Ждем встречных шагов

Думаю, что в ближайший месяц все станет на свои места. Будет ли Павел Грудинин единым кандидатом национально-патриотических сил - или же останется кандидатом от КПРФ. С заведомо провальным результатом. Увы, узнаваемость Павла Николаевича в РФ намного ниже, чем у Путина, Жирика и Собчачки. И даже самого Зюги. А Зюганов своими дурацкими «маневрами» отнял у Грудинина месяц для кампании на его раскрутку и узнаваемость. Объявлять о выдвижении директора совхоза КПРФ нужно было сразу же после заявлений об участии Собчак в презвыборах.

Первое, что нужно сделать - отодвинуть Зюганова от должности начштаба (избирательного) Грудинина. Ибо в этом случае мертвый потянет на дно живого. Опыта работы в таком качестве у Зюги - не просто ноль, здесь - просто отрицательная величина. Да и региональные комитеты КПРФ во многих регионах сильно ослабились за последние годы. Сам это видел на выборах. Зюганов должен остаться чисто номинальной фигурой, избирательный штаб Павлу Николаевичу нужно (если он всерьез намерен бороться за статус единого кандидата национал-патриотов и красных великодержавников) формировать самому. Пусть Зюга со своими пчелами на пасеке возится. Просто слишком многие не станут работать со штабом, во главе которого - безнадежно замаравший себя Зюганов.

Второе: Павлу Грудинину нужно как можно скорее заявить о себе именно как о надпартийном кандидате, показательно проведя встречи (с подписанием соглашений о сотрудничестве):

1. С лидером дальнобоев Андреем Бажутиным (задействование протестно-энергичного потенциала водителей автопоездов). Надо убедить Бажутина не идти кандидатом в президенты, но присоединиться к команде Грудинина, причем как теневого министра транспорта.

2. С лидером непримиримых ветеранов Новороссии, не пошедших в услужение Кремлю - с Игорем Стрелковым. Он - как минимум министр обороны. А может, и теневой глава госбезопасности. Тем самым, активизируется масса сторонников Новороссии в РФ.

3. С семьями политзаключенных - Владимира Квачкова, Кирилла Барабаша, Валерия Парфенова, Александра Соколова и другими. А не только с близкими заключенных по "Болотному делу", о которых говорил Зюга. Зюганов просто не знает, что есть и другие. Это привлечет на сторону Грудинина русских националистов-великодержавников (не племенных обособленцев и не "украинофилов").

4. С рядом объединений промышленников и предпринимателей. Также с соответствующими соглашениями и включением выдающихся капитанов промышленности в теневой кабинет.

Формировать команду только из функционеров КПРФ или из тех, кто был выдвинут НПСР - нельзя. В последнем случае - слишком много неадекватов и помесей бомжа с пациентом дурки. Во всяком случае, мой друг-промышленник, побывавший на втором съезде НПСР, просто охренел от тех, кого увидел в зрительном зале. (Брюки, подтянутые под самые подмышки, беззубые рты, зловонное дыхание, бессвязная речь, костюмы, в которых, кажется, спали и проч.) Кандидат в президенты от национал-патриотов должен сам, под свою ответственность, формировать теневое правительство.

5. Нужны встречи с активистами гражданских движений - против разработки никеля в Воронежской области, против строительства медного ГОКа под Челябинском и т.д. Все - со съемками и выкладыванием передач в Интернет. Главное - привлечь этих людей под свои знамена и задействовать их сети взаимодействия. Чего КПРФ напрочь не умеет делать.



Добавлю, что Павлу Николаевичу стоит подписать то же обязательство перед национал-патриотами, что подписал Юрий Болдырев на втором съезде НПСР. Там Грудинин быть не смог. Если он его подпишет - то будет сильный шаг. Таково глубокое убеждение Максима Калашникова.

В общем, очень многие воспряли духом и готовы помогать Павлу Грудинину добровольно и бескорыстно. Ждем его встречных шагов.