 03:47
"Павлу Грудинину нужно как можно скорее заявить о себе именно как о надпартийном кандидате, показательно проведя встречи (с подписанием соглашений о сотрудничестве)" - не только заявить, но и продемонстрировать себя таковым. Более того, у Грудинина есть шанс, обязанность и возможность стать народным кандидатом. Я советовал бы ему обратиться прежде всего к народу, одновременно с обращением к политическим партиям и движениям. Примерно так, де мы сделали достойную жизнь в совхозе им. Ленина, давайте мы вместе сделаем ее достойной на территории всей страны! К политическим партиям и движениям... если вам дороги народ и страна, отбросьте на время узко - политические амбиции, присоединяйтесь, поддерживайте, а я в свою очередь обещаю, что мы сломаем все эти узурпаторские фильтры, всю эту систему выборов без выбора и вы получите возможность честной борьбы, а народ, возможность свободного и честного выбора. И в выборной гонке, ему бы не мешало посетить полит.заключенных, например Квачкова, Барабаш, Демушкина и т.д.!Ему надо заявить, о том, что борьба с коррупцией и хищениями, политическими репрессиями, бюрократизмом и беспределом бюрократии станет массовой и бескомпромиссной, в том числе и по материалам расследования Навального. К стати о Навальном и его электорате, тут есть некоторые решения, но будет ясно после его регистрации кандидатом, или отказа в регистрации. Отдельно, нужно и обращение к молодежи, и не просто обращение, а и общение с ней об их проблемах и путях решения. Но обещания нужно выполнять, по этому обещать, если настроен на их выполнение.
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Пока директор ФСО - Кочнев, директор ФСБ - Бортников, директор Росгвардии - Золотов, министр Обороны
- Шойгу и министр МВД - Колокольцев, написал 25.12.2017 02:39
президентом может быть только Путин. Хотите убрать Путина, начинайте с этих.
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Калашников, не пиши чушь,
Грудинин уже заранее струсил. написал 25.12.2017 02:30
.
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(без названия)
!!!OQQ!TOT VASHTAKINASTRAJE!!!&&& написал 25.12.2017 01:37
- То таки, если сделать то, что предлагает таки Калаш, то получится сбор блатных и шайка нищих! Таки особенно умиляет меня этот-вот таки, звините за выражение - таки "реконструктор"! То таки да! То таки лучше был бы, чтобы таки Калаш сделал работающий РЕАКТОР РОССИ, взял таки его в руки (клещами, потому, что он таки горячий!) и, яко Данко, своим сердцем - таки осветил этим таки реактором нам дорогу в его таки новый и прекрасный нейромир! То таки да!
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просто ИГНОР выбароффффф !!!
izbiratel написал 25.12.2017 01:23

... тогда мировое сообщество НЕ признает их, и создаст ПРАВИТЕЬСТВО В ИЗГНАНИИ! и ФСЕ!
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ЗЮГА - Враг КПРФ!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 25.12.2017 00:50
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
Прав Максим Калашников в том,ЧТО-и-КАК
говорит про ЗЮГАнова("Зюга")!
` ` ` ` `
ЗЮГА - это политический ПАРАЗИТ!
Который(со своИМИ подельниками)-
ВСЕМУ Патриотическому - ВРЕДИТ !
* ЗЮГА - ЗАРАЗОЮ ментальною является!
и ВСЁ то,к-чему-он-ПРИКАСАЕТСЯ-
политически-ПАРАЛИЗУЕТСЯ!
[тоже самое И...ЖИРИКА касается!]
` ` ` ` `
Да - в КПРФ - ЕСТЬ умные люди!Но
ПАРАЗИТ ЗЮГА - к ним НЕ относится!
*Он - полит-"ПАМПЕРС" уполит-системы!
*МНОГО-разовый - уже МНОГО лет...
[но НЕ вся КПРФ!-ТОЛЬКО ЗЮГА и К*]
` ` ` ` `
Более того - ИМЕННО этот Зюганов -
ДИСКРЕДИТИРОВАЛ такое понятие как -
Коммунизм!В России - 100%!
* ПАМПЕРС`ничество ЗЮГАНова -
СПОСОБСТВОВАЛО тому,что от идей
Коммунизма-Социализма - ОТВЕРНУЛОСЬ
МАССА людей по ВСЕЙ России(i СНГ)!
` ` ` ` `
>именно ЗЮГАнов является ГЛАВНЫМ
Врагом Идей Коммунизма-Социализма!
*ЗЮГАнов ВЫПОЛНЯЕТ функцию полит-
ВИРУСА для РАЗВАЛА ком-Идей!!!
[он - ПАРАЗИТ-РАЗРУШИТЕЛЬ!]
- - - - -
КПРФ - ПОРА избавляться от ЗЮГАнова!
*Более того - его НУЖНО...СУДИТЬ!
- - - - -
Ничего ни к ому личного,так - мысли
мимо ПРОХОДЯЩЕГО...- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 24-12-17.
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коварная усмешка
у Мамоны на устах написал 25.12.2017 00:48
Надежды юношей питают.
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М.Калашников: извинения Зюганову, наказ - Грудинину
М.Калашников: извинения Зюганову, наказ - Грудинин...
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